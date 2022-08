Exparticipantes del ‘Desafío’ le hicieron tremendo desplante a Tarzán porque “no les cae bien”

Captura video Caracol Televisión

Desde hace varias semanas que la temporada 2022 del ‘Desafío: the box’ llegó a su final. Sin embargo, quienes concursaron allí no han dejado de figurar en los medios de comunicación, pues todavía se conocen noticias sobre ellos.

Por ejemplo, en horas recientes se supo que varios desafiantes se reunieron hace poco con el público llanero para llevar a cabo un reencuentro, pero hubo uno de ellos que brilló por su ausencia: Luis Alfonso Miranda, mejor conocido como ‘Tarzán’.

Y no es que el antiguo capitán del equipo Alpha no haya querido ir al evento, sino que sus compañeros prefirieron no invitarlo. La razón dejó sorprendidos a muchos de quienes lo siguen a él y al programa.

“La verdad, yo le comenté a ‘Tarzán’ por qué no lo podíamos invitar. Yo creo que el tema va más hacia que no se sintiera mal con la gente del Llano. Muchas personas dicen que él no les cae bien”, expresó Moisés Sanmartín, encargado de planear la reunión.

Estas palabras surgieron luego de que varios internautas le preguntaran al deportista la razón por la cual Miranda no había asistido al reencuentro, en el que estuvieron otros personajes como Andrea Carolina Olaya ‘Valkyria’ (campeona entre las mujeres), Juan Pablo Casallas, Néider Criollo, Moisés Sanmartín, Samir Reveiz, Andrés Ossa, ‘Alexa’ Rodríguez, Karina Rojas, Stephanie Villadiego, Grecia Gutiérrez, Károl Yela, Lina Durán, entre otros.

Las reacciones a la decisión tomada por los exparticipantes del ‘Desafío’ no se hicieron esperar y aunque algunos se mostraron de acuerdo, hubo quienes afirmaron que todo “es una excusa para excluirlo y eso no está bien”.

“Qué grosería, yo dejaría de hablarles por falsos”, “como cuando te quieren sacar el cuerpo disimuladamente... así mismo”, “lo correcto era dejar que él mismo decidiera si quería ir o no”, “pobre Tarzán, debió haberse sentido como un cul*” y “es mejor evitar que salga chiflado o abucheado y se sienta peor”; son algunos de los comentarios que recibió Moisés por sus declaraciones.

La nueva faceta de ‘Tarzán’

Aunque no clasificó a la final y a pesar de que gran parte del público, al parecer, no lo tiene como uno de sus favoritos, el joven decidió aprovechar la popularidad de la cual goza en el momento para cumplir uno de sus más grandes sueños: ser cantante.

Así entonces, hace unos días mostró el avance de su próximo lanzamiento oficial, un tema estilo rap que compartió en sus redes sociales para exponer su talento y ganas de seguir adelante, tras su paso por el reality show de Caracol Televisión.

“Próximamente ‘Yo no soy de aquí’. Muy pronto podrás escucharla en las diferentes plataformas digitales de música ¡Para todos ustedes y gracias a todos ustedes!”, fue el mensaje que escribió en su perfil de Instagram, donde reúne más de 193 mil seguidores y donde interactúa mucho con ellos.

En las imágenes compartidas por ‘Tarzán’ se le puede ver diferentes escenarios mientras canta frente a la cámara y hace referencia a que su esencia nunca se pierde. Además, allí menciona al director del vídeo y al productor con quienes está construyendo su nueva faceta como artista. No obstante, a muchos les quedó la duda de si se va a dedicar a la música urbana o si esta es tan solo una primera prueba.