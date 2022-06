“Zapateiro es un desastre y Duque un gordo marica”: María Fernanda Cabal

Luego de la primera filtración, Cabal no se arrepintió de lo dicho sobre el presidente. “Por lo que dije, no me arrepiento. Nunca me arrepiento de lo que digo. De pronto, las palabras salidas de tono son palabras que uno dice cuando está en una conversación privada. Era privada la conversación. En público nunca me verán hablar así”, aseguró.

Este viernes 24 de junio se conocieron nuevos audios de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, en los que se refiere a la gestión del comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Enrique Zapateiro Altamirano. La llamada telefónica la mantuvo con un militar retirado y fue revelada por el medio Cuestión Pública.

La conversación entre Cabal y el uniformado empezó con frases contundentes de la congresista del partido de gobierno respecto a la función que han venido desarrollando el general Zapateiro y el presidente de Colombia, Iván Duque, compañero suyo en el partido político.

“Zapateiro es un desastre, todo el mundo lo sabe menos este gobierno, que usted sabe que este gobierno nos tiene ad portas de una catástrofe, con ese gordo marica viajando por el mundo con 150 personas de comitiva (…) todo vuelto mierda”, enfatizó Cabal en su llamada.

Estas no serían las primeras declaraciones que habría hecho Cabal respecto al primer mandatario. En la primera edición del relanzamiento de la Revista Cambio, en febrero pasado, el medio de comunicación divulgó una primera parte de la charla de la senadora con Carlos Varela, exmilitar y defensor de derechos humanos.

“No estás equivocado. Duque es liberal de izquierda, Duque es mamerto”, le indicó la senadora María Fernanda Cabal al hombre con el que conversaba por teléfono.

Luego de la primera filtración, Cabal no se arrepintió de lo dicho sobre el presidente. “Por lo que dije, no me arrepiento. Nunca me arrepiento de lo que digo. De pronto, las palabras salidas de tono son palabras que uno dice cuando está en una conversación privada. Era privada la conversación. En público nunca me verán hablar así”, aseguró.

Pero en los nuevos audios revelados por Cuestión Pública, la congresista lanzó fuertes comentarios hacia su partido político, el Centro Democrático: “La cantidad de peleas que me doy, la cantidad de hijueputas que hay, además en este partido de hijueputas, todos millonarios por cuenta de este gobierno, igualitos a Santos, no solo ineptos, sino ladrones”, remató Cabal en la conversación.

Antes de revelar estos audios, Cuestión Pública le preguntó al comandante del Ejército Nacional, Eduardo Enrique Zapateiro, sobre las afirmaciones realizadas por Cabal sobre su gestión. Ante la solicitud realizada las Fuerzas Militares respondieron:

“La gestión y el cumplimiento de los objetivos enmarcados en el Plan de Campaña del Ejército Nacional, liderados por el señor comandante y el Estado Mayor, se informa a la opinión pública de manera transparente a través del proceso de rendición de cuentas cada semestre, así como por medio de los informes de gestión anual”.

Desde que Gustavo Petro ganó la Presidencia de la República el pasado 19 de junio, la senadora electa para el periodo 2022 -2026 se declaró en oposición al nuevo gobierno y responsabilizó a Duque de la victoria de la izquierda colombiana.

Así lo manifestó recientemente durante una entrevista con el diario El Tiempo, donde se fue lanza en ristre contra el mandato de Duque y aseguró que se caracterizó por “una mezcla de ingenuidad política, de inexperiencia y de afinidad de pronto con muchos de los funcionarios que venían de Santos”, refiriéndose al expresidente que antecedió al hoy primer mandatario.

Una de las constantes críticas que Cabal le ha hecho al jefe de Estado es que “no gobernó con el partido de gobierno” y por eso, según ella, al uribismo y a la derecha les fue tan mal en las urnas.

“El resultado usted ya lo vio en las urnas, perdimos casi un millón de votos. Los números son claros y ese es el efecto de una política que fue contraria al legado de Uribe y a todos los que soportamos ocho años en la oposición en el gobierno de Santos”, señaló Cabal al citado medio.

SEGUIR LEYENDO: