Centro Democrático anunció que sus miembros se retiran de la comisión que busca elegir al contralor general

El Centro Democrático (CD) afirmó que sus parlamentarios renunciarán a la comisión accidentada en el Congreso de la República para rehacer la lista de aspirantes a contralor general, el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez se suma a otras colectividades que piensan que no hay que modificar la lista de aspirantes a la Contraloría General de la Nación, ya que en ella - según ellos- se encuentra la persona idónea para ser la cabeza visible de esa entidad.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el partido Centro Democrático, compartió una carta en la que describen puntualmente las razones que impulsaron que sus congresistas Enrique Cabrales, Honorio Henríquez y Carlos Edward Osorio renunciaran a la comisión accidentada.

El encabezado del tuit que reitera que no gay que rehacer la lista de aspirantes a la Contraloría General: “(...) El partido encuentra que, hasta el momento, no hay motivos para confeccionar una nueva lista ya que la actual goza de presunción de legalidad mientras no haya una decisión judicial que indique lo contrario”.

En la carta del Centro Democrático hizo un recorrido en los hechos que generó el retiro de los parlamentarios de ese partido a la comisión accidentada:

“La Comisión elaboró y publicó la lista, de conformidad con la Ley. Seguidamente, a través de una acción popular, una ciudadana solicitó medida cautelar para rehacer dicha lista. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Comisión elaborar nuevamente la lista siguiendo los criterios de equidad de género y mérito”, se la carta.

“La Comisión se reunió y conformó una nueva lista, cumpliendo con el criterio de género, incluyendo 5 mujeres y 5 hombres; para el caso del mérito se ponderó la prueba de conocimiento, formación profesional, experiencia, competencia, actividad docente, como lo establece el numeral 5 del artículo 6 de la ley 1904 de 2018″, explica en CD.

“Posteriormente, una de las mujeres renunció a su aspiración, sin embargo, el artículo 9 de la ley 1904 de 2018 expresa que en caso de presentarse alguna de las causales de falta absoluta de los integrantes de la lista de elegibles, el Congreso elegirá de los restantes al Contralor General de la República, lo cual indica que es obligación continuar el trámite con los demás candidatos”, concluye esa colectividad a través de Twitter.

“Acto seguido se presentó una solicitud de incidente de desacato porque, a interpretación del demandante, en la reconfiguración de la lista no se cumplió con el criterio de mérito. El Tribunal ordenó la apertura del incidente de desacato, sin embargo, a la fecha no ha tomado ninguna decisión al respecto por lo que se presume la legalidad de la lista actual”.

“Por último, los presidentes del Senado y la Cámara decidieron, a juicio propio, organizar una nueva Comisión con miembros del nuevo Congreso, en la que se incluyó a 3 congresistas del Centro Democrático, para que estudie, nuevamente, la lista de preseleccionados y confeccione la lista de 10 elegibles. que indique lo contrario”, resaltaron.

Cambio Radical también se retiró de la comisión

Tras la reunión extraordinaria del partido político Cambio Radical, con los congresistas y su líder, Germán Vargas Lleras, se tomó la decisión de no hacer parte de la comisión accidental para la elección del contralor general. Carlos Abraham Jiménez y Jorge Enrique Benedetti, renunciarán al grupo de parlamentarios que buscan rehacer la lista de aspirantes a la Contraloría General de la República.

Cabe destacar que hasta el momento han renunciado a la comisión accidental, integrantes del Partido Liberal, Centro Democrático, y la U.

