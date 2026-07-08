Estos fueron los jugadores mejor calificados de la Selección Colombia en el Mundial 2026: sorpresa con los dos primeros

La Selección Colombia terminó entre las 16 mejores escuadras del Mundial 2026, al ser eliminada por Suiza en penales por los octavos de final - crédito Lee Smith/REUTERS

Sigue el balance de la Selección Colombia por su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que terminó en octavos de final y hay opiniones divididas sobre la campaña del combinado nacional, pues un sector de la afición destacó al equipo y otro la criticó porque perdieron la opción de avanzar más lejos.

Hay sorpresa con respecto a las calificaciones de los jugadores de la Tricolor, pues luego de los cinco encuentros disputados, quienes lideran el listado son hombres de los que no se esperaba mucho, incluso dos de ellos fueron suplentes en todos los encuentros del combinado nacional.

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Queda por saber cómo arrancará el nuevo proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030, debido a que varios futbolistas de la plantilla actual no alcanzarían a disputar el certamen por su edad y cumplirían su ciclo en el equipo, lo que obligaría a renovar lo antes posible.

Calificaciones en la Selección Colombia

El combinado nacional realizó una presentación agridulce porque, pese a alcanzar los cinco partidos disputados de Brasil 2014 y terminar invicta, no llegó a cuartos de final y perdió frente a un rival al que pudo vencer en 120 minutos, pero falló muchas opciones de gol.

Según la plataforma Sofascore, Juan Fernando Quintero fue el jugador mejor calificado de la Selección Colombia en el Mundial 2026, al obtener un puntaje de 7,40 y sorprendió a todos porque fue suplente en los cinco encuentros, disputó cuatro y no marcó goles ni asistencias.

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Juan Fernando Quintero terminó como el mejor jugador de la Selección Colombia por su promedio de calificación - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

El portal digital especializado en estadísticas de fútbol le dio esa calificación al volante por su promedio a lo largo del torneo de la FIFA, incluso en los últimos dos partidos, contra Ghana y Suiza, tuvo una cifra de 7,7 por su aporte en el medio campo y en reemplazo de James Rodríguez.

Las otras sorpresas son que Jhon Arias y Jáminton Campaz fueron dos de los mejores calificados en Colombia, con el volante con un valor de 7,26 y el atacante, que falló una opción clara en los octavos de final, con un puntaje de 7,23, además de que a ambos se les abona que marcaron gol en el Mundial 2026.

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Estos fueron los tres mejores jugadores de la Selección Colombia en el Mundial 2026, por sus calificaciones en los partidos - crédito Sofascore

Como dato a tener en cuenta, la plataforma especializada contó a aquellos deportistas que disputaron, como mínimo, el 50% de los partidos de la Selección nacional en la Copa Mundial de la FIFA, pues algunos de ellos ni siquiera sumaron minutos en la fase de grupos, dieciseisavos y octavos.

Los jugadores en deuda

Así como se vieron sorpresas con respecto a los jugadores con una buena calificación a lo largo del campeonato, también quedó en evidencia el bajo nivel de algunos futbolistas que, con su experiencia y talento, no hicieron mucho para salvar a la Selección Colombia de la eliminación.

El primero de ellos es James Rodríguez, el noveno mejor calificado por la plataforma con 7,06 de puntuación y es señalado como uno de los responsables de la caída de la Tricolor, pues no marcó la diferencia en el torneo y tampoco alcanzó lo hecho en Brasil 2014, cuando fue goleador con seis tantos.

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James Rodríguez se fue del Mundial 2026 sin goles ni asistencias con la Selección Colombia - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

Pese a que disputó los cinco encuentros de titular y con la cinta de capitán, no terminó ninguno de ellos, tampoco marcó goles ni asistencias, y en cuatro de esos compromisos salió por Juan Fernando Quintero, al que se le vio mejor en el campo de juego cuando le dieron la oportunidad.

Otro caso es el de Luis Díaz, la estrella del Bayern Múnich y llamado a ser figura en el Mundial 2026, pero su calificación fue de 6,9, con solo una anotación y nueve veces cayó en fuera de lugar en todos los partidos, además de que le anularon tres goles por la misma razón.

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