Reapertura de la frontera con Venezuela no será el 7 de agosto, confirmó Álvaro Leyva

Foto de Archivo. Álvaro Leyva, mediador entre los rebeldes de la exguerrilla de las FARC y el gobierno, asiste a una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, 14 de septiembre, 2016. REUTERS/Felipe Caicedo

Recientemente, el canciller designado del gobierno de Gustavo Petro, Álvaro Leyva, se pronunció sobre la frontera colombo venezolana y afirmó que esa reapertura -que se veía pactado- no se realizará el próximo domingo 7 de agosto, mismo día de la posesión del presidente electo.

A pesar de la petición de muchos sectores al nuevo gobierno del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, para que la apertura se diera los más rápido posible por el bienestar de la economía de las zonas fronterizas, Álvaro Leyva afirmó que esta reactivación del tránsito y comercio entre las dos naciones tomará tiempo.

Los pobladores de las zonas aledañas a la frontera estaban esperando con gran expectación la reapertura y reactivación económica y fronteriza que ha sido fuertemente afectada, no solo por la pandemia, sino por los cuatro años de relaciones casi nulas entre el gobierno del presidente saliente Iván Duque, y el presidente bolivariano, Nicolás Maduro.

Asociación Intergremial de Norte de Santander, Carlos Luna, en diferentes ocasiones ha señalado que la distorsión de la frontera en los últimos años ha sido insostenible y junto a un grupo importante de comerciantes han pedido a las dos parte (el gobierno colombiano y venezolano) que se pongan de acuerdo sobre la reactivación de la zona los más pronto posible.

Y es que desde varias organizaciones se pide la organización de los cuatro pasos fronterizos de Colombia con Venezuela, primero para evitar los peligros de los pasos de trocha para quienes intentan cruzar de un lado al otro. Y segundo, para que exista un mayor control de la migración en ambas naciones, sin importar que se cruce simplemente para comprar víveres y reactivar las economías de la zona.

Incluso el chavismo y el mismo gobierno venezolano se mostraban afables con la idea planteada desde campaña presidencial, tanto por Rodolfo Hernández, como Gustavo Petro, de normalizar el paso fronterizo.

“Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras. Que las relaciones diplomáticas se restablezcan normalmente es un tema difícil, polémico incluso. A escala mundial debatible, indudablemente, pero yo no veo alternativa para Cúcuta si no hay restablecimiento cabal de la relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países”, aseguró en su momento Diosdado Cabello.

Por su parte, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, afirmó a través de un tuit que ya se encontraba en acercamientos con el gobierno venezolano:

“Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera”, afirmó Gustavo Petro el pasado 22 de junio a través de su cuenta oficial de Twitter.

No solo la industria y el comercio binacional ha estado a la espera de esta reapertura, incluso varias aerolíneas en Colombia solicitaron ante la Aeronáutica Civil el permiso para operar en rutas áreas entre Colombia y Venezuela. Actualmente estas compañías se encuentran a la espera que las autoridades venezolanas avalen y reapertura del espacio aéreo venezolano, que había sido cerrado desde el gobierno de Nicolás Maduro para tratar de contener los casos importados de coronavirus a este país.

“Estamos muy pendientes del levantamiento de las restricciones para vuelos a Venezuela por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), a penas se levanten las restricciones vamos a volar sin duda alguna a Venezuela”, dijo en su momento para Portafolio, Jorge Jiménez, director comercial y de planeación de Wingo.

