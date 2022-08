Yeferson Cossio presumió el lujoso automóvil que se regaló de cumpleaños: “Uno más para la colección”

Aunque Yeferson Cossio nació un 15 de mayo y ya han pasado algunos meses desde que celebró su cumpleaños, fue el pasado lunes ocho de agosto que compartió con su comunidad en Instagram algunas fotografías y videos del lujoso automóvil que se dio como regalo por su más reciente vuelta al sol que, vale redordar, es la número 28.

De este modo, el paisa publicó cuatro imágenes en las que se le ve posar junto a su McLaren 720s y, posteriormente, compartió un video con el que se le registró manejando el vehículo.

Además de realizar la mencionada publicación, en la leyenda del post el creador de contenido también dio cuenta del agradecimiento que siente hacia sus seguidores por el apoyo que le han dado a su contenido. Fue así como redactó:

“Mi auto regalo de cumpleaños. Uno más para la colección: McLaren 720s, 2022 0kms. Obviamente fue por el apoyo de ustedes, estoy muy agradecido, gracias por ver mis videos y por estar ahí para mí. Gracias”.

Yeferson Cossio muestra el lujoso automóvil que se dio como regalo de cumpleaños: “Uno más para la colección”. Foto: Instagram @yefersoncossio

¿Cuáles son los carros que tiene Yeferson Cossio?:

Si se habla de la colección de automóviles que tiene el creador de contenido, hay que hacer la mención de su Corvette C4, Corvette C8 2021, una camioneta Cadillac Escalade ESV Sport Premium, además de su moto BMW S1000R, entre otros.

Ahora, respecto de su McLaren 720s -que podría tener un costo de aproximadamente 1.200 millones de pesos colombianos- varias fueron las figuras de la industria del entretenimiento que comentaron su más reciente publicación, por ejemplo, el cantante Mike Bahía le escribió a Cossio: “¡Qué chimb* rey!”; mientras que otros creadores de contenido -como Yolo- definieron a su nuevo carro como: “El batimovil”.

¿Por qué apenas hasta ahora Yeferson Cossio mostró su McLaren 720s?:

Desde sus Historias en Instagram el creador de contenido expresó: “Este McLaren lo compré desde febrero. Yo estaba en Francia, vi uno y me dio envidia y yo: -Ay, me lo voy a comprar de cumpleaños- y hablamos: -Ah, eso siempre lo retrasan-... y luego de la nada me llamaron el viernes, que llegó, y yo: -Ah, qué cool que lo pude conocer”.

A su vez, sobre su InstaStorie el paisa escribió: “Se supone que iba a llegar el 12 de mayo, pero siempre pasaba algo con la empresa transportadora de contenedores”.

Sin embargo, pese al tiempo de retraso en la entrega, ahora Yeferson Cossio puede disfrutar de tener a su lujoso y nuevo vehículo en su garaje, junto a sus otras joyas en este aspecto.

¿Por qué apenas hasta ahora Yeferson Cossio mostró su McLaren 720s?. Foto: Historias de Instagram @yefersoncossio

Yeferson Cossio y su emotivo encuentro con un fanático que lucha contra la leucemia:

Por un momento Yeferson Cossio dejó de lado las publicaciones en torno a sus viajes, asistencia a diferentes eventos o videos de bromas para compartir un video un poco diferente por estos primeros días de agosto; en esta oportunidad el creador de contenido realizó la publicación de un emotivo video con el que se registró parte de lo que fue su encuentro con un fanático que lucha contra la leucemia.

Entonces, Anderson Solís -quien actualmente va por sus 16 años de edad- tiene dos importantes sueños en su vida y recientemente pudo concretar uno de ellos: conocer a Yeferson Cossio. Respecto de su segunda meta, el adolescente tiene proyectado a futuro convertirse en un influenciador centrado en realizar labores sociales. Aquí el video:

“Para mi honor, su sueño era conocerme”, Yeferson Cossio tras emotivo encuentro con un fan que lucha contra la leucemia

