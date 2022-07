“Nadie es eterno en el mundo”: la historia de la canción que hizo famoso a Darío Gómez

Darío Gómez fallece Foto: Colprensa/Mauricio Alvarado

Darío Gómez falleció en la noche del 26 de julio a causa de un colapso súbito que no lograron atender los médicos de la Clínica Las Américas en Medellín, sin embargo, su música no se fue con él y hoy más que nunca sus seguidores recuerdan con nostalgia canciones como ‘Daniela’, ‘La Tirana’ o ‘Nadie es eterno en el mundo’, composición que cuenta con una historia particular.

Según se puede recoger de notas de prensa pasadas el ‘Rey del despecho’ grabó la canción en los años 90 luego de que se encontrara después de varios años, de regreso a su pueblo: San Jerónimo, Antioquia; allí se reencontraría con un amigo llamado Luis Ernesto con quien se dispusieron a compartir una noche.

Entre charlas sería el propio Luis quien se pondría a hablarle sobre los cambios que se presentaron en su municipio, entre ellos, cómo un alcalde hace aproximadamente 30 años le repartió lotes sobre el antiguo cementerio a las familias más humildes para que construyeran sus viviendas.

“Me dice ‘vamos y conocemos el cementerio antiguo’. Fuimos y nos tomamos unos aguardienticos. Nos pusimos a analizar la cantidad de personas que estaban viviendo allí”, comentó en entrevista el artista a La W.

Le puede interesar: Vuelta a Burgos: confirmada la presencia de los ciclistas colombianos Iván Sosa, Fernando Gaviria y Esteban Chaves

La situación en particular que lo llevó al título de una de sus canciones más importantes y escuchadas a nivel nacional y que también gozó de fama internacional, fue cuando vio que en el mismo lugar un sepulturero sacaba los restos de personas que aún permanecían en el lugar y los dejaba a un lado, enseguida Luis le preguntó a su amigo Darío si podría componer algo relacionado con ese momento, a lo que el interprete respondió: “Ahí le dije a mi amigo: ‘Luis Ernesto, mire, nadie es eterno en el mundo’”.

Luis Ernesto murió unos meses después debido a un ataque de asma y Darío Gómez se pondría como tarea sacar la canción acordándose de la respuesta que le dio a su desaparecido amigo: “’Seguramente la voy a hacer con ayuda de Dios’”. Desde que salió la canción no solo gustó sino que logró cautivar a varias generaciones en diferentes lugares del país, lo que lo llevó a ser uno de los artistas más importantes de la música popular.

Puede leer: Dolor en la música por la muerte de Dario Gómez: El Charrito Negro, Arelys Henao y Luis Alberto Posada, entre los artistas del despecho que despidieron a su rey

‘Nadie es eterno en el mundo’ logró ser interpretada por el fallecido salsero Tito Rojas o el propio Antonio Aguilar en su momento. La canción tuvo gran acogida por sus seguidores y varios artistas quienes en diferentes momentos han hecho homenajes interpretando esta y otras canciones importantes de su repertorio.

Desde este miércoles 27 y hasta el viernes 30 el cuerpo de Darío Gómez permanecerá en cámara ardiente para que el país le dé el último adiós a su ídolo. Colombia despedirá al antioqueño entonando el ya considerado himno de la música popular, ‘Nadie es eterno” tal y como lo manifestó en algún momento el mismo cantante en una entrevista: “El día que ocurra mi deceso, digo que qué bueno que me dieran esa complacencia y me despidan con Nadie es eterno, si es posible que me despidan con esa canción”.

SEGUIR LEYENDO: