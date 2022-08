Marc Anthony se presentará en la Feria de las Flores de Medellín: estas son sus exigencias

Estas son las exigencias de Marc Anthony para el concierto de la Feria de Flores

Dentro del ramillete de artistas que debutarán en el gran concierto de la Feria de las Flores, en Medellín, está el famoso cantante de salsa Marc Anthony. Sin embargo, su paso por uno de los eventos más esperados en este 2022 no será tan sencillo, dado que hizo varias particulares peticiones.

El intérprete puertorriqueño, que tendrá su puesta en escena el próximo sábado 13 de agosto en el estadio Atanasio Girardot en la capital antioqueña, compartirá escenario junto a varios pesos pesados de la música latina como Silvestre Dangond, Jessi Uribe, Blessd, Heber Vargas, DJ Pope y DJ Agudelo 888.

Marc Anthony llega a Perú como parte de su gira por América Latina “Viviendo Tour 2022″.

Dentro de las exigencias que hizo, según dio a conocer el diario El Colombiano, están la comodidad para su camerino y debe contar con sofás cómodos. Así lo revelaron los productores del show, en diálogo con el equipo periodístico de ese medio antioqueño.

En cuanto a la ambientación, contaron los productores, el cantante de “Ahora quién” y “Vivir mi vida” pidió que hayan velas blancas. Sin embargo, tal parece que el boricua no es amante de los olores fuertes, pues las velas deben ser inoloras y de color blanco. “Que tengan tres pulgadas de diámetro”, solicitó el salsero.

Así mismo, Marc Anthony solicitó que en su camerino la decoración no sea muy ostentosa y que más bien sea algo “sutil”. La comida y bebida no podían faltar. El citado portal asegura que los organizadores del evento les contaron que el intérprete pidió vino, y de buena marca, aunque no dieron detalles de cuál.

Imagen de archivo de silleteros durante los desfiles de la Feria de las Flores en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Además, en el camerino debe haber tablas de queso, frutas, almendras y agua. Incluso, como un buen turista que arriba a la nación cafetera, Marc pidió que haya un pocillo de aluminio para beber café las veces que lo desee.

Si está interesado en asistir al concierto, las boletas ya están disponibles en Tu Boleta. Los precios, según se logra ver en el sitio web, varían entre los 100 mil pesos y un millón cien mil pesos. Cabe anotar que, aunque Marc ya se ha presentado en otras ediciones de las ferias de las flores en territorio paisa, esta es la primera vez que lo hará luego de la pandemia.

“El 2022 ha sido un año lleno de estrellas en los escenarios del país, y Medellín, la ciudad de la eterna primavera recibe luego de tres años desde su última visita a Colombia a uno de los artistas más influyentes de su tiempo y un verdadero embajador de la música y la cultura latina, Marc Anthony”, aseguraron los organizadores del evento en un reciente comunicado.

Cabe mencionar que dentro del repertorio de voces que deleitarán a los asistentes no solo hay extranjeros, sino que el talento colombiano no puede faltar, por lo que hay personalidades como Totó La Momposina, ChocQuibTown, Andy Rivera y Adriana Lucía. Dentro de la cuota extranjera también estarán Andy Montañez y el merenguero Wilfrido Vargas.

Silleteros caminan durante la edición 63 de su tradicional Desfile de la Feria de las Flores este domingo, en el municipio de Santa Elena (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A.

Este espacio cultural se proyecta a generar al menos 6.000 empleo, que se dividirían en 2.000 directos y 4.000 indirectos. La administración de Daniel Quintero resaltó que la tasa de desempleo ha disminuido y se ubica en el 10.7 %, cifra que esperan mejorar con el desarrollo de la presente feria. Además, se busca impactar con un contexto inclusivo en donde también se resalte el componente rural.

El secretario de Cultura Ciudadana, Álvaro Narváez Díaz señaló: “la feria no para y no será solo urbana, pues también es rural, de las cosas más lindas que tiene la cultura silletera es que no es solo el silletero que desfila en Medellín, sino que hay toda una familia alrededor que te da el apoyo y pone el granito de arena para que se haga una silleta muy buena”.

