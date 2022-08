Esta es la obra que ganó el premio de artes plásticas Luis Caballero

Granados ganó el XI Premio Luis Caballero (Foto: Premio Luis Caballero).

Con su proyecto “Colombianización”, que cuestiona la propaganda nacionalista y el sistema de construcción de identidades masculinas, la artista Nadia Granados obtuvo el XI Premio Luis Caballero, otorgado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituo Distrital de las Artes (Idartes).

El jurado, conformado por María Buenaventura, Andrés Matute y Gabriel Zea, destacó la pertinencia de la propuesta en relación con el espacio o el entorno intervenido por la artista bogotana y valoró el “riesgo asumido al realizar una instalación de las piezas de video en el espacio de la Galería Santa Fe, utilizándola en su totalidad para generar un espacio donde se crea un diálogo con públicos diversos”.

Granados utilizó el “drag king” -personas que exageran los comportamientos y la forma de vestir masculinas- para cuestionar el sistema de construcción de identidades masculinas, interpretando al sicario, el soldado, el hombre de negocios y el emprendedor, entre otros personajes.

La instalación en sala consistía en cuatro videos musicales, con temas originales de música urbana producidos por el DJ Bclip con realización audiovisual de Raúl Vidales. También incluyó una escultura titulada “Gente de bien”, la instalación de una motosierra en la pared oriental de la Galería, tres televisores con performances que hacían uso del “drag king” y el “pip sync” -sincronización de los labios simulando cantar o hablar en vivo-, en los que se veía a Granados interpretando a los mencionados personajes, y una tarima en la que se realizaron los cabarets.

“Colombianización” es un proyecto de performance, video y una página web, construidos a partir de la revisión de archivos relacionados con violencias confusas, propiciadas por élites políticas que han transformado estructuras económicas, sociales y culturales en Colombia.

La exposición, que estuvo abierta al público desde el 10 de febrero hasta el 9 de abril de este año en la Galería Santa Fe, enfatizaba en la relación entre la publicidad, la guerra y la masculinidad.

Entre los proyectos que fueron nominados al Premio Luis Caballero estuvieron trabajos de artistas como Jaime Franco, Adrián Gaitán, Iván Navarro, Juan Obando, y Giovanni Vargas, que fueron elegidos a través del Programa Distrital de Estímulos 2020

El jurado determinó le concedió mención de honor a la artista María Isabel Rueda con su proyecto “Al final del mundo. Especulaciones sobre posibilidades de vida entre las ruinas de un mundo que pareciera muerto”, resaltando que “es un proyecto basado en la intuición”.

“Su contenido es permeado por diferentes culturas y experiencias de la artista a lo largo de su carrera. El proyecto implica una vasta investigación que no sigue pasos ortodoxos de investigaciones científicas, sino que se va dejando guiar por cúmulos de conocimiento a los que la artista va accediendo a través de distintos procedimientos, muchos de los cuales son empíricos y especulativos”, explicó el jurado.

Sobre Granados, cabe recordar que es una artista colombiana de performance, cine experimental, multimedia, web art y cabaret, reconocida internacionalmente como La Fulminante. Es una de las figuras más destacadas de la escena del performance posporno latinoamericano.

Su práctica artística plantea preguntas a las estrategias de manipulación que existen detrás de diferentes sistemas de representación que circulan por los mass media y hace una crítica directa a estas estructuras de poder simbólico.

En varios de sus proyectos ha encarnado una feminidad inspirada en los estereotipos sociales asignados a la mujer latina sexualmente provocativa, buscando quebrar los sistemas de representación de la sensualidad con acciones de performance directas, en las que se cruzan lo obsceno y lo grotesco para generar nuevas lecturas sobre estas corporalidades, relacionándolas con temas políticos desde una lectura pospornográfica.

Su trabajo es a la vez performativo y tecnológico, ya que crea sus performances para distintos tipos de escenarios de acceso público, como la web, la calle, el cabaret y las galerías para lo cual usa recursos asociados a la performatividad de género y la guerrilla de la comunicación. Está interesada en temáticas relacionadas con la globalización, la lucha antiimperialista y, desde una perspectiva transfeminista, contra el modelo de relaciones de poder impuesto por el arraigado machismo latinoamericano.

Granados es una de las figuras más destacadas de la escena del performance posporno latinoamericano (Foto: Premio Luis Caballero).

Desde el año 2015 hasta la fecha ha dirigido doce laboratorios de creación de cabaret político multimedia centrados en la discusión de la violencia de género, en los que han participado colectivos de mujeres y comunidades queer.

A lo largo de su carrera ha recibido varios reconocimientos entre becas, residencias y premios, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. En el 2015 fue galardonada con el Premio 3.ª Bienal de Artes Visuales Bogotá. En 2013 recibió el Franklin Furnace Fund para realizar su performance Carro limpio, conciencia sucia en la ciudad de Nueva York. En el 2020 recibió el premio Ken Burns Award for Best of the Festival Award en el Ann Arbor Film Festival por su corto experimental Good bye fantasy.

Su trabajo ha sido presentado en exposiciones colectivas, festivales de video, cine experimental y performance, también en teatros, centros culturales, espacios independientes y espacios públicos tanto nacionales como internacionales.

