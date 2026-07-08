Una tercera parte de los colombianos teme no poder pagar sus deudas, según estudio

El 31 % de los consumidores colombianos considera que no podrá pagar completamente al menos una de sus obligaciones financieras actuales-crédito Jesús Avilés.

La capacidad de pago sigue siendo uno de los principales retos para los hogares colombianos. Un nuevo informe de TransUnion revela que tres de cada diez consumidores sienten que no podrán cubrir por completo al menos una de sus deudas actuales, una situación que refleja las dificultades que persisten pese a las señales de recuperación económica.

De acuerdo con la más reciente edición del estudio, el 31% de los encuestados afirmó que no podrá cumplir totalmente con alguna de sus obligaciones financieras, cifra que aumentó tres puntos porcentuales frente al mismo periodo del año pasado. El panorama contrasta con algunos avances en la percepción que tienen los ciudadanos sobre sus propias finanzas. El porcentaje de consumidores que asegura que su situación económica marcha «según lo planeado» pasó de 32% a 38% en el último año, mientras que quienes consideran que sus finanzas están peor de lo esperado bajaron de 27% a 21%.

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El estudio de TransUnion muestra un aumento en los consumidores que perciben sus finanzas como “según lo planeado”- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

Sin embargo, la recuperación todavía no se refleja de manera uniforme en todos los hogares. Aunque existen señales positivas, muchas familias mantienen una actitud más cautelosa y continúan reorganizando sus ingresos para cubrir primero los gastos esenciales y responder a sus compromisos financieros. Ese comportamiento se evidencia en las decisiones de consumo. El estudio encontró que el 56% de los colombianos redujo durante los últimos tres meses sus gastos discrecionales, como salidas a restaurantes, viajes y actividades de entretenimiento. La tendencia muestra una mayor concentración del presupuesto en necesidades prioritarias.

Los consumidores también están cambiando la forma en que realizan sus compras. Uno de cada tres participantes aseguró que ahora adquiere con mayor frecuencia marcas propias o genéricas como una estrategia para administrar mejor sus recursos. Al mismo tiempo, disminuyó la proporción de personas que buscan constantemente descuentos o cambian de establecimiento para conseguir precios más bajos.

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Para TransUnion, estos cambios reflejan una etapa de adaptación en la que los hogares intentan mantener el equilibrio entre sus ingresos, sus obligaciones y sus hábitos de consumo. La búsqueda de estabilidad financiera continúa siendo una prioridad, especialmente en un contexto donde los costos de vida y las condiciones del crédito siguen influyendo en las decisiones económicas.

Los hogares redujeron gastos en actividades como viajes, entretenimiento y comidas fuera de casa para priorizar necesidades básicas.-crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta

En cuanto a las expectativas para el futuro, el optimismo de los consumidores mostró una ligera reducción. El 76% de los encuestados manifestó sentirse positivo frente a sus finanzas durante los próximos 12 meses, frente al 79% registrado un año atrás. La entidad señala que esta variación no representa un cambio drástico en la percepción de los hogares, pero sí evidencia que las expectativas de mejora avanzan con mayor prudencia. Para muchas familias, la recuperación depende todavía de una mayor estabilidad en sus ingresos y de una menor presión sobre sus obligaciones.

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El comportamiento frente al crédito también evidencia una postura más prudente por parte de los consumidores. Aunque algunas personas mantienen la intención de acceder a nuevos recursos para financiar proyectos, cubrir necesidades o reorganizar sus obligaciones, la proporción de quienes planean solicitar un préstamo o refinanciar una deuda disminuyó frente al año anterior.

Según el estudio de TransUnion, el 39% de los consumidores manifestó que tiene previsto solicitar un nuevo crédito o realizar una refinanciación durante los próximos 12 meses, una cifra inferior al 46% registrado en la medición pasada. Este cambio refleja una mayor cautela de los hogares frente a asumir nuevos compromisos financieros en un escenario donde las condiciones de financiamiento siguen siendo un factor determinante.

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Los altos costos del financiamiento se mantienen como una de las principales razones por las que los colombianos evitan solicitar nuevos créditos-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El estudio concluye que los hogares colombianos avanzan hacia una mayor estabilidad, pero lo hacen con cautela. La reducción del gasto, la búsqueda de opciones más económicas y la moderación en el uso del crédito muestran una estrategia enfocada en proteger el presupuesto familiar mientras persisten los desafíos económicos.