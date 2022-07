Millonarios enfrentará hoy al Unión Magdalena por el liderato de la Liga Betplay

BOGOTA - COLOMBIA, 22-05-2022: Millonarios F. C. y Atletico Bucaramanga durante partido de la fecha 1 de los cuadangulares semifinales por la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campin de la ciudad de Bogota. / Millonarios F. C. and Atletico Bucaramanga during a match of the 1st date of the quadrangulars semifinals for the BetPlay DIMAYOR I 2022 League played at the Nemesio Camacho El Campin Stadium in Bogota city. / Photos: VizzorImage / Luis Ramirez / Staff.

Ambos conjuntos llegan a esta jornada con la idea de ganar. Unión Magdalena es líder del torneo clausura de la Liga Betplay, con 10 puntos, producto de tres partidos ganados y un empate. Millonarios, por su parte, es segundo, con 8 puntos, luego de dos victorias y dos empates.

En su encuentro más reciente, Unión Magdalena derrotó 2-1 a Deportivo Pasto, con anotaciones de Nicolás Gil, al minuto 18′, y Ricardo Márquez, al 65′. El gol de Pasto corrió por cuenta de Facundo Boné, al minuto 45+1′, desde el punto de penalti.

Millonarios viene de ganarle a Envigado por 1 - 0, con anotación de David Mackalister Silva al minuto 26′, y ya es uno de los equipos a tener en cuenta para el título de liga, luego de haber entrado en la fase final en el torneo apertura.

Los últimos encuentros entre ambos conjuntos terminaron con resultados variados. Unión Magdalena ganó en una oportunidad y Millonarios se impuso en tres ocasiones. Tan solo en un partido terminaron eempatados.

Para el compromiso de esta noche, el equipo albiazul recibió una buena noticia. Por lo pronto, no habrá posibilidad de que se cumpla la ley del ex, pues el actual goleador del torneo, Ricardo ‘El caballo’ Márquez no estará presente debido a una lesión que lo aqueja desde el partido pasado.

Desde su regreso al Ciclón, Márquez se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del conjunto dirigido por David Ferreira. En cuatro partidos disputados ha anotado cuatro goles.

Frente a Millonarios será el primer juego que ‘El caballo’ no esté disponible. Así anunció el club en sus redes la nómina que se enfrentará al conjunto capitalino:

🗣️|| CONVOCADOS 🔥



Este el grupo de jugadores citados para disputar el partido de la F5 frente a Millonarios fc



¡Vamos por la victoria Bananeros!💪#Soplaelciclón #Sisepuede



🔵🔴🌪 pic.twitter.com/Hnr4OWRFmI — Unión Magdalena S.A (@UnionMagdalena) July 30, 2022

Los dirigidos por Alberto Gamero tendrán el difícil reto de sacar puntos en una plaza en la que no han conseguido salir victoriosos desde 2003. En esa oportunidad, jugaron en el estadio Eduardo Santos, y Millonarios ganó por 1 - 2. En el historial, Millonarios ha logrado 83 triunfos, 46 empates y ha caído en 33 ocasiones.

A Santa Marta viajaron dieciocho jugadores, a excepción del defensor Andrés Llinás, que se quedó por fuera debido a una carga muscular. En twitter, el club informó “que el defensor Andrés Llinás presenta una carga muscular y por precaución no ha sido convocado para el partido vs Unión Magdalena”. En su lugar, Óscar Vanegas, que recién llegó del fútbol mexicano, sería el títular. Así confirmó el club el plantel convocado:

¡Por los 3 puntos en el Sierra Nevada! 🏔🏟🌊🌴☀️



Ellos son los 18 jugadores convocados por el profe Gamero para enfrentar mañana al Unión Magdalena en Santa Marta. ¡VAMOS MILLONARIOS! 🔵⚪️ pic.twitter.com/YPTym7sNmo — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 30, 2022

La probable alineación del equipo capitalino sería: Montero; Alba, Cuenú, Vargas, Perlaza; Vásquez, Pereira; Ruiz, Silva, Gómez; Ruiz. El encargado de impartir justicia en el partido será David Espinosa Lopera.

Al respecto de este enfrentamiento, Gamero señaló: “Es un partido importante muy importante para nosotros, vamos a jugar con el líder y ellos lo harán con el segundo. Será muy atractivo. Se trata de un equipo que tuvo un inicio muy bueno y con un jugador que empezó a hacer goles como lo es Ricardo (Márquez). Soy el más feliz de que él esté pasando este momento. Enfrentaremos un equipo complicado en Santa Marta. Buscaremos manejar ritmos, el partido, poner lo que queremos. Enfrentaremos al líder y si queremos sacar un buen resultado debemos hacer un gran partido”.

El partido entre Unión Magdalena y Millonarios, correspondiente a la quinta fecha de la Liga BetPlay II, se llevará a cabo a partir de las 6:10 p.m. en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Será transmitido por Win Sports +, en sus señales básica y HD.

