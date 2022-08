Luisa Fernanda W reveló como fue su historia de amor con un joven mucho menor que ella: “Lo que va a ser para uno, va a ser para uno”

Luisa Fernanda W, influenciadora colombiana. Foto: Instagram @luisafernandaw

Actualmente Luisa Fernanda W sostiene una relación sentimental con Pipe Bueno, cantante de música popular que durante los últimos años también ha incursionado en la actuación. La pareja sale aproximadamente desde 2019 y, en lo corrido de su tiempo juntos, tuvieron a su primogénito -Máximo- en octubre de 2020 y en algún momento de este 2022 nacerá su segundo hijo, quien llevará por nombre Domenic.

Sin embargo, antes de que la creadora de contenido iniciara un noviazgo con el intérprete de ‘Cupido falló', tuvo varias parejas sentimentales, algunas de ellas se conocieron públicamente y otras no. Precisamente en este último grupo entra un joven cinco años menor que ella con el que salió brevemente, pero a quien recordó durante los últimos días con el objetivo de reflexionar ante sus seguidores sobre “lo que va a ser para uno, va a ser para uno”, además de destacar que en definitivamente no le gusta salir con personas menores que ella.

Primera conclusión: “Lo que va a ser para uno, va a ser para uno”:

De este modo, desde su cuenta de TikTok la también empresaria comenzó por narrar: “El man era un diez, pero era cinco años menor que yo y sí, yo sé que muchos van a decir que la edad es lo de menos, pero a mí eso sí me raya un poco. Con esta historia que les voy a contar llegué a una conclusión: lo que va a ser para uno, va a ser para uno, punto”.

Posteriormente, la paisa resaltó todas las cualidades que tenía el joven en cuestión -de quien no amplió la información sobre su identidad-, le destacó su físico, lo echado para adelante y su madurez. Apenas se conocieron, la chispa entre los dos surgió inmediatamente, pero la creadora de contenido no tenía entre sus planes sostener una relación seria con nadie, además de una red flag (bandera roja) que notó rápidamente en el chico con respecto a su exnovia.

“Era súper detallista, pero no hablo de detalles como materiales, sino con su forma de ser, eso me encantó, pero en una de esas conversaciones me contó que hace como nueve meses había terminado una relación, pero que su exnovia todavía seguía ahí existiendo, que a veces le daba la locura ... a mí de una me sale como la primera red flag.. en esa época no pretendía nada con nadie, pero bueno, salimos un día a rumbear y besos vienen, besos van... y a mí me quedó encantando: Qué son estos besos tan deliciosos”.

Segunda concluisión: “A mí no me gustan menores”:

El joven continuó manifestando su interés en Luisa Fernanda Cataño Rios (nombre de pila de la influencer), pese al escepticismo de ella. Sin embargo, aunque la influenciadora comenzó a ceder un poco en las cosas, un proyecto laboral se le cruzó en el camino y para llevarlo a cabo debía radicarse durante nueve meses en Bogotá, en aquel momento ella -como su enamorado- residía en su natal Medellín.

“Decido viajar a Bogotá y hacer el proyecto. Le dije: -por cuestiones laborales me va a tocar irme seis meses para Bogotá- y bueno, ahi acabó todo, me vine a hacer mi proyecto. Él me escribía por WhatsApp, era tan lindo, pero yo como que le dejé de responder. Ya como a los tres meses de estar en el proyecto me enamoré y ahí la historia ya se la saben... y me enteré que este niño volvió con su exnovia”.

Aparentemente el proyecto al que se refiere la paisa fue ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2018), en el que se desenvolvió como participante y en el que también estuvo Legarda, cantante urbano e influenciador con quien tuvo un noviazgo hasta que éste falleciera por una bala perdida a principios de 2019.

Para finalizar su relato, Luisa Fernanda W contó que tras volver con su expareja, el joven terminó de nuevo con ella y actualmente está con otra persona. “... Pero definitivamente lo que va a ser para uno, va a ser para uno aunque uno se ponga, uno se quite... en conclusión: a mí no me gustan menores, siento que la vida lo pone a uno en el lugar que uno tiene que estar. Hoy día estoy feliz esperando a mi bebé con mi pareja,. con mi hijo y así es la vida”.

Luisa Fernanda W tras lucir varios vestidos que le obsequió Pipe Bueno: “¿Me veo más mamá o menos mamá?”:

A lo largo y ancho de todos estos años en los que Luisa Fernanda W se ha desempeñado como youtuber/instagramer, se le ha visto entregarle a su público un contenido muy variado. Si se habla de los últimos años, actualmente la paisa está enfocada en la publicación de videos sobre outfits, principalmente.

Empero, la manera de vestir de la empresaria siempre es tema de conversación entre los usuarios, puesto que gusta mucho de los escotes, el brillo y los vestidos ajustados combinados con tacones muy altos, estilo con el que algunos no concuerdan. Pero recientemente publicó un video distinto: posó con tres vestidos que le regaló su pareja, Pipe Bueno. Aquí el video:

