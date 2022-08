Rubén Capria respaldó a Edwin Cardona, que no la está pasando bien en Racing

El colombiano Edwin Cardona, quien no disfruta de una buena actualidad con Racing, fue respaldado por Rubén Capria. Imagen: AFP.

El presente de Edwin Cardona en Argentina no es el mejor, el volante de 29 años llegó con bombos y platillos a Racing de Avellaneda a comienzos del 2022, sin embargo, no ha podido engranar en el esquema de Fernando Gago, quien fue el que pidió al jugador colombiano, y una parte de la afición ya pide su salida.

Las lesiones y el bajo rendimiento han hecho que a Edwin le lluevan críticas tanto de la hinchada de la Academia como de la prensa gaucha, que no han tenido compasión con el exMonterrey del que se especuló semanas atrás que podría dejar las filas del club para fichar por Atlético Nacional.

No obstante, el jugador desmintió todo rumor que lo vinculaban con el Rey de Copas a través de un live en sus redes sociales. “A mí el club Atlético Nacional, del cual soy hincha y nunca lo voy a negar, nunca le voy a cerrar las puertas, pero no se ha comunicado conmigo para llevarme. Acá nadie me ha dicho que están inconformes conmigo ni nada de eso”.

Por fortuna, Edwin Cardona aún goza de la confianza de las directivas de Racing que esperan que el cafetero muestre su mejor versión porque saben de las capacidades del exJunior de Barranquilla, por el cual tienen una gran apuesta.

En medio de una entrevista con ESPN Argentina, Rubén El Mago Capria, manager de Racing, habló de Edwin Cardona, al que respaldó y explicó los motivos del por qué le ha costado adaptarse en la institución académica.

“Jugó contra Defensa y Justicia, que para mí fue uno de los mejores partidos que jugó. Cuando inicia el ciclo ganador del semestre pasado ahí tiene una lesión muscular, el equipo se acomoda y hace la recuperación y queda un paso atrás. A veces es difícil cambiar cuando un equipo funciona bien, pero ahora se ha acomodado físicamente”.

Ruben Capria defensió a Edwin Cardona tras su pobre desempeñó en Racing

Del mismo modo, el exjugador resaltó que Cardona se encuentra bien anímicamente pese a que el no ser titular le ha costado al futbolista cafetero, que ahora está más presente en el banco de suplentes. “Le duele no jugar, pero lo bueno que pasa en el plantel es que hay mucha exigencia para entrar, para calificar el once es muy bueno. Entrenó bien, por supuesto que uno busca dar una mano desde donde puede. Cuesta calificar para entrar, porque para que entre Edwin tiene que salir alguien que está bien, son decisiones del técnico”.

En la presente campaña el volante ha jugado nueve partidos, ninguno ha sido como inicialista, y no tiene en su registro goles ni asistencias. Sus números en general con la camiseta de Racing son bastante pobres, pues tiene 18 encuentros en su historial con un saldo de dos tantos.

La última actuación del oriundo de Medellín fue contra Tigre por la onceava jornada de la Liga de Fútbol Profesional Argentino. El antioqueño entró en la segunda parte del encuentro donde solo pudo disputar 16 minutos de juego y se llevó una tarjeta amarilla.

En el campeonato argentino, los dirigidos por Fernando Gago ocupan la cuarta posición con 19 puntos a 6 del líder que es Atlético Tucumán. Este sábado Racing visitará por la fecha 12 a Barracas Central.

