Shakira conmueve las redes sociales con una fotografía

El conmovedor momento que compartió Shakira junto a sus hijos, que removió fibras en las redes sociales.

Han sido semanas difíciles para la colombiana Shakira, pues además de su problema con el fisco español, la artista se encuentra atravesando el proceso de divorcio con el zaguero central del Barcelona Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos: Sasha y Milan.

Sin embargo, la barranquillera no se ha dejado derrumbar por las especulaciones y los millones de comentarios que surgen alrededor de lo que ocurrió con el futbolista, por lo que cada instante que pasa junto a sus hijos lo aprovecha para recargarse de la mejor energía para continuar su trabajo lejos de casa con el reality estadounidense Dancing with myself.

Recientemente, Shakira compartió en su cuenta de Instagram, donde supera los 76 millones de seguidores, una instantánea junto a sus hijos, que acompañó con el pie de foto: “El amor más puro”. La imagen que se acerca a los 470.000 likes y ha conmovido a sus millones de seguidores, quienes también han dejado sus comentarios de apoyo para la artista.

En la imagen, la intérprete de canciones como Te Felicito, Don’t you worry y Te aviso, te anuncio está abrazando a sus hijos, quienes cubren por completo su rostro y ellos aparecen de espalda a la cámara, envolviendo en un emotivo y enérgico abrazo a su madre.

Entre los comentarios que han marcado la publicación se encuentran los de la periodista María Celeste Arrarás, quien le expresó que “eso todo lo cura”; la exreina y presentadora Daniella Álvarez, que calificó la postal como “Qué belleza”; otros de sus seguidores han escrito: “amor de madre, amor puro e incondicional”; “te mereces todo el amor del mundo”; “que hermosa familia, Dios te bendiga hoy y siempre”, entre otros.

Aquí puede ver la instantánea que compartió Shakira junto a sus hijos:

Shakira compartió una enternecedora fotografía junto a sus hijos, Milán y Sasha. Tomada de Instagram @shakira

Mensaje de despedida de Gerard Piqué a Shakira

La novela entre la cantante colombiana Shakira y el zaguero español Gerard Piqué no ha terminado, ya que recientemente se conoció un supuesto mensaje que le habría enviado el deportista a su expareja.

Según informaron los medios españoles, el defensor Blaugrana le habría enviado un mensaje de despedida, puesto que considera que jamás será perdonado por la cantante. “Te deseo lo mejor. Lo importante es la felicidad y el bienestar de nuestros hijos”, fueron las palabras que le habría enviado el catalán a Shakira.

Cabe recordar que debido al acoso que sufre la artista por parte de la prensa española que busca por todos los medios encontrar un acercamiento con el futbolista y la cantante, ella solicitó la posibilidad de radicarse en el estado de La Florida con los pequeños, de 9 y 7 años; hecho al que en un principio su expareja se había negado.

Sin embargo, el central cambió de postura con la condición de que le garantice cinco pasajes en primera clase por año para visitarlos y un monto fijo de 400.000 dólares para pagar una vieja deuda económica.

Mientras esto ocurre y se revelan los acuerdos a los que llegó la pareja para conservar la custodia de sus hijos, los fanáticos de la artista seguirán recordándole a Piqué el gran error que cometió, tal como ocurrió en una de sus apariciones en un partido que disputó en los Estados Unidos, en el que los asistentes corearon el nombre de la colombiana mientras el futbolista abandonaba la cancha.

