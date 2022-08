Margarita Rosa de Francisco le cogió el paso a la primera dama, Verónica Alcocer: “Me antojó de baile”

La actriz y presentadora considera que 25 millones de pesos como salario para un congresista sigue siendo alto. Foto: @margaritarosadefrancisco

En redes sociales se viralizó un video que hace parte a la transmisión de traspaso de mando y posesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el que - luego de saludar al personal de Casa de Nariño- se ve bailando a la primera dama, Verónica Alcocer, al son de un conjunto musical típico de la Costa colombiana.

A la primera dama, que es oriunda de Córdoba y Sucre, se le ve con una extraordinaria capacidad de mover sus caderas al ritmo de este grupo musical autóctono.

Al video que está en redes sociales se sumó el comentario de la actriz y presentadora vallecaucana Margarita Rosa de Francisco quien aseguró: “Yo nací para ver esto: una primera dama poniéndose de ruana la posesión presidencial. ¡Mamacita!”.

Tras el bailé de la primera dama, Verónica Alcocer, Margarita Rosa de Francisco afirmó que quedó antojada y subió un video a Twitter: también resultó, “tirando paso” pero con salsa choque en vez de la música de la Costa colombiana.

“La primera dama me antojó de baile”, fue el mensaje que escribió la actriz acompañado de un video en el que se ve moviendo sus caderas de lado a lado y con un muy buen ritmo.

“Ojalá yo pudiera moverme así. Tengo dos pies izquierdos, y soy de las que creo que parte de una buena relación con el cuerpo es bailar. Te felicito”, “Le tengo mucha envidia a la gente que sabe bailar, yo a duras penas camino a ritmo estándar sin tropezarme”, “genial ese paso de Margarita, salsa choque. Felicidades, a disfrutar el cambio”, fueron algunos de los comentarios que se leyó en el video de Margarita Rosa de Francisco.





Iván Duque También se fue de fiesta tras posesión de Petro

Oficialmente acabó el mandato de Iván Duque Márquez quien ahora pasará a formar parte de los 117 expresidentes que ha tenido la República de Colombia, el político del Centro Democrático terminó con sus cuatro años de gobierno conflictuados por una pandemia que afectó sistemas económicos y de salud a nivel mundial.

El presidente más joven de Colombia tuvo una salida particular, no solo por negar la solicitud del jefe de Estado Gustavo Petro de sacar la espada de Bolívar a la plaza para su posesión, también debido a la gran cantidad de asistentes que no dudaron en chiflar y celebrar su partida del cargo.

"Hay una cosa que yo no te he dicho aún… que mis problemas sabes que se llaman tú", cantó Iván Duque en su cumpleaños

Se debe recordar que el gobierno de Duque estuvo caracterizado por múltiples protestas que se extendieron a nivel nacional, protagonizando ‘el estallido social de 2021′ donde las marchas y bloqueos de vías duraron varias semanas. En todas estas manifestaciones se generó un coro conocido como ‘Duque Chao’ una adaptación del cantico italiano antifascista ‘Bella Ciao’.

Precisamente el ‘Duque Chao Chao Chao’ estuvo presente en la Plaza de Bolívar y diferentes parques públicos en los que se habilitaron pantallas para ver la posesión de Gustavo Petro. El coro que retumbó en diferentes calles en años anteriores en símbolo de protesta de algunos sectores se convirtió ayer en la tonada de celebración de una victoria que sellaron el pasado 19 de junio.

Un hecho curioso que algunos usuarios de internet resaltaron fue que el expresidente Duque quien salió por la Plaza de Armas del Palacio.

SEGUIR LEYENDO: