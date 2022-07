Los mensajes de felicitación de los jugadores de la selección Colombia a las subcampeonas de América: “Solo agradecimiento y orgullo por sus logros”

La selección Colombia perdió ante Brasil en la definición del título continental. Crédito: Conmebol

Pese a no haber conseguido el título, la selección Colombia tuvo una gran actuación en esta edición de la Copa América Femenina. Clasificaron a la fase final como líderes de grupo y en el partido de la definición no se dejaron opacar por el conjunto brasileño, tanto así que cayeron por la mínima diferencia y el gol no pudo llegar por otra vía sino por el punto de penal.

Además, en lo individual, la mejor jugadora de la Copa fue Linda Caicedo, la juvenil del conjunto cafetero que sorprendió a todos con su talento y ya suena para reforzar al FC Barcelona, apenas cumpla la mayoría de edad. La delantera del Deportivo Cali brilló en los 6 partidos disputados, lo que la llevó a ser la jugadora que más regates completó en la competición. Sumó también una asistencia y dos tantos.

Nostálgicos, pero orgullosos del equipo, los cerca de 23.000 espectadores que se tomaron el estadio departamental Alfonso López Pumarejo en la noche del 30 de julio, destacaron la actuación de Colombia en el certamen y manifestaron su apoyo para el desarrollo digno de la Liga Femenina.

Con las clasificaciones aseguradas a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024, la gente sufrió pero agradeció el trabajo hecho por las Chicas Superpoderosas, despidiéndolas con elogios y aplausos del máximo recinto deportivo de los santandereanos.

Luego del encuentro, a través de redes sociales, jugadores del combinado nacional en la categoría de varones se expresaron sobre la actuación de las jugadoras y agradecieron su entrega en el terreno de juego en cada uno de los pasajes del torneo.

Falcao García, el histórico delantero de la selección Colombia y actual jugador del Rayo Vallecano, en el fútbol español, se mostró orgulloso por lo realizado por las futbolistas y en su cuenta de Twitter escribió: “Solo agradecimiento y orgullo por sus logros y profesionalismo”, acompañando con un emoji de aplauso.

El delantero de Rayo Vallecano resaltó la entrega del conjunto cafetero en la Copa América Femenina

Por su parte, el máximo goleador de Colombia en el Mundial de Brasil 2014, James Rodríguez, hoy con el Al-Rayyan de Catar, twitteó: “Gran torneo de la Selección Femenina. Toda mi admiración y respeto por cada una de ellas”, y también acompañó con emoji de aplauso y otro de la bandera de Colombia.

El jugador de Al-Rayyan se pronunció luego de la final de la Copa América Femenina.

A los mensajes de felicitación también se sumó la jugadora del Monterrey, que no fue convocada para este torneo, Isabella Echeverri: “Ganamos mucho más que una copa. La mujer futbolista se ganó un lugar en el corazón de cada uno de los colombianos”.

La jugadora colombiana resaltó lo hecho por su selección en la Copa América Femenina.

Entretanto, el presidente electo, Gustavo Petro, y el saliente, Iván Duque, también se pronunciaron en sus cuentas de Twitter, resaltando lo hecho por el conjunto femenil.

El presidente electo felicitó a la selección Colombia por su buena actuación en la Copa América Femenina.

Duque escribió: Nuestras deportistas de la selección femenina han dejado el nombre de Colombia en alto (...) Siempre estaremos orgullosos de ustedes”.

El presidente Duque felicitó a la selección Colombia femenina.

Por su parte, Brasil terminó la competencia con 20 goles a favor y ninguno en contra y le pasó por encima a todos sus rivales antes de la final. Colombia fue la piedra en el zapato para la Canarinha.

En compensación a su buena actuación, y por haber obtenido el subcampeonato, la Conmebol habría entregado a la Federación Colombiana de Futbol, cerca de 500.000 dólares estadounidenses (aproximadamente 2′144.835.000 pesos).

Al seleccionado femenino de Brasil se le habría entregado el triple, cerca de 1′500.000 dólares, que en moneda colombiana serían 6′434.505.000 pesos.

