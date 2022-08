Yaneth Waldman habló con Infobae de su vida y su carrera: “Nada me ha quedado grande”

Yaneth Waldman. Foto: @yanethwaldman

Ya son cuarenta años los que Yaneth Waldman lleva presente en el mundo artístico, en esa caja mágica que es la televisión, en las tablas, ante el micrófono. Y es que bueno, multifacética es una palabra con la que fácilmente se le podría describir a la bogotana, pues es en esencia actriz, cantante y presentadora.

En diálogo con Infobae Colombia, se le preguntó a la actriz si en el inicio de su carrera visualizó en algún momento que lograría tener una trayectoria tan larga, vigente y exitosa; sin embargo, en su momento esto nunca se le llegó a pasar por la cabeza y simplemente todo le fue fluyendo.

“Ni pensaba en eso, me pareció algo tan maravilloso, lo hice al comienzo de una manera súper orgánica en ‘Pequeños gigantes’ (1982) y la vida me fue llevando, me fue llevando y no sé en qué momento se cumplieron 40 años”, expresó Waldman sentada en una de las sillas de ElTeatro.co, que en este 2022 cumple su primer año de apertura, sitio donde se dio el encuentro con Infobae.

En la pantalla la efusividad y entusiasmo de Waldman son evidentes al momento de presentar sus programas, sin embargo, en el díalogo de tú a tú es concreta, breve y generalmente sus respuestas no se extienden más allá de algunas frases con una que otra carcajada de por medio.

Asegura que no existe “absolutamente nada” que quisiera borrar de su vida, aunque se tratara de algún amargo episodio, pero en cuanto a situaciones o momentos que le gustaría repetir su respuesta es clara: cualquier obra de teatro musical que haya hecho.

“Me gustaría repetir todos los musicales que he hecho, me gustaría repetir ‘El Mago de Oz’, me gustaría repetir ‘Avenida Q’, ‘Annie’, de hecho, tuve la oportunidad de repetir ‘Annie’ nueve años después. Lo único que realmente repetiría sería el teatro musical porque es una delicia, es una pasión, puedes cantar, bailar, actuar, ser tú, es todo”.

Con tres palabras Yaneth Waldman relata la mejor definición que ha escuchado sobre su trabajo: “honestidad, disciplina y constancia”. Y no es para menos, no por nada lleva vigente durante cuarenta años en el mundo artístico con una hoja de vida actoral que encierra cualquier cantidad de producciones en televisión, teatro y cine.

Por hacer la mención de algunas de sus telenovelas, le figuran títulos como: ‘Los Reyes’ (2005), ‘Isa TK+’ (2010), ‘Casa de reinas’ (2012), ‘Dulce amor’ (2015) y, por supuesto, muchas, muchas más. En cuanto al cine, la bogotana plasmó su talento actoral en el largometraje ‘La toma de la embajada’ del año 2000.

Si se habla de su faceta como presentadora, es inevitable nombrar su trabajo en el matutino ‘Muy buenos días’, junto al recordado presentador Jota Mario Valencia, quien falleció en 2019.

Los personajes con los que Yaneth Waldman se ha sentido más satisfecha:

En este orden de ideas, ¿con cuál de todos sus personajes se ha sentido más satisfecha?, la actriz tiene tres a los que particularmente parece apreciar mucho más: “Hay dos que me han gustado mucho, uno que hice en una telenovela que se llamaba ‘Los Reyes’ -Katty Vanegas de Iriarte- y otro en una telenovela que hice que se llamaba ‘Dulce amor’, que era la tía alcahueta, cómplice y en ‘Aquí no hay quien viva’ también me gustó mucho ese personaje, esos tres para mí”.

Sin embargo, reconoce que entre todo lo que ha hecho durante estas cuatro décadas de carrera, a veces hasta se le olvida su participación en ciertas producciones.

“Definitivamente hay cosas que no me acuerdo, el otro día estaba como reactivando mi hoja de vida y empecé a ver unas cosas dizque ‘Amigas’, que eso sería por allá en el 80 y pico... muchas cosas que a uno se le olvidan, ‘Que no le pase a usted’, ‘Casos y cosas de casa’”.

Al interrogar a la actriz sobre si existe algún proyecto del que se arrepintió de haber realizado por alguna razón, asegura que no, puesto que de todo queda un aprendizaje. De este modo, expresó para Infobae Colombia:

“Yo generalmente no soy de arrepentirme de nada porque todo, lo bueno y lo malo, te deja una experiencia. Entonces, si es un proyecto que no te gustó mucho igualmente aprendiste algo”.

Además de definirse como alguien que no se arrepiente de nada en su vida, Yaneth Waldman también destaca su gran fortaleza, incluso cuando se le pregunta por si en algún momentó se llegó a sentir tan vulnerable que pensó que no lograría levantarse. “Nada me ha quedado grande... No me dejo derrumbar de nada ni de nadie”.

Yaneth Waldman sobre su trabajo para ‘Encanto’ de Disney:

Para la versión en español de la película animada ‘Encanto’ (2021) -inspirada en Colombia- la bogotana tuvo un rol muy especial a desarrollar: fue quien hizo la voz cantada del personaje de ‘Alma Madrigal’ (la abuela). Vale mencionar que quien interpretó vocalmente al mismo personaje, en cuanto a hablar se refiere, fue la actriz María Cecilia Botero.

Respecto de este proyecto, la también cantante asegura que el trabajo fue “divino” y resaltó la disciplina que tiene Disney. “La experiencia de trabajar para Disney, yo grabé en México... esa gente tiene una disciplina y la tiene clara, la maestra que me dirigió fue incríeble, Gaby, maravillosa”.

¿Hay planes de volver pronto a la televisión con algún personaje?:

En el campo de la actuación, la actriz dice que en este punto de su carrera no está dispuesta a aceptar cualquier cosa y se le verá nuevamente actuando en la pantalla chica si le llega un personaje que le guste realmente.

“Cuando me ofrezcan un proyecto que me guste, un personaje que me guste... no importa qué, un personaje que para mí sea atractivo, si no, no me interesa”.

Pero después de cuarenta años de carrera y de todo lo que ha hecho artísticamente, ¿cómo se le engancha a Yaneth Waldman con algún personaje?; la actriz responde: “Cuando uno lee y te conectas con eso que estás leyendo. A uno le ofrecen muchas cosas, en este momento de mi vida no acepto cualquier cosa, me tiene que gustar”.

Como presentadora tampoco tiene proyectos en planes actualmente. “Por ahora no, tengo mucha cosa comercial, tengo esto (actual obra de teatro) voy a empezar otro musical que se llama ‘Mamma Mia’, estoy feliz así.. si me ofrecen un personaje que me encante seguramente voy a decir que sí, pero no hay mucho tampoco, etonces hacer una bobada prefiero no”.

‘El viaje de tu vida’, lo más nuevo de Yaneth Waldman en el teatro:

Entre sus ocupaciones actuales, la bogotana está centrada en su obra musical ‘El viaje de tu vida’, en la que trabaja en conjunto con otros actores como Juan Mondragón, quien también escribió la pieza teatral.

“Es una obra original, música original. La obra escrita por Juan Mondragón, la música de mi hijo, tres temas son de mi hijo y la otra música de Juan. Estamos felices, estoy haciendo lo que me gusta y eso no tiene precio”.

Cristian Ballesteros es quien se desempeña como director de ‘El viaje de tu vida’, que ha estado disponible para todos los públicos en el ElTeatro.co desde el 7 de agosto hasta el 25 de septiembre.

Con dicha obra, Yaneth Waldman está haciendo una de las cosas que más le llenan el alma como artista: teatro musical, incluso, si le dieran a elegir entre todas sus artes, escogería precisamente este. “Me gusta todo, pero definitivamente el teatro musical, si yo pudiera hacer solo eso, haría solo eso”.

