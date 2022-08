¿Cuántas cirugías plásticas se ha hecho Marbelle? Este el recuento de las que ha confesado

Un repaso por las cirugías plásticas a las que se ha sometido Marbelle a lo largo de su carrera artística. Tomadas de redes sociales y YouTube

Recientemente, Maureen Belky Ramírez Cardona, mejor conocida como Marbelle, reveló a sus seguidores que se había sometido a una nueva intervención estética en su rostro, por lo que causó una ola de comentarios sobre su pasión por las cirugías plásticas, además, sorprendió por el drástico cambio que obtuvo, aclarando al mismo tiempo que era debido a la reacción de una micropigmentación en sus labios y cejas.

“Bueno amores, ustedes saben que yo siempre les recomiendo las cosas que a mí me gustan y que me funcionan, me ven un poquito inflamadita porque eso es precisamente lo que les voy a hablar, me hice mi retoque de micropigmentación en mis labios y me retoqué mis cejas, que ya estaban hace rato para retoque… Aproveché y miren esta punta tan divina como me quedo mi nariz”.

La cantante ha sido invitada a diferentes programas de entretenimiento en los que ha hablado de la relación que sostuvo con su madre y ha asegurado que este es un cordón umbilical que no ha podido cortar del todo, a pesar que su progenitora ya descansa en paz,

Sobre sus cirugías, en 2015, Ramírez Cardona contó para el programa Los Informantes del Canal Caracol, que desde muy pequeña su mamá la hizo inyectarse bipolímeros en los labios y antes de que la peligrosa sustancia hiciera los daños irreparables que ya se conocen, tomó la decisión de retirarlos por completo. Tiene cirugías en sus párpados, liposucciones y ha ido disminuyendo progresivamente las prótesis de sus senos, entre otros procedimientos.

Para ese año, la nacida en Buenaventura llevaba, según sus cuentas, tres liposucciones en la parte de su cintura y para el programa de investigación de Caracol Televisión, recordó que la más difícil fue la que se practicó justo después de la muerte de su madre, María Isbeth Cardona Restrepo, que falleció el 23 de abril de 2002.

“Pensaba en mis hijas, no quería la anestesia general porque pensé que no me iba a despertar. Me siento orgullosa de mi cuerpo porque no me ha ido mal con lo que tengo. Me siento una mujer atractiva, eso se refleja y lo reciben los hombres que es lo importante”, contó la intérprete de Collar de perlas.

Cabe recordar que la madre de la cantante falleció justamente en una intervención de este tipo, pues también era una fanática de los retoques estéticos y la última que intentó practicarse, su cuerpo no la resistió.

Pero, ¿qué llevó a Marbelle a someterse a tantos procedimientos estéticos?. En 2020 la artista fue invitada al programa The Suso’s Show, en el que reveló que en ningún momento ha negado sus cirugías y que la principal culpable fue su mamá, quien la introdujo en ese mundo. Entre los 15 y los 16 años, cuando apenas era una adolescente y ya llevaba un recorrido en el mundo artístico, lo que más influyó a someterse a este tipo de procedimientos fue su apariencia. Ahí tomó la decisión de someterse a la primera liposucción.

Posteriormente, después de haber ingresado por primera vez al quirófano fue que tomó la decisión de realizarse su primer aumento de senos, esto según contó por influencia de su madre.

“Cuando yo salí con Collar de Perlas yo tenía 16 años y empecé a sufrir de bullying y en ese momento era peor porque era a través de los medios de comunicación … a los 16 años uno empieza a sentir eso como un complejo, mi primera lipo me la hice a los 18 años, me aumenté el busto… yo no quería pero mi mamá si quería, me terminé poniendo unas cosotas (sic)”, mencionó la cantante en The Suso’s Show.

Recordó además que a sus 21 años, antes de su matrimonio con el coronel Royne Chávez se sometió a otras dos liposucciones: “De ahí en adelante me han inventado más de las que me he hecho, la gente piensa que tengo la nariz operada, los pómulos” .

Finalmente, reconoció que gracias a un bypass gástrico fue que logró bajar de peso, desmintiendo los otros procedimientos que aseguraron los medios de comunicación y agregó que sus glúteos son naturales, lo que considera un regalo de Dios.

Ante la pregunta de si le afecta que le digan que tiene un problema con las cirugías, su respuesta fue contundente:

“Yo no tengo problema y si me tocara hacerme otra cirugía, me la hago”, aseveró la vallecaucana.

Finalmente, procedimiento con el bypass gástrico lo realizó en 2018 y a través de un video que circula en la plataforma de YouTube, en el canal del cirujano Raúl Daza, contó que debido a la reducción de peso, se seguía sintiendo inconforme con el tamaño de sus senos.

“Seguía sintiéndome inconforme con mis senos, sobre todo con uno que tenía en peor estado que el otro por cicatrización. Eso empezó a provocar muchas molestias que vine a entender después de haberme hecho esta cirugía”, señaló la cantante.

Cirugías en el rostro, ¿verdad o mentira?

En entrevista con la Revista Vea, la cantante de tecnocarrilera confesó que no es amante de las intervenciones en su rostro por lo que desmintió que se hubiese operado los pómulos, así como la nariz, que aseveró es la misma desde que tiene uso de razón y, además, que no tiene miedo a envejecer dignamente.

“Esta ha sido mi nariz toda la vida. Es algo que me da mucho miedo tocar porque pienso que pocas veces queda bien. Mi mentón es natural (…) Mis pómulos, tampoco, lo que pasa es que cuando era más cachetona no se me veían así. Dicen que me los inyecté, pero como he bajado de peso, ahora se me notan más, ni bótox me he aplicado”, concluyó.

