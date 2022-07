Delfines en playas de Cartagena causaron sensación entre los turistas

Delfines. FOTO: Asociación de Naturalistas del Sureste

Por estos días, Cartagena tiene un atractivo turístico extra. Además de su Centro Histórico y paradisiacas playas, los turistas y deportistas náuticos pudieron observar a dos delfines. Estos se dejaron ver en los últimos días por las playas de Castillogrande y causaron sensación.

Pese a que es normal que desde junio se aparezcan por las playas de La Heróica, para propios y extraños significa un gran espectáculo.

La parte del día preferida de los mamíferos para mostrarse es la mañana. Aprovechan el sol y prefieren estar cerca de la zona donde se practica Paddle Board.

La directora ejecutiva de Paddle Board Cartagena, Ana Arévalo, le contó a Noticias Caracol que “ya van más de tres veces que en ocasiones estamos aquí practicando con los chicos y es algo muy bonito, los delfines no siempre aparecen así”.

Por supuesto, las autoridades ambientales recomendaron no darles comida y pidieron no atacarlos para no causarles daño.

Una familia de delfines se pasea por estos días en las playas de Cartagena.

Precisamente, en 2020, cuando aún habían restricciones debido a la pandemia del covid-19, se viralizó un video compartido por el exalcalde de Cartagena Sergio Londoño Zurek en Twitter.

Este fue grabado desde uno de los edificios que tiene vista a la bahía de Cartagena y registró a unos delfines en esa zona del mar, justo en la mañana de un sábado luego de una noche que tuvo toque de queda.

Delfines aparecieron en las playas de Cartagena. No hay mucha gente en estos sectores debido a las restricciones por el covid-19. Video de marzo de 2020.

Plan Maestro de Restauración de la Bahía de Cartagena

Uno de los aspectos que favorecerá la presencia de animales exóticos en las playas de Cartagena es el Plan Maestro de Restauración de la Bahía de Cartagena, cuyo borrador final fue presentado el 4 de marzo pasado.

El director de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Álex Saer, dijo en su momento que este borrador sería sometido a consulta pública para recibir los comentarios de la ciudadanía y luego se presentaría lo que sería la piedra angular para seguir avanzando en la recuperación de la Bahía de Cartagena.

“Es un esfuerzo colectivo muy importante”, manifestó Saer.

En el encuentro de presentación participaron representantes de la comunidad, la academia, el sector privado, la Alcaldía Distrital de Cartagena a través de EPA Cartagena, las Corporaciones Autónomas Regionales Cardique y Cormagdalena, así como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

El director de Cambio Climático y Gestión del Riesgo explicó que, una vez adoptado el plan, seguirá su implementación, para lo cual cada una de las entidades trabajará en la identificación de los recursos para su financiación, así como en los organismos de cooperación interesados en aportar en la restauración de este ecosistema marino.

Los puntos del plan de restauración fijados en la sentencia del Consejo de Estado son:

Fueron cerca de 50 profesionales de las diferentes instituciones los que participaron en la construcción de este plan maestro.

Solución para El Laguito

Algo que también favorece a los animales y, por supuesto a los habitantes y turistas de Cartagena es que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció en abril pasado que ya hay una solución definitiva para salvar el cuerpo de agua del sector El Laguito en Cartagena, que hoy sufre un problema ambiental.

“Lo que queremos es que no esté allí una motobomba permanente haciendo un trabajo de recirculación de agua, sino que sean soluciones definitivas”, dijo Carlos Eduardo Correa, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Su cartera también precisó que uno de los propósitos del proyecto es mejorar la oxigenación y el intercambio de aguas entre el sector turístico y residencial El Laguito y la Bahía de Cartagena. Asimismo, señaló que la iniciativa fue socializada el pasado 6 de abril por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar) a un equipo del Minambiente, del Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena y de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique).

La iniciativa “incluye un mejoramiento en los espolones, un canal que interconecte esa zona de El Laguito y otras, y que se entregan en fase tres. Esto quiere decir, que el proyecto está listo para poder licitarlo”, aseguró el ministro.

De acuerdo con información entregada por el capitán Francisco Arias, director de Invemar, el proyecto para la modelación y el diseño de alternativas incluyó los estudios físicos de los aspectos naturales del área, “la geomorfología vista como los cambios de línea de costa, perfiles de playa, aspectos sedimentológicos y oceanográficos en dos temporadas climáticas contrastantes que permitieran conocer el comportamiento de las corrientes marinas y el transporte de sedimentos que influyen en el cierre de la flecha litoral de El Laguito”, expresó.

Canalización de la boca de El Laguito

La canalización de la boca de El Laguito fue hallada como la alternativa más viable al problema entre seis modelos planteados. Para llegar a ello se hizo una recolección de información primaria y secundaria en los distintos momentos climáticos predominantes en la región, tanto en cantidad como en calidad.

