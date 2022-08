Ministra de Trabajo habló de sus referencias a Chávez: “No me interesa lo que está pasando en Venezuela”

En la imagen, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Foto: Colprensa

De todos los ministros designados por el presidente Gustavo Petro tal vez el nombramiento la jefa de la cartera de Trabajo fue más polémico y cuestionado por la oposición. La caldense Gloria Inés Ramírez que figuró en el partido comunista y que ahora dirigirá las políticas encargadas del crecimiento y desarrollo del sector productivo del país genera bastante zozobra en la derecha colombiana.

Precisamente hace algunos días comenzó a rondar a través de las redes sociales fragmentos de vídeos en los que aparece Ramírez resaltando la imagen del líder de Venezuela, Bolivia y Ecuador: “Ya quisiéramos nosotros que aquí estuvieran las ideas de Chávez, de Evo, de Rafael Correa y de todos los que están construyendo patrias soberanas e independientes”.

De igual manera también han rondado presuntos trinos de la ministra haciendo comentarios a favor del dictador Maduro y su política de Estado. Al respecto la misma Gloria Inés Ramírez se pronunció a través de los micrófonos de la emisora La W, donde indicó que sus declaraciones han sido sacadas de contexto, además de que las afirmaciones por redes sociales las da únicamente a través de su Twitter oficial y no mediante las numerosas cuentas que rondan con su nombre con la única intención de generar miedo y tensión.

“Soy una mujer de izquierda, y por eso tengo un pensamiento claro en torno a lo que es la soberanía de los pueblos y al respeto que hay que tener frente a cada una de las decisiones que toman cada uno de los países, eso fue en el 2006 cuando estaba de presidenta de la comisión de paz. Pido que pongan el contexto completo o por lo menos digan completamente en que circunstancias se estaba hablando, era un evento internacional un momento de la paz donde la presidencia de Colombia no quería trabajar y el padre Hoyos ofreció ‘Rincón Latino’ para trabajar, a mí eso me pareció muy pertinente y esa es la razón por la cual estuve allí acompañada de muchos dirigentes nacionales e internacionales”, señaló la MinTrabajo Ramírez.

Para concluir Ramírez indicó que su prioridad es el Estado Colombiano por lo que planea junto a los empresarios velar por la productividad del sector y bienestar de los trabajadores. “No me interesa lo que esté pasando en Venezuela en este momento, ni en los otros países, es simplemente para nosotros darnos cuenta de las realidades. Colombia tiene que tener su propio modelo de desarrollo, que los empresarios colombianos en vez de preocuparse por lo que yo he planteado vengan conmigo y pongámonos de acuerdo qué es lo que necesita este país”, concluyó.

Se debe recordar que entre las propuestas que se están planeando desde el ministerio, se encuentran retornar a los recargos nocturnos desde las seis de la tarde y analizar de cerca las condiciones dadas por tercerización de servicios y contratos hora labor.

De acuerdo a lo expresado por la ministra Gloria Inés Ramírez, las actuales condiciones de los contratos por prestación de servicios son “precarias” y, en muchos casos son tercerizadas, en este sentido señala que este tipo de condiciones no son permitidas por la regulación colombiana.

“Es obsoleto. Es de los años 50, le han metido muchas reformas, pero es lo que nos tiene sumidos en la precarización y tercerización laboral. Vamos a hacer uno que se ponga a tono con las nuevas realidades que tenemos pero con los convenios de la Organización Internacional del trabajo (OIT). Necesitamos avanzarlo para que el país pueda combatir la pobreza, lo que tiene que hacerse a través de los salarios y las relaciones laborales. A eso le vamos a apuntar”, precisó la ministra, dejando en claro que se van a realizar modificaciones profundas en la regulación vigente del actual sistema laboral.

