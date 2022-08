Nacho conmovió en ‘La Voz Kids’ al retratar la verdad de muchas familias venezolanas: “Somos amor y talento”

Captura video Caracol Televisión

Desde el pasado 18 de julio, el concurso de canto para niños ‘La Voz Kids’ ha impactado a los televidentes con las historias de menores que vienen de todas partes del país. Los jurados -Andrés Cepeda, Kany García y Nacho- no solo quedan fascinados con el talento de muchos de los que legan a las audiciones a ciegas, sino que se conmueven con sus historias.

En el más reciente episodio, la realidad de muchos niños venezolanos que, junto a sus familias, abandonaron su país en busca de mejores oportunidades llegó a las pantallas de la mano de Omar, un niño de 11 años que ahora vive en Cali junto a su familia. El menor interpretó ‘Dulce Pecado’ y se ganó el apoyo de Andrés Cepeda y Nacho, quienes lucharían por llevarlo a sus equipos.

En primera medida, el artista bogotano destacó la soltura con la que el menor se desenvolvía en el escenario. Para convencerlo, Andrés Cepeda le dijo que realmente quería que estuviera en su equipo “asi de ganas tengo que llegues al equipo Cepeda, tanto me gustó lo que haces que aquí todavía hay un cupo para ti”.

Sin embargo, el artista venezolano, antes de convencer a Omar, quiso destacar la lucha de muchos de sus compatriotas en territorio colombiano. “Nosotros venimos de un país que se ha enfrentado a situaciones difíciles y eso ha hecho que padres como los tuyos busquen un mejor futuro para sus hijos en otras fronteras y es bueno porque nosotros adoptamos la cultura de otro país como Colombia y Colombia nos adopta a nosotros también”.

Las palabras de Nacho conmovieron especialmente a los familiares de Omar y a sus propios colegas, pues el cantante continúo expresando que “así como se va mucha gente buena, también sale mucha gente mala que no nos deja tan bien afuera y personas como tú y como yo tenemos la responsabilidad de demostrar que somos más que eso, que tenemos mucha más bondad en nuestro corazón y que esas poquitas personas que salen a dañar nuestra reputación como venezolanos no pueden más que nosotros porque nosotros somos, amor, talento y eso es lo que tenemos que demostrar y por eso tenemos que estar juntos tú y yo”.

“Yo te ofrezco un lugar muy importante en mi equipo, un lugar para poder ayudarte a crecer, impulsarte más. Debo decirte que tengo incluso la intención de apoyarte dentro o fuera de competencia”, propuso el artista urbano y se llevó los aplausos de la audiencia.

Para destacar el talento de Omar, las palabras de Nacho fueron “paisano, quiero felicitarte porque hay personas que duran muchos años para lograr recursos para cantar y poder tener control sobre su voz. Comparto con Cepeda esa admiración por tu serenidad y como haces las cosas bien sobre el escenario”.

Ante el gran discurso de Nacho, Kany García se levantó de su silla y le dijo “yo me voy a tu equipo, me has convencido”. Cepeda por su parte, solo aplaudió a su colega y se levantó para darle la mano y asumir que las palabras del evenzolano seguramente convencerían al niño.

Por su parte, Omar causó un poco de suspenso para tomar su decisión y primero agradeció a los famosos por darle la oportunidad de cumplir su sueño. “Le mando saludos a mi familia que está en Venezuela, en Puerto La Cruz, y a mi abuela y mis hermanitos que están en Cali”, destacó el niño y Nacho recalcó que él también es de esa ciudad venezolana.

Finalmente, el menor se fue para el equipo de su compatriota. “Sé que estás feliz de estar en competencia, pero te juro que no estás más feliz que yo, me siento muy orgulloso de ti”.

