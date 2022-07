Papá de Nairo Quintana le envió mensaje de apoyo tras el Tour de Francia: “Yo no le puedo exigir más a ese hijo”

Nairo Quintana y su padre, Don Luis Quintana. Fotos tomadas del Instagram de Nairo Quintana y Arkea Samsic

Nairo Quintana desde siempre ha contado con el apoyo de sus padres: Doña Eloísa Rojas y Don Luis Quintana, ambos campesinos que lograron sacar adelante al ciclista boyacense y sus hermanos. Desde que Nairo llegó a Europa ha despertado aún más el orgullo de sus progenitores, esta vez, sobre todo, de su padre, quien habló luego de la participación de su hijo en el Tour de Francia.

“En mi condición de padre veo que nunca se le han quitado las ganas de correr y darnos muchos más triunfos, así no sea el Tour. Porque si desafortunadamente el Tour no se le da, creo que tiene cincuenta y pico de trofeos y victorias en Europa, sumado a lo que logró en Colombia”, dijo Don Luis en entrevista con Win Sports.

Quintana ha sido uno de los corredores más combativos del pasado Tour de Francia peleando por lograr estar entre los 3 primeros del podio, sin embargo, las circunstancias de carrera lo han puesto un poco más atrás. Aún así el resultado es bueno considerando la calidad de los corredores que disputaron la general y la fortaleza de los equipos rivales.

Le puede interesar: Iván Velásquez, futuro ministro de Defensa, expresó sus condolencias por el homicidio de la patrullera en Yarumal

Don Luis comentó que Nairo Quintana (Arkea Samsic) ha tenido varios “percances” durante los últimos años, entre ellos a nivel físico que no le habían permitido estar entre los favoritos en la ‘Grande Boucle’, pero que su intención es siempre dar lo mejor para representar a Colombia: “Como los colombianos lo han visto, él ha tenido muchos percances, caídas, pinchadas, operación de rodillas que a veces le impiden su máximo rendimiento; pero él no se puede quitar a los retos porque su orgullo es darnos el mejor homenaje a los colombianos”.

En esa medida el papá del corredor de Cómbita, Boyacá, dice que no le exige nada a su hijo, pues ha hecho grandes cosas por el deporte nacional y los años pasan al punto de no contar con las mismas fuerzas que antes: “Yo no le puedo exigir más a ese hijo, ni nos puede dar más porque nos ha dado mucho y cada día que pasa las fuerzas se van mermando”.

En el calendario ciclístico de Nairo vendría la Vuelta España, no obstante, falta la confirmación de su equipo de cara a que se establezcan objetivos claros en la ronda ibérica en donde Quintana ya ha conseguido una victoria en la general en el 2016 y 3 tops 10, además de un abandono y un puesto 36 en el 2012.

Puede leer: Video: con romería y cantando a ‘grito herido’, los fans de Darío Gómez despidieron a su ídolo

El ciclista colombiano estaría anunciando su cronograma de carreras próximamente, antes de que se tome la decisión final de si va o no a la competencia española de tres semanas, en la que no participa desde el 2019. Allí tendría que enfrentar algunos corredores que estuvieron en el Tour de Francia, excepto a Pogacar quien confirmó que no irá y Primoz Roglic por lesión. Mientras que Richard Carapaz, Jai Hindley, Rigoberto Urán, Esteban Chaves y aún por confirmar Miguel Ángel López, entre otros. Nairo llegaría con muy buenas sensaciones a La Vuelta tras dejar un precedente en condiciones en la ronda francesa.

SEGUIR LEYENDO: