Hijo de Gustavo Petro habló de lo difícil que ha sido la carrera de su padre para su familia: “Corríamos peligro a cada momento”

Imagen tomada del Twitter de Nicolas Alcocer Petro

El siete de agosto se posesionó Gustavo Petro Urrego como presidente de la República de Colombia por el periodo 2022 - 2026, el exmilitante de la guerrilla urbana del M19, exalcalde, exsenador, economista y ahora jefe Estado junto a su familia ingresaron a la Casa de Nariño en un evento con sucesos inéditos y una multitud de espectadores que lo siguieron en la plaza de Bolívar y a través de las diferentes pantallas gigantes instaladas a nivel nacional.

Cámaras que registraron la posesión presidencial vieron desfilar a la primera dama y cinco hijos del jefe de Estado, precisamente Nicolas Alcocer Petro fue uno de ellos, el joven que termina estudios de maestría en Francia habló con la revista Semana, donde indicó incidencias de lo que es ser hijo del primer presidente de izquierda del país.

Nicolas Alcocer no es hijo biológico de Gustavo Petro, hecho que no ha sido un impedimento para quererlo como propio, hecho que comentó el ahora jefe de Estado en alguna ocasión: “A mi hijo Nicolás Arbeláez desde muy pequeño lo acogí y crie hasta que se ha vuelto todo un doctor. En manos de ellos quedará el futuro de nuestra patria, si somos capaces de hacer los cambios ahora”.

Confirmado por el mismo Nicolas quien indicó que se encuentra en el proceso de hacer oficialmente Petro su segundo apellido: “La relación siempre fue excelente, mejor papá no pude haber tenido, al igual que mis hermanos. Muchas veces el tema de las familias compuestas es complicado, a mis hermanos los adoro, tenemos una relación excelente, somos muy unidos ... El tema del apellido no lo había arreglado antes por seguridad y papeles, pero estamos haciendo el proceso”.

Uno de los aspectos que más curiosidad genera es saber como transcurrió la vida de una polémica figura en la política como el exmilitante del M19, precisamente Alcocer Petro señaló a Semana el constante miedo que sintió en su infancia y que lo llevó continuar con sus estudios profesionales en Francia:

“Ser el hijo de Gustavo Petro es bastante complicado. Desde los 7 años tengo el recuerdo de que corríamos peligro a cada momento, se vive prevenido. Crecí con ese miedo de lo que podía pasarle a mi familia, no fue fácil ... me preguntaba por qué estaba en un carro blindado, por qué no podía bajar los vidrios, ni podía hacer las mismas actividades que otros niños”.

Respecto a lo que espera del mandato de su padre señaló que debe haber un tiempo de ejecución, que no se deben apresurar ya que los cambios no suceden instantáneamente, pero dejando gobernar se pueden dar bases solidas para la transformación social deseada. “Déjenlo actuar, un cambio no se genera de la noche a la mañana, trae altibajos, después de una crisis llega una época de mucho bienestar para la sociedad. Hay que tener paciencia, si dialogamos y nos respetamos, vamos a salir adelante”.

Por último el hijo de la primera dama y del jefe de Estado indicó que estará dispuesto a transmitir dudas e inquietudes en la medida de lo posible a su padre, ya que abrió Twitter, lo que señaló como un espacio para debatir con respeto. "

“Estamos para proyectar la imagen del presidente, porque si no, estaríamos de adorno. La gente que me escribe, trato, en la medida de lo posible, de responderle porque así ellos sienten que tienen un contacto directo con alguien que puede aconsejar al presidente”, concluyó a la prensa Nicolas Alcocer Petro.

