Luisa Castro desmintió rumores de cirugía en su rostro

Luisa Castro desmintió rumores sobre supuesta cirugía para modificar su rostro. Tomada de Instagram @luisa_castro1585

Según se ha mencionado en las redes sociales, la apariencia de Luisa Castro ha cambiado en el último año, sin embargo, ella asegura que no se ha practicado ninguna intervención quirúrgica en su rostro como le han insinuado sus seguidores, que se han percatado de un leve cambio en sus labios, al igual que en sus pómulos.

Recientemente, a través de una dinámica, la paisa respondió varios interrogantes de sus fanáticos acerca de este tema que tantos comentarios ha generado en las redes sociales, en la que destacaron su belleza física y las sensuales curvas con las que se ha robado más de un suspiro tanto de hombres como de mujeres.

Y es que, según algunos internautas, la creadora de contenido se ha practicado perfilamiento de rostro, inyecciones en sus labios para aumentar el volumen, además de implantes en sus cejas, entre otros retoques estéticos. Ante la ola de rumores, la paisa aclaró:

“Yo no me he hecho nada de cirugías en mi rostro, desde chiquitica yo no entendía por qué a mi papá y a mi mamá les decían que cuando creciera iba a ser hermosa… Ahora que me veo en las fotos de antes yo me veo y digo: yo si tenía nariz linda, los labios son bonitos solo que no se habían apostado, pues…”, expresó inicialmente la influenciadora y modelo.

Además, Castro agregó que fue el proceso de la pubertad el que la salvó de hacerse algún retoque en su rostro porque se siente feliz tal y como es en la actualidad. Entre las cosas que llamaron la atención de la publicación, se encuentran las fotografías que compartió cuando apenas tenía 11 años, cubriendo su rostro con un hoodie a rayas.

Posteriormente, la paisa dejó ver una fotografía a sus 13 años y en su rostro se reflejaba la sonrisa. En otra de sus fotos, a los 15, agregó: “Aquí me había hecho ese piercing sin permiso (obvio me pillaron, me dejaron quedármelo)”.

Finalmente, dejó ver su paso por el grupo de porristas al que perteneció cuando tuvo 13 años, con un uniforme de dos piezas que dejaba ver su figura bastante torneada y por la que hoy Luisa Castro es considerada una bomba sexy en las redes sociales.

A continuación, el video con la explicación de Luisa Castro sobre sus intervenciones estéticas en el rostro:

La paisa aseguró que no se ha hecho alguna modificación en su cara para lucir más bella

Los comentarios no tardaron en aparecer, pues la publicación fue replicada por el portal de chismes ‘Rastreando Famosos’ superando las 94.000 reproducciones y cerca de 1.500 likes. Algunos de los comentarios que reposan en la publicación destacan algunas burlas, pues los internautas se mantienen en que si practicó algunas cirugías plásticas para corregir algunos imperfectos.

Los más destacados son: “crecí y se me organizó todo, esa es nueva”; “si uno no se echa flores, quién más”; “ella es linda, pero sus expresiones faciales han cambiado un montón y no sé por qué niegan las cirugías que se hacen”; “siempre ha sido muy linda, pero retoques si tiene. Puede que cirugías no, pero retoques ufff”, entre otros.

Cabe mencionar que, Luisa Castro fue comparada hace algunos días por los internautas luego de que La Liendra, quien fue su pareja, compartiera en sus redes sociales una fotografía junto a su novia, la también creadora de contenido Dani Duke, al interior de un baño y dejando al descubierto su figura.

La Liendra publicó sensual foto con Dani Duke y usuarios recordaron una imagen muy parecida que se había tomado con su exnovia, Luisa Castro. Foto: Instagram

La paisa fue duramente criticada por los seguidores de Castro, quienes aseguraron que ella tenía una mejor apariencia a la que muestra Duke en sus redes sociales, pues el influenciador compartió en el pasado una fotografía similar con su ex.

