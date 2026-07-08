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Así va el regreso de Franco Armani y Stefan Medina a Atlético Nacional: uno de ellos ya sería seguro que “se va a dar”

El mercado de pases del fútbol colombiano sigue moviéndose, ahora mucho más con la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026. César Haydar, de Atlético Nacional, es una alta confirmada

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En la imagen aparecen Stefan Medina con la camiseta de Atlético Nacional en el año 2014 y Franco Armani, también con la casaca del equipo antioqueño en el 2016 - crédito Colprensa
En la imagen aparecen Stefan Medina con la camiseta de Atlético Nacional en el año 2014 y Franco Armani, también con la casaca del equipo antioqueño en el 2016 - crédito Colprensa

El regreso de Franco Armani y Stefan Medina a Atlético Nacional seguiría siendo posible. Así lo han confirmado algunos periodistas especializados en el mercado de pases del fútbol colombiano como Felipe Sierra y Alexis Rodríguez. Armani no continuaría en River Plate de Argentina, equipo con el que tiene contrato hasta diciembre de 2026 y Medina se iría del Monterrey de México, club con el cual tiene vinculación contractual hasta el 31 de diciembre de 2027. Evidentemente, la resolución de la culminación de sus contratos con sus equipos actuales parece más fácil en el caso de Armani que en el de Medina, por el tiempo que le resta a cada uno.

Y es que así se lo confirmó a este medio Nikos Petropulos, representante deportivo de Franco Armani, cuando fue consultado sobre la veracidad de que el regreso del arquero argentino a Atlético Nacional ya es un hecho a falta de oficialización por parte del club: “Se va a dar”, fue la respuesta del empresario, por escrito.

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Stefan Medina vistió la camiseta de la Selección Colombia, esta fotografía es del 2019 ante Uruguay por la Eliminatoria al Mundial 2022 - crédito Pablo Porciuncula/Reuters
Stefan Medina vistió la camiseta de la Selección Colombia, esta fotografía es del 2019 ante Uruguay por la Eliminatoria al Mundial 2022 - crédito Pablo Porciuncula/Reuters

La promesa de Franco Armani a los hinchas de Atlético Nacional

Armani le prometió a la hinchada del “Rey de Copas” que se iba a retirar como futbolista profesional en Atlético Nacional, cuando se despidió el 5 de enero de 2028: “Les prometo que regresaré”, les dijo entre lágrimas. Ocho años después estaría todo listo para cumplir su promesa.

Y es que el equipo de la ciudad de Medellín necesita un nuevo arquero tras la salida de David Ospina del arco verdolaga. “Solo falta que Armani termine de arreglar con River Plate, que no esperaría recibir un pago por la culminación anticipada del contrato, pero así mismo tampoco va a pagar en su totalidad los seis meses que restan. Algo, que debe aceptar Armani”, afirmó Felipe Sierra en su transmisión de Kick el 8 de julio.

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Franco Armani vistiendo la camiseta de la Selección Argentina, esa que vistió desde 2018 tras su llegada a River Plate - crédito Henry Romero/Reuters
Franco Armani vistiendo la camiseta de la Selección Argentina, esa que vistió desde 2018 tras su llegada a River Plate - crédito Henry Romero/Reuters

El caso de Stefan Medina y su regreso a Atlético Nacional

La situación del lateral derecho colombiano, que también actúa como central, es mucho más compleja que la de Franco Armani, en lo que tiene que ver con la culminación anticipada de su contrato con Monterrey, que de acuerdo con lo que informó en su momento el club mexicano, va hasta el 31 de diciembre de 2027.

Nacional ya habría llegado a un acuerdo verbal con Medina para que se convierte en el nuevo jugador del equipo, pero ese arreglo con Monterrey tendría que ser entre el jugador y el club, no con la intervención del “Rey de Copas”, porque no estaría pensando en pagar una cláusula de salida por un jugador que, por edad de 34 años, no tendría posibilidad de reventa. Sierra ya había asegurado tiempo atrás que el regreso de Medina es un deseo de los dueños de Atlético Nacional. Eso podría acercar su llegada al equipo, pero no es seguro.

Después de ocho años dirigiendo en el fútbol del exterior, Víctor Marulanda regresó a la dirección deportiva de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional
Después de ocho años dirigiendo en el fútbol del exterior, Víctor Marulanda regresó a la dirección deportiva de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

¿Cuándo estuvieron Stefan Medina y Franco Armani en Atlético Nacional?

Stefan Medina y Franco Armani dejaron una huella importante en Atlético Nacional, aunque sus historias fueron diferentes. El defensor antioqueño se formó en las divisiones menores del club y debutó con el primer equipo en 2010. Permaneció hasta mediados de 2014, periodo en el que disputó 141 partidos oficiales, marcó tres goles y se consolidó como lateral y zaguero central. Durante su etapa ganó cinco títulos: las ligas 2011-I, 2013-I y 2013-II, además de las Copas Colombia de 2012 y 2013. Sus actuaciones lo llevaron a ser convocado por la selección colombiana y posteriormente fue transferido al Monterrey de México.

Por su parte, Franco Armani llegó al cuadro verdolaga en 2010 y permaneció hasta enero de 2018, convirtiéndose en uno de los máximos ídolos de la institución. El arquero argentino disputó 249 partidos oficiales, registró 108 vallas invictas y conquistó 13 títulos, entre ellos la Copa Libertadores de 2016 y la Recopa Sudamericana de 2017, además de seis ligas, tres Copas Colombia y dos Superligas. Su rendimiento en la campaña de la Libertadores de 2016 fue determinante para que Nacional alcanzara el segundo título continental de su historia.

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