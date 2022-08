Video: El tierno encuentro de Lina Tejeiro con el hijo de Greeicy

Fotos originales tomadas de Instagram @Greeicy y @LinaTejeiro

La amistad entre las famosas colombianas Lina Tejeiro y Greeicy es una de las relaciones más aplaudidas entre la farándula nacional, pues ambas han dado ejemplo de lealtad, apoyo y hermandad, a pesar de no verse tan seguido porque viven en ciudades diferentes. En las últimas horas, las actrices se reunieron y dejaron en las redes sociales un tierno video.

Rendón se unió hace cuatro meses al grupo de famosas que se convirtieron en madres primerizas, pues dio a luz a Kai, el menor que hoy se roba la atención entre el círculo social de la caleña y su pareja Mike Bahía. Sin embargo, la mejor amiga de la cantante, a quien llama de cariño ‘Raji’, se ha convertido en la tía de su pequeño bebé.

Es así como Lina Tejeiro cayó ante los encantos de Kai, como se evidencia en el video publicado por ambas famosas. Las imágenes que están dando vuelta en las redes sociales muestran a la actriz llanera cargando a Kai, al borde las lágrimas por las caras que el bebé de casi cuatro meses le hace.

Así fue registrado el conmovedor momento:

Al video, Lina Tejeiro le añadió el texto de “La tía feliz”, mientras que se escucha la conversación que la famosa tiene con su ‘sobrino’. “Ay, esa mamá se demora mucho con esa leche”, le dice la actriz llanera al bebé, cuando él aparentemente le responde.

“Ay no, te amo mi amor. Cuéntame, ¿qué más? ... ¿Todo eso?”, dice Tejeiro mientras Greeicy la graba y se ríe de la situación por la manera en la que Kai le responde a su amiga. El video está generando mucha ternura entre los seguidores de ambas famosas, puesto que los ojos aguados de la actriz llanera demuestran su emoción.

Cabe recordar que, cuando el primogénito de Rendón nació, a través de su canal de YouTube, Lina Tejeiro habló sobre la felicidad que le producía que su amiga tuviera a su bebé. “Estoy muy emocionada, el día que conozca a este hermoso bebé obviamente les contaré, les compartiré lo que sentí cuando lo vi porque el día que Greeicy me contó que estaba embarazada, lloramos, gritamos, nos volvimos locas, nos abrazamos. Entonces creo que cuando lo vea efectivamente voy a llorar como una magdalena”.

¿Cómo se conocieron Lina Tejeiro y Greeicy Rendón?

La amistad entre la llanera y la caleña lleva más de diez años. Ambas lograron hacerse buenas amigas desde que trabajaron en la telenovela ‘Primera dama’, presentada ante la audiencia colombiana en 2010. Desde entonces y hasta ahora han logrado sostener una armoniosa amistad, de la que han dado cuenta públicamente cuando se dejan ver juntas en redes sociales.

En otro de sus videos, Tejeiro reveló lo que Rendón le ha enseñado todos esos años de amistad. Con una evidente emoción sobre las historias que ha vivido a lo largo de su amistad con Greeicy, y con algunas lágrimas deslizándose sobre su rostro, mencionó la buena influencia que ha ejercido la cantante, pues los mensajes de motivación para dejar de lado las malas energías y crecer profesionalmente hicieron mella en la actriz.

“Me enseñó que la envidia no sirve de nada, yo era una mujer envidiosa, muy envidiosa, resentida y veía en las mujeres belleza y me daba rabia, y veía en las mujeres seguridad y me daba envidia, y Greeicy me decía ‘No, todas somos diferentes y únicas’”, agregó a su descripción la llanera.

Para finalizar los aportes que ha hecho Greeicy como una de sus mejores amigas, destacó que hoy en día ama, valora y respeta a la cantante porque le enseñó a respetar los espacios, además, de recalcar que existen lugares para cada cosa.

