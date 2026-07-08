Colombia

Las autoridades de Antioquia desarticularon una red de sacrificio ilegal y venta de carne insalubre de res, cerdo y burro

En una operación simultánea en Donmatías y Santa Rosa de Osos, la Policía, el Ejército y la Fiscalía hallaron cuatro mataderos clandestinos e incautaron 25 toneladas de producto en descomposición destinado a comercios locales

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Las autoridades de Antioquia desarticularon en Donmatías y Santa Rosa de Osos una red dedicada al sacrificio ilegal de animales y a la venta de carne en condiciones insalubres - crédito Policía de Antioquia
Las autoridades de Antioquia desarticularon en Donmatías y Santa Rosa de Osos una red dedicada al sacrificio ilegal de animales y a la venta de carne en condiciones insalubres - crédito Policía de Antioquia

En una acción conjunta en la vereda Miraflores de Donmatías y el sector Hoyo Rico de Santa Rosa de Osos, las autoridades de Antioquia lograron desarticular una estructura dedicada al sacrificio ilegal de animales y a la comercialización de carne en condiciones insalubres.

De acuerdo con información confirmada por la Policía de Antioquia, el operativo permitió la incautación de 25 toneladas de carne de vaca, cerdo y burro en avanzado estado de descomposición, que estaban listas para su venta en tiendas y plazas de mercado de la región.

Operativo simultáneo y hallazgos

La intervención, que contó con la participación de miembros del Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Policía, permitió localizar cuatro mataderos clandestinos donde se sacrificaban bovinos, porcinos, equinos y asnos. La carne procedente de estos lugares se encontraba en condiciones que contravenían la normativa sanitaria, sin controles oficiales y sin agua potable.

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El operativo en Antioquia permitió incautar 25 toneladas de carne de vaca, cerdo y burro en descomposición que iban a ser distribuidas en tiendas y plazas de mercado - crédito Policía de Antioquia
El operativo en Antioquia permitió incautar 25 toneladas de carne de vaca, cerdo y burro en descomposición que iban a ser distribuidas en tiendas y plazas de mercado - crédito Policía de Antioquia

Según detalló el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia, “los capturados son actores independientes que, en algunos casos, podrían estar vinculados con actividades de hurto o abigeato”. La información fue corroborada por la comunidad local y permitió realizar los allanamientos necesarios.

Medios locales reportaron que muchos de los animales eran adquiridos ya enfermos y que su sacrificio se realizaba directamente sobre el suelo, sin ningún protocolo sanitario. La comercialización de esta carne suponía un riesgo latente para la salud pública, ya que no cumplía con ninguno de los requisitos exigidos por la legislación colombiana para el procesamiento y distribución de alimentos de origen animal.

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Impacto y alcance de la red

Las autoridades investigan ahora el alcance de la red y la ruta de distribución, con el objetivo de determinar cuántos municipios del norte de Antioquia habrían recibido carne en mal estado. Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, este tipo de estructuras criminales opera desde hace varios meses en la zona y se ha fortalecido a raíz de la demanda regional.

La Policía, el Ejército y la Fiscalía hallaron cuatro mataderos clandestinos donde sacrificaban bovinos, porcinos, equinos y asnos sin controles sanitarios ni agua potable - crédito Policía de Antioquia
La Policía, el Ejército y la Fiscalía hallaron cuatro mataderos clandestinos donde sacrificaban bovinos, porcinos, equinos y asnos sin controles sanitarios ni agua potable - crédito Policía de Antioquia

Durante el operativo, fueron recuperados 25 equinos que también iban a ser sacrificados y cuya carne sería introducida en el mercado, pese a que la venta de carne de equino está prohibida en Colombia. Además, se incautaron dos vehículos utilizados para el transporte de los productos cárnicos y se realizó la captura de al menos tres personas señaladas de coordinar la actividad ilícita.

Los detenidos están a disposición de la Fiscalía y enfrentarán cargos por delitos contra la salud pública y por operar sin los requisitos de ley. “Estos controles se hacen semanalmente en la zona y han sido posibles en buena parte gracias a la colaboración ciudadana”, añadió el coronel Muñoz.

Antecedentes y acciones recientes

En mayo de 2026, otra operación policial en la vereda Miraflores del municipio de Donmatías resultó en la incautación de nueve toneladas de productos cárnicos procesados sin permisos ni controles. La Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de Antioquia destacó que el valor de los productos decomisados en esa ocasión ascendió a $276.500.000.

Los uniformados de la Policía Nacional confirmaron la incautación de toneladas de alimentos en mal estado, hecho que preocupa a los consumidores - crédito Policía Nacional / X

Durante ese procedimiento, los uniformados decomisaron carne de caballo, cerdo y res, además de asegurar 95 cerdos y una res vivos, junto con elementos utilizados para el procesamiento irregular de carne, como cuchillos, pipetas de gas y sopletes. El capturado en esa diligencia enfrenta cargos por corrupción de alimentos y muerte al animal, delitos tipificados en el Código Penal colombiano.

La intervención forma parte de una estrategia institucional de protección ambiental y de control sanitario en la producción y comercialización de alimentos. Estos operativos buscan frenar el sacrificio ilegal y reforzar la seguridad alimentaria en las zonas rurales del departamento.

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