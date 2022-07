Armando Benedetti sería el nuevo embajador de Colombia en Venezuela

El congresista del Pacto Histórico sería el nuevo embajador de Colombia en Venezuela.

Luego de la reunión entre el ministro de relaciones exteriores delegado (canciller) de Colombia, Álvaro Leiva y su homónimo de Venezuela, Carlos Faria, donde se acordó que habría nuevamente el diálogo diplomático, lo que normalizaría la situación entre ambas naciones. Esto lógicamente lleva a pensar que nuevamente se abran las fronteras, se reestablezca el flujo migratorio y obviamente la representación política volvería a ser como era hace unos años. Por esto el presidente electo, Gustavo Petro, le habría ofrecido al senador del Pacto Histórico, Armando Benedetti, que sea él quién represente a la nación en el vecino país, siendo el embajador.

Los rumores sobre la posibilidad que el senador barranquillero tenía de ser el diplomático en Caracas, surgieron precisamente ayer, ya que Benedetti asistió a la reunión entre los dos cancilleres. A eso se suma que él fue uno de los hombres más importantes durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, además el restablecimiento de las relaciones con Venezuela era un tema bandera sobre el programa de gobierno.

Cancilleres de Colombia y Venezuela se reúnen en la frontera

Hace unos 7 años que no hay relaciones diplomáticas entre ambos países, pero el senador, además de mediar en las conversaciones del ‘Acuerdo Nacional’, también estaría adelantando agenda para los diálogos entre el Palacio de Nariño y Miraflores.

Claramente es un rumor, por que cabe resaltar que este reconocido político ya ha sido ternado para diferentes cargos, no sólo dentro del gobierno nacional, para comisiones del Senado, inclusive, se dijo que se lanzaría a la Alcaldía de Barranquilla, pero, su figura se mantiene muy cerca a la del mandatario que asume su cargo el próximo 7 de agosto.

“El restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, es un hecho. Hoy recibimos en San Cristóbal al nuevo canciller de Colombia, Álvaro Leyva, designado por el presidente Gustavo Petro, para avanzar en el proceso de consolidación de la hermandad entre nuestros pueblos”, dijo el canciller venezolano Carlos Faria tras el encuentro con Álvaro Leiva.

Como se ha reseñado anteriormente aún no es oficial el nombramiento, de hecho, de manera oficial no hay relaciones diplomáticas por que el presidente aún es Iván Duque, por lo que en un par de semanas se haría efectiva este restablecimiento, pero, desde algunos sectores ya dan como un hecho, no solo la normalización entre Colombia y Venezuela, sino también el nombramiento de Benedetti.

Por ejemplo, la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba felicita a su compañero de partido y corporación, por su nombramiento, agregando que apoyará cualquier propuesta en búsqueda de la recuperación diplomática de ambas naciones:

“Celebro y felicito el nombramiento de Armando Benedetti y le manifiesto todo mi apoyo y respaldo. Desde el Congreso lideraré y apoyaré toda la política del presidente Petro con Venezuela. País y pueblo que también llevo en el corazón”.

La senadora del Pacto Histórico da cómo un hecho el nombramiento de Armando Benedetti como embajador de Colombia en Venezuela.

De confirmarse, Benedetti saldría del país dejando a la justicia colombiana con una investigación en su contra, es importante recordar que la Sala de Instrucción la Corte Suprema de Justicia lo vinculó en el caso del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE. El tribunal lo llamó a indagatoria por que presuntamente habría incurrido en el delito de interés indebido en contratos y tráfico de influencias.

Corte Suprema llama a indagatoria a Armando Benedetti.

Según la investigación de la Corte, mientras era senador del Partido de la U, en el 2017, habría ayudado a que se beneficiara a la empresa Sociedad Cameral de Certificación Digital, Certicámara, para ciertos servicios que se le prestaron al FONADE, en un contrato que asciende a los 1.065 millones de pesos.

