Así fue la despedida del saliente mandatario, Iván Duque, de la Casa de Nariño

Imágenes de Colprensa

Oficialmente acabó el mandato de Iván Duque Márquez quien ahora pasará a formar parte de los 117 expresidentes que ha tenido la República de Colombia, el político del Centro Democrático terminó con sus cuatro años de gobierno conflictuados por una pandemia que afectó sistemas económicos y de salud a nivel mundial.

El presidente más joven de Colombia tuvo una salida particular, no solo por negar la solicitud del jefe de Estado Gustavo Petro de sacar la espada de Bolívar a la plaza para su posesión, también debido a la gran cantidad de asistentes que no dudaron en chiflar y celebrar su partida del cargo.

Le puede interesar: Que le lleven la espada de Bolívar, la primera orden de Gustavo Petro como presidente

Despedida expresidente Iván Duque

Se debe recordar que el gobierno de Duque estuvo caracterizado por múltiples protestas que se extendieron a nivel nacional, protagonizando ‘el estallido social de 2021′ donde las marchas y bloqueos de vías duraron varias semanas. En todas estas manifestaciones se generó un coro conocido como ‘Duque Chao’ una adaptación del cantico italiano antifascista ‘Bella Ciao’.

Precisamente el ‘Duque Chao Chao Chao’ estuvo presente en la Plaza de Bolívar y diferentes parques públicos en los que se habilitaron pantallas para ver la posesión de Gustavo Petro. El coro que retumbó en diferentes calles en años anteriores en símbolo de protesta de algunos sectores se convirtió ayer en la tonada de celebración de una victoria que sellaron el pasado 19 de junio.

Un hecho curioso que algunos usuarios de internet resaltaron fue que el expresidente Duque quien salió por la Plaza de Armas del Palacio no tuvo alfombra roja, un hecho que nunca se vio en su mandato ya que en sus cuatro años siempre que transcurría por la parte exterior de la Casa de Nariño con el imponente tapete rojo, inclusive cuando cumplió su ejercicio electoral este año. Aunque anteriores presidentes como Santos, Uribe, Pastrana y Samper ya habían hecho uso constante de la alfombra.

Por la parte de atrás, con un sector de su propio partido aborreciéndolo y con su oposición tomando mando del Estado y celebrando su partida terminó el gobierno de quien hasta ahora es el colombiano más joven que ha tomado el mando de la República.

Le puede interesar: “Zapateiro es un desastre y Duque un gordo marica”: María Fernanda Cabal

La despedida de Iván Duque como presidente de Colombia:

En 2018 Iván Duque asumió como presidente de la República de Colombia, hoy -7 de agosto- concluye su polémico mandato. Desde la Casa de Nariño el bogotano entregó algunas palabras de despedida para los colombianos.

“Hoy es la última vez que me dirijo a ustedes en calidad de Presidente de la República, una responsabilidad que desde el comienzo asumí con el mayor compromiso, sentido de responsabilidad y amor por nuestra patria a la que honramos con cada una de nuestras acciones”, fueron sus primeras palabras.

“Un legado es aquello que alguien deja o transmite a quien en adelante continuará el camino, los logros nos dan hoy la tranquilidad de entrar a sus casas y decirles que el nuestro es un legado construido con hechos innegables. Hoy, desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, mis pensamientos están con todos ustedes, con sus familias, con sus hijos, con quienes viven en nuestro territorio y también con aquellos que aún están lejos y llevan a Colombia en su corazón”, indicó refiriéndose a la huella que según él dejó su gobierno.

SEGUIR LEYENDO: