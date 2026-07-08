Mal precedente para Néstor Lorenzo con la Selección Colombia: así les fue a los técnicos tras dirigir un Mundial

El técnico Néstor Lorenzo tiene contrato hasta el 30 de julio y está en manos de la FCF si lo quiere renovar - crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES vía Reuters

La Selección Colombia empezó a empacar maletas para regresar a Bogotá luego de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que quedó en octavos de final, lo que para varios aficionados fue decepcionante.

El técnico Néstor Lorenzo ahora debe definir con la Federación Colombiana de Fútbol el futuro de su contrato, el cual termina el 30 de julio, y no es claro si renovará para iniciar el proyecto al Mundial 2030 o termina su etapa en el combinado nacional, después de cuatro años de trabajo.

Hay un precedente que no deja bien parado al timonel argentino y sus colaboradores, pues tiene que ver con lo que ha pasado con todos los técnicos que dirigieron a Colombia en las Copas del Mundo y terminaron su labor sin cumplir con el objetivo.

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El triste final de los técnicos de Colombia en los mundiales

La Tricolor participó en siete Copas del Mundo de la FIFA en su historia, empezó en Chile 1962 esperó 28 años para volver al certamen en Italia 1990, con el que inició la seguidilla de clasificaciones en los años 90 con Estados Unidos 1994 y Francia 1998; en 2014 el conjunto regresó a Brasil 2014, además de Rusia 2018 y la edición actual de 2026.

En seis de esos mundiales, la Federación Colombiana de Fútbol no continuó con el entrenador que dirigió a la Selección nacional, un hecho que podría pasar nuevamente con Néstor Lorenzo, porque hay un sector de los aficionados que no respalda al argentino por sus resultados.

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Adolfo Pedernera dirigió a Colombia en su primera Copa del Mundo en 1962, pero se fue al terminar su partipación en junio de ese año - crédito Colprensa

Cinco entrenadores trabajaron con el combinado nacional en los certámenes de la FIFA: Adolfo Pedernera (1962), Francisco Maturana (1990 y 1994), Hernán Darío “Bolillo” Gómez (1998), José Pekerman (2014 y 2018) y Néstor Lorenzo (2026).

Se recuerda mucho el caso de “Pacho” Maturana, pues dejó a Colombia tras llevarla a octavos de Italia 1990 y, tres años más tarde, regresó para asumir las eliminatorias y la Copa de Estados Unidos 1994, pero debido a los malos resultados volvió a abandonar el cargo para que asumiera quien fue su asistente: “Bolillo” Gómez.

Francisco Maturana tuvo tres ciclos con la Selección Colombia, dos de ellos terminaron en las clasificaciones a Italia 1990 y Estados Unidos 1994 - crédito Colprensa

Otro dato curioso es que el “Maestro” Pedernera fue el que menos partidos dirigió a la Tricolor previo a la Copa del Mundo, pues de los ocho al mando del combinado nacional, dos fueron de eliminatorias, tres amistosos y el resto en la fase de grupos contra Uruguay, Unión Soviética y Yugoslavia.

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El proceso Pekerman

La única ocasión en la que la Federación Colombiana de Fútbol decidió que se renovara a un técnico luego de participar en la Copa del Mundo, fue con alguien que lideró un cambio generacional en el combinado nacional y logró uno de los procesos más recordados por los hinchas.

José Pekerman tuvo la oportunidad de dirigir dos mundiales con la Selección Colombia, empezó con su éxito en Brasil 2014, al llegar a cuartos de final, y siguió hasta Rusia 2018, cuando alcanzó los octavos de final, y en ambos fue recibido de la mejor manera por los aficionados.

José Pekerman tuvo un ciclo de seis años con la Selección Colombia, disputó dos mundiales y terminó su proceso en 2018 por desgaste - crédito Colprensa

Gracias al éxito de 2014, pues regresó a la Tricolor a la Copa del Mundo tras 16 años de ausencia, la FCF le renovó el vínculo por cuatro años más, el argentino aceptó y terminó su vínculo al llegar del certamen de 2018. Anunció su salida en una rueda de prensa el 30 de agosto.

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Parte de esa base de Pekerman, en sus seis años de trabajo, es la que Néstor Lorenzo heredó para su proyecto hacia el Mundial 2026 porque fue asistente técnico en esos años y conoció muy bien a futbolistas como James Rodríguez, Yerry Mina, David Ospina, Johan Mojica, Juan Fernando Quintero, entre otros.