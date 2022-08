‘La Voz Kids’: ellos son Victoria y Jacobo, los mellizos que impactaron con talento y ternura a los jurados

Captura video Caracol Televisión

Las audiciones a ciegas de La Voz Kids siguen dando de qué hablar en las redes sociales, especialmente en este momento de la competencia en la que los cupos en los equipos de Andrés Cepeda, Kany García y Nacho son cada vez menos y tienen que rechazar a niños que cantan muy bien. En el más reciente episodio, llegó un dúo lleno de termura al escenario.

Se trata de Victoria y Jacobo, hermanos mellizos de seis años, que interpretaron la canción ‘Un año’ de Sebastián Yatra y Reik. Ellos no son los únicos menores que se han presentado junto a su hermano en el programa; hubo otras niñas que se presentaron, pero solo una consiguió un cupo en el programa. La diferencia es que en este caso, los mellizos se presentaron como un dúo.

La ternura de sus voces atrapó inmediatamente a los entrenadores, quienes desde las sillas no entendían si se trataba de un solo niño o más. Lo cierto es que, detrás de ellos Jacobo tocaba el piano y cantaba junto a su hermana. De hecho, los entrenadores se ‘derritieron’ cuando los escucharon hablar en medio de la canción, para darle un toque extra a su interpretación.

Captura video Caracol Televisión

En medio de la audición, fue Nacho el que se decidió por darle vuelta a su silla y darle a los menores un cupo en su equipo; pero lo hizo bloqueando a su rival Cepeda, para que este no pudiera oprimir el botón. Para la fortuna del artista venezolano, Kany García tampoco decidió oprimir el botón rojo para pelear por la voz de los pequeños hermanos.

Cuando la presentación terminó, Nacho entendió que los menores iban para su equipo, pero se cuestionó cómo funcionaba el proceso. “¿Cómo así, ellos vienen por dos?”, cuestionó y Andrés Cepeda, con una experiencia de más de 10 años en este concurso le respondió, “sí, ellos van juntos ¿cómo te parece?”. El artista urbano concluyó “entonces salí premiado”.

Como Cepeda y Kany no vieron a Jacobo tocar el piano le pidieron que lo hiciera de nuevo, ante la petición de los entrenadores el niño volvió a su posición inicial, pero sorprendió con una canción mucho más difícil. Laura Acuña y los entrenadores no lo podían creer, Jacobo tocaba como un profesional, esto debido a que empezó clases de piano desde los cuatro años.

Los entrenadores coincidieron en que los menores funcionaban muy bien como dúo, tal vez esto debido a su vínculo familiar. Sin embargo, recalcaron que el talento de Jacobo con el piano debía aprovecharse mucho más.

Captura video Caracol Televisión

“Yo ya vi que Jacobo es muy bueno con el piano, pero Victoria ¿tú tienes algún otro talento?”, cuestionó Andrés Cepeda y la menor respondió que era una experta en jugar ajedrez. Cade destacar que los padres de los menores señalaron que, en medio del confinamiento por el covid-19, decidieron que los menores aprendieran nuevas habilidades, por lo que al niño lo inscribieron en clases de piano y a Victoria su padre le enseñó a jugar ajedrez.

Finalmente, cuando Nacho se acercó a saludar a los nuevos integrantes de su equipo los menores protagonizaron un gracioso momento que casi se convierte en pelea. Jacobo dijo que habían traído unos regalos para los entrenadores, pero rápidamente Victoria le dijo que se callara porque los regalos ya no estaban.

“Jacobo, no, no los trajimos”, le peleó su hermana, mientras que le explicaba a Nacho que “íbamos a traer unos regalos, pero después nos dijeron que no”. El menor insistió y pidió ir a la parte de atrás para traer los obsequios; sin embargo, su hermana lo regañó fuertemente y le dijo, “que no hay ningunos regalos”. La situación culminó cuando Nacho les dijo “no podemos iniciar esta sociedad idscutiendo, después nos traen los regalos”.

SEGUIR LEYENDO: