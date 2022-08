Café Pasaje: el lugar para tertulias con la suerte del primer campeón

Fotos: Salvador Arracadas.

Un vaso de agua no se le niega a nadie, pero han pasado 74 años desde cuando bebió su último sorbo el agonizante Jorge Eliécer Gaitán, herido de muerte con cuatro balazos el 9 de abril de 1948. El asesinato del caudillo liberal causó el Bogotazo, una conmoción agresiva que transformó la historia de la capital de Colombia en dos.

Por la importancia de este acontecimiento, todavía existe la disputa sobre quién sirvió ese vaso con agua. Dos establecimientos del centro de Bogotá se atribuyeron este servicio especial —y gratuito, claro—: el Café Gato Negro y el Café Pasaje.

Es alta la probabilidad de que este vaso de agua se haya servido en Gato Negro, ya que Gaitán fue atacado justo al frente, pero a Berta Morales —mesera del Café Pasaje y la única mujer que podía entrar al recinto en los tiempos de Gaitán— le alcanzó la vida para atribuirse la proeza ante la prensa en más ocasiones.

Gato Negro ya no existe, del mismo modo en que ya no queda rastro de la mayoría de los cafés tradicionales que reunían a los bogotanos intelectuales de mediados del siglo XX. Las historias, personajes y tertulias de los más de 500 cafés de Bogotá se han olvidado o acumulado en libros o lugares vecinos, sobrevivientes. Justamente, la historia de Café Pasaje es de fortuna, amalgamas y supervivencia.

Desde 1936, este café se ubicó en el costado occidental del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. No obstante, para la época en que el señor Elías Toro abrió este negocio en la planta baja del que hoy se llama Edificio Santa Fe, no estaba frente a él la Plazoleta del Rosario. En su lugar estaba su edificio gemelo, separado por un camino estrecho denominado Pasaje Santa Fe.

Fotos: Salvador Arracadas.

El Café Pasaje estaba rodeado de negocios similares. De hecho, el señor Jorge Vásquez Vélez tenía un café llamado Tía Juana en el edificio gemelo. Atraído por la belleza del local del señor Toro, con diez años de antigüedad a cuestas y sus mesas redondas de pata ancha importadas de los Estados Unidos —que aún existen—, Vásquez tomó la decisión de comprar ese negocio en 1946.

Los cafés bogotanos de mediados del siglo XX eran espacios para varones. Estudiantes, periodistas, políticos, comerciantes, todos en pantalones. No es que las mujeres tuvieran la entrada prohibida por ley, sino que para la sociedad capitalina era importante que las mujeres guardaran modestia: no opinar en voz alta, no estar rodeada de varones en espacios públicos, no incomodar. Era un asunto de atrevimiento, una actividad que harían las sufragistas y nadie más.

Fotos: Salvador Arracadas.

