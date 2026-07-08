Parque Nacionales Naturales dio recomendaciones para un turismo responsable en temporada de avistamiento de ballenas

El mejor momento de la temporada es agosto ya que por estas fechas se congregan más ejemplares - crédito @MinAmbienteCo / X

Oficialmente se dio la apertura de la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas, uno de los eventos naturales más impresionantes que se pueden presenciar en Colombia, especialmente en aguas de la costa Pacífica colombiana.

Este periodo se extiende desde julio hasta octubre y es un espectáculo de la naturaleza que atrae a miles de visitantes nacionales y extranjeros que quieren ver el ascenso a la superficie de ballenas yubartas o jorobadas (Megaptera novaeangliae) que recorren más de 8.500 kilómetros desde la Antártida para reproducirse y criar a sus crías.

Para 2026, de acuerdo con información de Parques Nacionales Naturales de Colombia, el lanzamiento oficial del periodo turístico tuvo lugar en la ciudad de Tumaco, con la participación de autoridades nacionales, regionales, guardaparques, operadores turísticos y comunidades locales.

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Bahía Málaga, por ejemplo, recibe cada año a más de 3.000 ballenas jorobadas, consolidándose como uno de los destinos principales de avistamiento en Colombia - crédito Ministerio de Medio Ambiente

En el acto, la entidad presentó la campaña “Pacífico de Temporada”, orientada a promover el turismo responsable y a destacar la riqueza natural y cultural de las áreas protegidas del Pacífico.

Las recomendaciones para los turistas que quieren ver ballenas

Este fenómeno natural puede presenciarse en varios puntos turísticos especialmente designados para recibir turistas.

Entre estos, el avistamiento tendrá lugar en cuatro áreas protegidas con vocación ecoturística: Parque Nacional Natural Utría (entre Nuquí y Bahía Solano, Chocó), Parque Nacional Natural Gorgona (Guapi, Cauca), Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga (Buenaventura, Valle del Cauca) y Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera (Tumaco, Nariño).

En estos escenarios, los visitantes podrán observar ballenas y otras especies bajo lineamientos de turismo responsable.

Por ende, la campaña busca que el avistamiento de ballenas se realice bajo criterios de conservación y respeto por la fauna silvestre en estos puntos.

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Para ello, se fortalecerán las capacidades de guías, lancheros y prestadores de servicios turísticos mediante procesos de formación en biología de mamíferos marinos, normativa marítima y buenas prácticas para el avistamiento responsable.

Según el comunicado de Parques Nacionales Naturales de Colombia, la llegada de las ballenas jorobadas es, en efecto, oportunidad para fortalecer el turismo de naturaleza y las economías locales, siempre que la actividad respete las medidas de protección de la especie, especialmente durante la temporada reproductiva. Como durante la época las ballenas madres permanecen junto a sus crías en aguas protegidas, se exige un estricto cumplimiento de las normas de avistamiento.

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Los turistas viajan en botes con la esperanza de ver ballenas jorobadas emerger en las aguas de Bahía Solano, Colombia- crédito Iván Valencia/AP Photo

Para acompañar la temporada, la entidad puso a disposición la Circular de Recomendaciones para el Avistamiento Responsable de Ballenas, un documento con orientaciones y buenas prácticas para la actividad, destinada a visitantes, operadores y comunidades para consultar antes de ingresar a las áreas protegidas del Pacífico colombiano.

Los lineamientos principales

Entre las principales recomendaciones para motoristas se encuentra el respeto por el límite de embarcaciones, que no debe superar las tres simultáneas, y la restricción de los tiempos de observación: hasta 30 minutos por embarcación y, en caso de varias lanchas, no más de 15 minutos por individuo o grupo de ballenas.

Las distancias mínimas de acercamiento también se encuentran reguladas: 50 metros para delfines, 100 metros para ballenas y 10 metros para tiburón ballena. Además, la velocidad de las embarcaciones no debe superar los 9 km/h.

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Una ballena jorobada saliendo a la superficie en el Chocó - crédito Ministerio de Ambiente de Colombia/EFE

Para los turistas, se recomienda mantener un tono de voz moderado, evitar alimentar a los animales y respetar las distancias y tiempos de acercamiento. Está prohibido sumergirse hacia los delfines o ballenas, así como arrojar residuos sólidos u objetos para llamar la atención de las especies.

En el caso de los operadores turísticos, la resolución indica que no se debe exceder la capacidad de carga de las embarcaciones y que el tiempo máximo de permanencia por embarcación es de 30 minutos.

También está prohibida la realización de reparaciones o mantenimientos mayores en la zona de avistamiento. Ante la presencia de más de un tiburón ballena, las embarcaciones deben turnarse para la observación y el nado, siempre con una distancia mínima de 10 metros y una velocidad máxima de 5 km/h.

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