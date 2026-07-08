The Mills celebrará 20 años de carrera en el Movistar Arena de Bogotá: “Hay cosas que ya son parte de lo que uno es, y por eso estamos acá”

Celebrando dos décadas de trayectoria, la agrupación bogotana The Mills brindará uno de los conciertos más importantes y ambiciosos de su carrera el miércoles 8 de julio en el Movistar Arena de Bogotá.
El quinteto responsable de éxitos como Abran Fuego, Amor Depredador, Guadalupe o Before I Go To Sleep, anticipó esta presentación como una que marcará un antes y un después en su historia.
De forma paralela, The Mills anunció el lanzamiento de Opus, un álbum en el que reversionaron varias de sus canciones en un formato sinfónico, y que fue presentado oficialmente el pasado 6 de junio en un evento privado y exclusivo para invitados VIP en el Teatro Cafam. Esto, de acuerdo con el propio grupo, fue un adelanto de lo que podrán ver sus fans esta noche en el Movistar Arena.
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Infobae Colombia habló en exclusiva con —Bako (Álvaro Charry, cantante), Geogy (Jorge Luis Bello, guitarrista), Ray (Ramón Gutiérrez, bajista), Diego Cadavid (baterista), y Dizee (Diego Cáceres, teclista) — sobre sus experiencias en 20 años de carrera, anécdotas, momentos difíciles, y las expectativas frente a esta presentación.
Infobae Colombia: Celebraron diez años en el Teatro Colón, ahora veinte en el Movistar Arena. ¿Qué significa esto para ustedes? ¿Qué retos representó este montaje?
Ray: Dios mío, me acabas de hacer acordar. ¿El Colón fue por diez años?
Dizee: Siempre nos sumamos años. El Colón fue hace ocho años.
Ray: Ha sido un reto. Ser una banda en esta época del mundo, en Colombia, no es fácil. Entonces, mantenerse, seguir haciendo el trabajo, seguir tratando de ser relevantes, es un trabajo que requiere mucha paciencia, mucho esfuerzo, mucha creatividad. Y creo que esto es como un premio que nos queremos dar, y a nuestros fans, pues al final sin ellos nada de esto tiene sentido.
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¿Cómo es llevar lo que mostraron en su día, en un sitio como el Teatro Colón, al contexto del Movistar Arena?
Dizee: Ha sido una labor intensa. De alguna forma hemos buscado los canales de poder organizarnos para tener este show. Cada uno acá se está encargando de una parte fundamental del show para tener algo serio, conciso y muy aterrizado, así que estamos trabajando superduro. Cada uno tiene un departamento, entonces estamos siendo muy exigentes con nosotros mismos, para dar los mejores resultados. Y de verdad, aprovecho el momento para decirles que no se lo pueden perder, porque esto va a estar increíble. Va a ser una noche inolvidable para todos.
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En estos veinte años, Diego no estuvo cuando comenzaron. ¿El primer concierto de Diego no fue en el Festival Nemcatacoa cuando tocaron con Green Day?
Diego Cadavid: Fue de las primeras, ¿no?
Ray: ¿Él sí tocó en el Nemcatacoa?
Diego Cadavid: Sí. Pero fíjate que el primero fue acá, cuando era el Coliseo El Campín. Y me inauguraron por ahí, ¿me entiendes? O sea, yo máximo había tenido 300, 400 personas al frente con mis bandas. Y cuando me dicen que eran diez mil, yo bueno, me cagué del susto, me equivoqué, está en YouTube por si lo quieren buscar (risas). Pero sí, aquí fue mi inauguración y a la semana siguiente me montaron una gira. Entonces, ya ahí nos unió, pues la primera gira.
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Dizee: ...los aviones, los hoteles, la amistad. Ahí ya, pues como que hicimos como match.
Para The Mills, ¿cuál ha sido el momento más difícil, o en el que ustedes dijeron, “Aquí la banda se termina”, en estos veinte años?
Dizee: Yo creo que justo antes del Teatro Colón. Obviamente, toda relación, para que sea fuerte, ha tenido que tener crisis. Y antes del Teatro Colón pasaron muchas cosas. Teníamos un mánager que se fue de la banda. Diego se había salido de la banda como raro por un tiempo (risas).
Diego Cadavid: ¡Todos se han salido!
Dizee: Bako después de unas fotos bajándose de la van, dijo como: “Ah, chicos, me voy del solista”, y se fue corriendo. Pero afortunadamente esa crisis duró poco, el proyecto de él fracasó, Diego volvió. [risas]
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Bako: Qué miserable (risas).
Dizee: No, pero, mentiras, la verdad sí pasó. Yo soy muy espiritual. No sé el punto de vista de ellos, pero Dios y la vida nos mostró que esto es algo que es para nosotros, para toda la vida. Entonces nos trajo el Teatro Colón, que era un concierto que casi vivimos de despedida, pero que nos trajo tanta felicidad. Luego una gira, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, fiesta en Cúcuta, seis de la mañana, amaneciendo, que nos mostró que hay cosas que ya son parte de uno.
Hay cosas que no son decisiones o no son etapas. Hay cosas que ya son parte de lo que uno es, y por eso estamos acá. Y con más amor que nunca, con más ganas que nunca y el Movistar Arena nos ha hecho movernos aún más como familia y como amigos, preparando el mejor show que hemos planeado en nuestra historia.
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Ustedes desde el principio han sido ambiciosos. Desde sus primeros shows eso se veía. Tenían ganas de comerse al mundo. ¿Cómo se mantiene esa curiosidad después de veinte años?
Geogy (Jorge Luis Bello): Pues hemos tenido altibajos en todos los campos. Por lo menos, digamos, en la composición siento que estamos en una racha chévere. En un punto, no sé, era difícil reunirnos y salir con canciones que conectaran con todos nosotros. Y ahorita venimos en una buena racha, componiendo y sintiéndonos a gusto con esas ideas. Yo creo que es parte de ese autodescubrimiento de cada uno, de entender qué nos gusta, cómo compartirlo hacia los demás y también esa apertura de mente, de poder entender y compartir ideas para sacar adelante cosas como la música. Yo creo que eso puede ser.
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Álvaro Charry (Bako): Desde el punto de vista artístico, creo que lo que dice Geogy es verdad. Nosotros siempre estamos componiendo. Hay momentos en que no fluye, hoy estamos en un momento en que fluye. Y además, yo creo que nuestra misión también se ha ido a las ganas. Es tan importante para nosotros este proyecto en cuanto a la paz que nos da, mental, el escape que es para los cinco, que yo creo que nos aterra perderlo y eso hace que te esfuerces en hacer cosas para mantenerte ahí trabajando y ser relevante.
Lanzaron hace unas semanas su álbum Opus con colaboraciones y un formato orquestal. ¿Qué nos pueden contar de este proyecto?
Dizee: Yo creo que veinte años son tan importantes para nosotros y este concierto del Movistar Arena es tan importante para nosotros, que decidimos hacer como un regalo para los fans, eligiendo las canciones que consideramos más importantes para nosotros en una versión un poco más acústica, más sinfónica, violines, violas, cellos, algo bien emocional, que va a ser un adelanto de lo que va a haber en el Movistar Arena.
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El disco está bien lindo, tiene unas colaboraciones bien lindas, tiene a ClaraLuna, que es un coro gigante, eh, tiene a Alisson Joan, que es una de las actrices más importantes ahorita en Colombia, tiene a Paula Arenas, que es una de las cantantes más importantes que ha tenido Colombia con proyección hacia afuera... pero sobre todo tiene la música de The Mills y las canciones que se han hecho con tanto amor. Cuando lo escuchen, si les gusta y saben que va a ser un The Mills diferente, tienen que ir al Movistar Arena porque esto va a ser parte muy importante del show. Solo les decimos eso.
¿Y cómo fue elegir el repertorio de canciones para el Movistar Arena?
Bako: Yo creo que el reto más grande de este show ha sido ese. Nos demoramos seis meses porque Diego quería unas, Ray otras, Dizee otras...
Hicimos una lista, ¿no? Y dijimos: “Bueno, escojan las que les gustan”. Creo que solo cinco habíamos elegido todos, y dijimos: “Listo, estas cinco ya van, faltan veinte” (risas). Nos pusimos de acuerdo este año, no recuerdo en qué mes, y ya después de eso empezó a andar todo, pero está hecho con pinzas ese setlist.
Para terminar, ¿cómo va a ser la celebración de los treinta años?
Ray: Se verá en treinta, ¿no?
Bako: Ojalá. Sí, nos gusta hacer tanto esto, nos da tanta vida. Yo feliz de hacer esa celebración de los treinta años. En ese momento veremos qué venue está de moda y lo llenamos igual.
Ray: El Sphere.
Bako: El Sphere de Las Vegas.
Ray: Sí.
Bako: Ese es nuestro thirty years (risas).
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