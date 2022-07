“La fuga de Pablo Escobar”, una novela basada en hechos reales para profundizar en uno de los episodios más importantes de la historia del conflicto armado colombiano

Rafael Ballén (1942, Carmen de Carupa, Colombia), autor, ex funcionario público y docente colombiano presenta "La fuga de Pablo Escobar", un testimonio sobre la violencia del narcotráfico en Colombia. Editorial: Ícono

Este 21 de julio se cumplieron 30 años de la legendaria huida de Pablo Escobar de la cárcel de máxima seguridad de Envigado “La Catedral” o como se le conocía a nivel internacional “el hotel de cinco estrellas del capo”. Aunque mucho se ha dicho sobre ese suceso, ya sea por investigaciones periodísticas, informes oficiales o por las adaptaciones narrativas de los creadores de numerosas “narco-producciones” televisivas o cinematográficas que apelan principalmente a la romantización de de la muerte y el horror de aquel entonces, son muchos los misterios que están por develarse sobre la vida del jefe del cartel de Medellín, hay mucho por contar sobre la noche del 21 de julio de 1992, “La fuga de Pablo Escobar” llega como una respuesta a esas inquietudes, escrito por uno de sus testigos directos.

Portada de "La fuga de Pablo Escobar" (2022) Ícono Editorial

Su autor, Rafael Ballén (1942, Carmen de Carupa, Colombia), es un profesor, investigador y escritor. Ph. D. en Derecho Público por la Universidad de Zaragoza, fue magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y procurador delegado para la Vigilancia Judicial y para las Fuerzas Militares. Ballén cuenta con numerosas y variadas creaciones literarias, la ciencia política, la filosofía, la sociología jurídica e historia han sido el eje temático de sus dos docenas de libros y numerosos ensayos entre los que destacan destacan Ilegitimidad del Estado (2007), una publicación que cuenta con dos ediciones; La pequeña política de Uribe (2010); Carta sin sobre a los inconformes de Colombia (2016); Platón: vigencia de su pensamiento político (2008); Los males de la guerra: Colombia 1988-2008 (2010); Cenizas (2016), La vida ejemplar de Constantina (2017), Travesías de sangre (2020), Tirofijo. De cuerpo entero (2020), las tres primeras entregas de una saga de novelas, parte de una saga de cinco novelas sobre el conflicto armado en Colombia, de la cual “La fuga de Pablo Escobar” es la cuarta.

A pesar de su carácter investigativo, este libro no constituye un libro periodístico, probablemente pueda ser considerado como un libro vivencial o testimonial, ya que el autor ejerció como Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, entidad que adelantó la Investigación de la fuga de Escobar a la cual se refiere actualmente como “una catarsis” que abarca dos hechos noticiosos la relevancia política y asesinato de Luis Carlos Galán, creador del Nuevo Liberalismo, como una vertiente del Partido Liberal Colombiano, periodista, abogado y caudillo político que representaba en su tiempo una esperanza para quienes creían en una Colombia superando los años oscuros de violencia; así como la figura nefasta de Pablo Escobar, un renombrado narcotraficante, terrorista y que además, entre su performance de poder e intimidación, fungió como político en su país y cuya trayectoria delictiva le llevaría a la prisión.

La trama de este libro se centra en el hecho de su fuga de La Catedral, lugar de reclusión cárcel de máxima seguridad de Envigado cárcel de máxima seguridad de Envigado, así como la investigación sobre los responsables de dicho escape, la forma cómo se llevó a cabo, la estrategia del narcotraficante para acabar con la extradición, la corrupción de sus acciones y los desmanes contra la población civil, la prensa y en resumen, contra cualquier ser humano o institución que representaran un obstáculo para sus objetivos.

Tanto Pablo Escobar como Luis Carlos Galán, representan dos puntos de confrontación para relatar la Colombia de tres décadas atrás, una nación con terror, sucumbiendo a numerosos ataques terroristas, imágenes de noticieros con calles ensangrentadas, heridos, ambulancias, honras fúnebres, más atentados y un reverdecer de la política llevada con la inspiración de Jorge Eliecer Gaitán que representaba un enfoque popular. La historia es conducida por la labor de dos interesantes personajes: Molinares y Carrascal, dos investigadores, uno alentado por la memoria de Galán y el otro con la complicidad de la élite dominante en pleno auge del narcotráfico en donde también se distinguen elementos cotidianos al hilo de la historia sin dejar de lado la rigurosidad y veracidad de los hechos que hilan esta narración.

Infobae conversó con este autor en el marco del lanzamiento de “La fuga de Pablo Escobar”, un libro lanzado de la mano del sello editorial Ícono, la cuarta de una saga de cinco novelas, que sin duda constituyen un importante documento histórico sobre uno de los episodios más oscuros y terroríficos de la historia de la violencia en Colombia.

¿Cómo fue el proceso de investigación y recopilación de información para consolidar el texto final de este libro?

Al iniciar este proceso casi toda la información la tenía en mi cabeza porque viví los hechos, amigo personal de Luis Carlos Galán desde el momento en que fundó el Nuevo Liberalismo, lo acompañé todo el tiempo hasta el día que lo asesinaron en Soacha, ese día también yo estaba ahí, participé en la reunión privada en la decidió estar en ese evento. Eso por el lado de Galán; por el lado de Pablo Escobar (porque ambos son los protagonistas de la novela, el bueno y el malo) viví todos los hechos. La investigación propiamente, que es el meollo, el centro de la novela, la fuga propiamente, que no la ha contado nadie antes, porque nadie la investigó, esa información la obtuve la primera mano pues hice la investigación con los hijos es el todo el proceso y viajé a la Catedral a observar físicamente cómo era la construcción y cómo eran los escondites y los recogemos la compilación de la información.

La compilación para mí no representó ninguna molestia porque siempre la tuve de primera mano y el resto de la investigación la complementé gracias a las personas a las que entrevisté.

Luis Carlos Galán era el favorito para para ganar las elecciones presidenciales cuando fue asesinado en un acto a los 45 años el 18 de agosto de 1989, en el municipio de Soacha, ubicado en la periferia de la capital colombiana. Archivo particular

¿Cuál es el propósito de escribir un libro con estas características a 30 años de ocurrido un suceso como este?

Bueno, lo primero que hay que decir sobre el libro es que no es un ejercicio independiente en el que puede tomarse “ahí, como que apareció” no fue como pensar que es un libro que se debe lanzar porque se cumple 30 años de la fuga de Pablo Escobar y hay que buscar una fecha muy apropiada, no.

Ocurre que he seguido el conflicto armado en Colombia desde hace mucho tiempo y ese conflicto está vivo desde el año de 1946, entonces escribir un libro que se llama “Los males de la guerra” que se publicó en el año 2010, un libro de investigación científica, con citas de pie de página, con trabajo de campo lo que es una investigación de tipo científico desde el punto de vista social. Entonces porque es muy académico se quedan en las bibliotecas, se queda en un círculo muy cerrado, entonces decidí que había que ampliar el círculo de lectores, de llegarle a más gente y eso no se logra sino a través de la ficción, a través del entretenimiento, a través de algo muy agradable para brindarle al lector, entonces planifique escribir cinco novelas la primera se llama “El sueño de los bárbaros”, la segunda se llama “Travesías de sangre” que me la publicaron en España la tercera se llama y los hijos del cuerpo entero y la cuarta (de la que hablamos específicamente ahora) se llama “La fuga de Pablo Escobar” y la quinta, que está sin publicar, se llama “Cuando los mitos caen”. Este libro hace parte de una saga de cinco novelas.

Así reportaron los medios de la época la fuga de Escobar.

¿A cuál público está dirigido este libro? ¿Lo planeó para un público objetivo?

Para un público específico, no, es de carácter general y está escrito de tal manera que puede llegar a una persona de muy bajo nivel académico, dijéramos un campesino que haya hecho quinto año de primaria perfectamente lo pueden entender, pero también él puede leerlo, un gran académico, un doctor o un post doctor. De hecho, entre la gente que fue a la presentación hay muchos doctores y post doctores. Está pensado para un público general.

Este año también tuvimos la presentación del informe final de la Comisión de la verdad, con un importante registro del conflicto armado en Colombia ¿Podríamos decir que su libro también hace parte de esa consolidación de un testimonio de lo que ha pasado en la historia del país atravesada por el narcotráfico, el conflicto, la violencia y el terrorismo? ¿Cuál cree usted que es la importancia de que las nuevas generaciones conozcan estos episodios de la historia de Colombia?

Muy muy importante, definitivamente esencial que las nuevas generaciones sepan que las generaciones anteriores, las generaciones de 200 años que son más o menos unas 8 o 10 generaciones, padecieron muchísimo, entregaron su vida, fueron sacrificados por por el proceso violento que ha tenido en nuestro país. Entonces es definitivo que la gente conozca ese proceso que ha vivido Colombia para que, conociendo la verdad, conociendo la historia, no se vuelvan a repetir hechos tan dolorosos, tan lamentables tan desgarradores como han sucedido en Colombia.





