Independiente vs. River y Pachuca vs. Tigre, los colombianos presentes este domingo en el fútbol argentino y la liga mexicana

El futbolista colombiano hace parte de los convocados por Gallardo para enfrentar a Independiente este 7 de agosto (Getty Images / Marcelo Endelli).

Vuelve a ser costumbre que cada fin de semana esté repleto de fútbol y para los fanáticos del deporte se hace cada vez más difícil quedarse con solo una liga. Desde fútbol europeo hasta norteamericano, en todos los países siempre hay algún partidazo que hay que ver.

En este caso, y por suerte no a la misma hora, los torneos de México y Argentina traen como plato fuerte un par de enfrentamientos que tendrán a más de uno tensionado. El primer turno será para Independiente de Avellaneda, que se enfrenta a River Plate, por la duodécima jornada de la segunda fase de la Liga Argentina. El segundo turno lo tendrá el Pachuca, que se mide a Tigres, por la séptima jornada de la Liga MX.

Ambos encuentros prometen una descarga de emociones más que intensa, y en ambos compromisos habrá presencia colombiana, ya sea desde el arranque o entrando desde el banco de suplentes.

En el partido de Independiente ante River Plate, los dos colombianos del conjunto millonario fueron convocados por el DT Marcelo Gallardo.

El equipo de Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja viene de caer por 1 - 2 ante Sarmiento , en la jornada 11, y se ubica décimoquinto en la tabla de posiciones, con 15 puntos. En sus últimos cinco encuentros disputados consiguieron dos triunfos y un empate.

Quintero fue el responsable de la asistencia del gol en de Emanuel Mammana en el último duelo liguero y fue uno de los jugadores mejor calificados en el cuadro riverplatense. Por su parte, Borja ya ha jugado tres partidos desde que llegó al club. Ha anotado un gol y registra dos asistencias.

Ambos jugadores serán vitales para que River intente darle vuelta a su mala racha. Los dirigidos por Gallardo necesitan sumar de a tres con urgencia si no quieren seguir sumando distancia con los puestos de arriba. Desde que el equipo fue eliminado de la Copa Libertadores no ha podido enderezar su rumbo y más allá de uno que otro partido bien jugado, River no se encuentra a sí mismo en el campo.

El partido iniciará a las 3:30 p.m. (hora colombiana) y se espera que los dos colombianos formen parte del equipo titular. Así anunció el equipo a los convocados para este encuentro, a través de su cuenta de Twitter:

River visita a Independiente este domingo 7 de agosto. Imagen: Twitter.

Por el otro lado, el encuentro entre Pachuca y Tigres dará inicio a las 6:05 p.m. (hora colombiana) y tendría también presencia de jugadores colombianos. Con los Tuzos, Avilés Hurtado se perfila como inicialista, mientras que en Tigres, Luis Quiñones no formaría parte del encuentro, por suspensión.

Hurtado, con Pachuca, ha sido titular en todos los encuentros de la presente edición del torneo mexicano y ya tiene un gol en el registro; entretanto, Quiñones, ha participado de cinco partidos y su ausencia será clave para el rendimiento del conjunto dirigido por Miguel Herrera, pues es el principal socio en ataque del delantero francés.

Luis Quiñones de Tigres saca un tiro de esquina ante Bravos de Juárez FC hoy, sábado, durante un partido correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura 2020. EFE/Miguel Sierra/Archivo

Pachuca se encuentra actualmente en la séptima posición de la tabla, con 9 puntos, producto de una victoria y tres empates en sus últimos cinco juegos disputados. Por su parte, el conjunto del francés André-Pierre Gignac marcha segundo, con 15 unidades.

La posible alineación de los Tuzos sería la siguiente: Oscar Ustari (P); Kevin Álvarez, Gustavo Cabral, Miguel Tapias, Mauricio Isais; Luis Chávez, Jesús Hernández, Víctor Guzmán; Avilés Hurtado, Erick Sánchez y Nicolás Ibáñez.

Tigres podía formar con Nahuel Guzmán (P); Javier Aquino, Diego Reyes, Igor Lichnovsky, Jesús Angulo; Guido Pizarro, Rafael de Souza, Sebastián Córdova, Raymundo Fulgencio; Nicolás López y André-Pierre Gignac.

