Hijo de Polilla y la gorda Fabiola fue amenazado por ser integrante de la comunidad LGBT+

Foto: Instagram @nelsondpolania

Desde hace varios años, Nelson Polanía, hijo de los humoristas Fabiola Posada y Nelson Polanía Polilla decidió mostrarle al mundo su orientación sexual a las redes sociales, y si bien sus padres aceptaron con beneplácito esta decisión, en estas mismas plataformas empezó a recibir ataques y mensajes homofóbicos desde el primer momento de su confesión.

Dichas intimidaciones no han cesado y, por el contrario, han agravado al punto de recibir una amenaza de muerte. Así lo explicó el también influenciador en diálogo con el programa La Red. También indicó que esta fue hecha por un usuario que empezó acosándolo tanto en sus historias como en las publicaciones que comparte en su feed.

“Sí, hubo una amenaza de muerte en particular de ese usuario, y realmente en ese momento yo dije —juepucha, la vaina se escaló—”, dijo Polanía. También admitió al magacín de entretenimiento que, tan pronto se enteró de esta advertencia, él lo que hizo fue tranquilizarse sin soslayar la gravedad de lo que significó ese mensaje.

“Claro, amenazar de muerte es gravísimo... O sea, amenazar de muerte por tener un pensamiento distinto es algo muy grave y que, penalmente, yo puedo intercerder y decir —miren, este usuario que no sé quién es, porque usualmente se esconde bajo una máscara, pero quiero poner una denuncia y quiero saber quién es—”; sin embargo, las primeras medidas que tomó fueron restringir el acceso al contenido que comparte.

Esto incluyó una limitación en los comentarios del post, y pese a no ser una medida judicial, le ha resultado efectiva, pues ayuda a regular tanto las interacciones como los comentarios y demás reacciones homofóbicas. De paso, compartió una reflexión a partir de su orientación sexual y la diversidad de género, así como la libertad que tanto él como todas las personas tienen para amar.

Polanía expresó al programa que “nosotros no somos pecado, simplemente amamos diferente y el amor está en todos lados”. Acto seguido, confesó que decidió no contarle a su mamá por no alterarla y reiteró las medidas tomadas en su perfil; empero, “sí sentí un poco de miedo, lo admito porque dije —Juepucha, la gente está muy loca—”.

Vale indicar que en días pasados, el hijo de los humoristas le tuvo que salir al paso de varios fanáticos religiosos que también lanzaron ataques contra su identidad sexual.

Al principio del post colgado en su perfil de Instagram expresó: “No puedo creer que tenga que hacer un video de este tipo, pero me tocó. Uno en redes sociales se somete a comentarios de todo tipo: sobre su personalidad, físico, insultos y demás, pero de unas semanas hacia acá he recibido comentarios que tienen una índole religiosa y, sobre esto, tengo varias cosas que decir”.

Y posteriormente, cuestionó los ataques por pensar diferente a sus detractores: “lo primero es que hay que hacer una separación entre lo que es la religión, la espiritualidad y quien eres tú, pues tengo amigos, colegas y compañeros de la comunidad LGBTIQ+ que tienen su preferencia religiosa. Incluso, yo he estado en contacto con el catolicismo (...) Y no, no estamos viviendo mal ni mucho menos somos pecado, simplemente sabemos diferenciar entre la religión y lo que somos”.

