Colombia

Apareció ‘Guaro’: el actor Jorge Hugo Marín reveló cómo recuperó a su mascota, que había sido robada por delincuentes que los escopolaminaron

La mascota se le había escapado a los ladrones, por lo que Marín no cesó en su labor de dar con el paradero de su amigo de cuatro patas

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La mujer se encontró al perro cerca a la estación de Transmilenio Calle 26 - crédito @jorgehugomarin/IG

Por medio de dos videos que publicó en su cuenta de Instagram el martes 7 de julio de 2026, el actor y director de teatro Jorge Hugo Marín compartió la noticia que llevaba esperando desde el domingo 21 de junio.

Ese día, en la madrugada, fue víctima del hurto de varios elementos personales y de valor en Bogotá. Un par de ladrones se los arrebataron luego de suministrarle escopolamina, además de intentar llevarse a su mascota, que escapó durante la confusión del momento.

Sin embargo, gracias a varias gestiones luego del robo, confirmó que apareció su perro Guaro, al que los bandidos se habían llevado. “Apareció, apareció el muchacho, mírenlo. Lo tenían cerca de la estación Transmilenio de la (Calle) 26 una señora y lo acaba de devolver. Muchísimas gracias a todas las personas que durante todo este tiempo han estado encima para que este muchacho aparezca de nuevo en casa. Ya lo tengo. Está ya en casa”, señaló Marín en la primera grabación que compartió.

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En la segunda grabación, Marín y sus amigos, que en medio de los aplausos celebraron el tan anhelado encuentro, conversaron con Manuela, la ciudadana que se lo encontró perdido, luego de que a través de una cámara de seguridad que obtuvo el mismo actor en medio de la recolección de videos para trazar la posible ruta que tomó ‘Guaro’, confirmó que el can se les había escapado a los rateros.

“Salí dos, máximo tres horas a hacer ejercicio y pues se me pegó (...) como que hicimos conexión”, le contó Manuela a Marín, que señaló que ese momento se presentó hace 13 o 15 días atrás aproximadamente. “Lo acogí en la casa porque pues la verdad se fue detrás mío”, agregó la ciudadana.

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Manuela, la ciudadana que encontró a 'Guaro' perdido, contó que fue gracias a una amiga que se enteró de la búsqueda del animal de compañía - crédito @jorgehugomarin/IG

La mujer explicó que los primeros días ‘Guaro’ se negó a recibir alimento pese a que Manuela le compró concentrado, pero con el paso de los días el perro accedió.

En cuanto a cómo se enteró de la búsqueda del perro, Manuela relató: “Una compañerita mía con la que hago deporte fue la que encontró el video en Facebook”, y de esta forma se comunicaron a los números que aparecían en el cartel que circuló de forma masiva en redes sociales.

El actor y director teatral compartió en otra grabación días atrás que los delincuentes lo drogaron con escopolamina y durante la huida el animal logró soltarse, por lo que su búsqueda se concentró en la capital.

En el segundo video (en el primero compartió el volante de búsqueda y números de contacto) que publicó la noche del jueves 25 de junio, Marín dijo que una cámara de seguridad confirmó ese momento.

“El perro está en Bogotá en este momento, está perdido, debe estar buscando su casa y no aparece. Así que por favor, ayúdenme a intensificar esta búsqueda para que Guaro vuelva a casa”, pidió.

El actor explicó que, tras el asalto en su vivienda del barrio Palermo, en la localidad de Chapinero, su prioridad no eran los objetos robados. “Me dieron escopolamina, se me llevaron muchas cosas de mi casa, pero lo más importante y prioritario: se llevaron a mi perro, a Guaro”, contó.

La campaña para localizarlo se movió en redes sociales con imágenes del animal y llamados a compartir información. En esos mensajes, replicados por allegados y colegas del medio artístico, se pidió apoyo a la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana de Bogotá y a la ciudadanía.

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