Alerta y el hombre Caimán en boca de la Gorda Fabiola: “Ya te pensionaste, te fuiste”

Hasta el humor puede tener sus peores momentos. La Gorda Fabiola, poco conocida como Fabiola Emilia Posada Pinedo, es una de las colombianas con más trayectoria dentro de la industria de la comedia en la televisión. Ha fortalecido su trabajo a través de los años y se dio a conocer en las nuevas generaciones gracias a su relación con el también cuenta chistes Nelson Polanía, con el que tiene un hijo

El tiempo no se detiene y sus producciones tampoco. Sus labores como empresaria y figura principal de ‘Sábados Felices’, uno de los shows de humor que ha entretenido a los colombianos desde 1980, pero que gracias a los colaboradores que han puesto sus pies sobre esa tarima ahora se ha visto envuelto en polémica, pues la han llevado a que desde hace algunos días quiera revelar lo que sus colegas no han dicho públicamente.

Por un lado, Álvaro Lemmon, conocido como el hombre Caimán apareció en redes sociales en un video filmado en la calle, manifestando que su situación económica no era la mejor días después de haber salido del programa mencionado, pero afortunadamente su inconveniente tuvo solución; sin embargo, Alerta, que responde al nombre de Juan Ricardo Lozano, desató una nueva polémica, dando honor a su nombre artístico, ya que dio a conocer que la cadena de televisión dueña de Sábados Felices echaría a la Gorda Fabiola al atravesar una situación complicada de salud.

En una entrevista con Diva Rebeca, Fabiola Posada se refirió a su salud actual: “Yo no sé si me iban a sacar por enferma, porque preciso me dieron cuatro infartos, me tuvo en coma… Lógicamente, hay un gravísimo error”. Además, señaló que el canal donde trabaja siempre tiene las puertas abiertas para ella, porque la mayoría de las veces da de qué hablar.

Se refirió también a la actitud del hombre Caimán, y explicó que su excompañero no estuvo de acuerdo con políticas que aluden a su pensión y honorarios: “Álvaro Lemmon se pensionó y terminó recibiendo honorarios por 13 años más. El canal no le dijo: ‘Ya te pensionaste, te fuiste’. Seguía generando honorarios. Le decían que se cambiara y decía no quiero”.

Asimismo la ‘Gordita de la televisión colombiana’ habló nuevamente sobre ‘Alerta’ y su situación ante el programa que le abrió en el pasado las puertas para tener el reconocimiento que tiene actualmente: “Con Alerta pasó algo parecido. Se comprometía con un show acá, La Luciérnaga y se le complicaba, lógicamente no puedes atender a tantos señores al tiempo. Alguno tenía que ser sacrificado”. Por su inconsistencia con el canal para el que trabajaba, según comentó la actriz, tampoco le renovaron el contrato laboral.

En el espacio de YouTube que le ofreció Diva Rebeca, Fabiola reafirmó que es una de las más cotizadas, que es un ‘’grave error’' dirigirse en contra del programa y el canal en el que trabajaron sus colegas y que, a pesar de que ella se pensionó, aún tiene la oportunidad y privilegio de seguir en la empresa: “Me siguen teniendo allá por honorarios hasta que yo lo decida”, comentó la reconocida bromista.

