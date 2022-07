Iván Lalinde contó cómo superó la enfermedad y el desempleo: ahora está en La Voz Kids

El presentador colombiano Iván Lalinde. Foto: Colprensa.

Entre los presentadores que han logrado tener un amplio reconocimiento en el país está Iván Lalinde. Ahora, si se habla de sus últimos trabajos televisivos, el paisa ha plasmado su talento como presentador tanto en el Canal RCN como en Caracol Televisión.

‘El desayuno’ y ‘Nuestra casa’ fueron los últimos programas de RCN en los que estuvo presente Lalinde durante el año 2020, posteriormente, entre finales de 2021 y principios de 2022 se le vio en ‘Día a Día’ de Caracol Televisión y actualmente está en ‘La Voz Kids’, del mismo canal.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para el presentador, puesto que durante el último tiempo también ha tenido que sobrepasar más de una piedra en el camino, por ejemplo, como le pasó a todo el mundo, la pandemia por el Covid -19 también le trajo varias preocupaciones, especialmente económicas.

De este modo, durante una reciente entrevista con Semana, Lalinde comentó: “Si algo nos enseñó la pandemia es que nada es fijo, nada es permanente, no nos podemos apegar a absolutamente nada. Decir que estaba tranquilo, sería una mentira, uno siente una angustia horrorosa: -Juepucha no me va a alcanzar la plata, me va a tocar medidas de emergencia-”.

Durante este tiempo sus proyectos con el Canal RCN habían concluido, empero, luego comenzó su trabajo en Día a Día por cuenta de una invitación que le hizo Juan Esteban Sampedro, quien se desempeña como Gerente de Entretenimiento en Caracol Televisión.

En su momento, el paisa había dicho en entrevista para La Red, programa de entretenimiento de Caracol: “... Ese regreso fue muy bacano porque fue encontrarme con la gente que uno quiere, con los muchachos, los camarógrafos, las señoras que trabajan en el canal con el aseo, los compañeros, los amigos de toda la vida... fue como volver y sentirse como pez en el agua”.

Vale la pena recordar que, Lalinde ya había hecho parte en el pasado de ‘Día a Día en Familia’, entre los demás presentadores que estuvieron junto a él en la producción se cuentan a Carlos Marín y Karen Bray, entre otros.

Y, ahora Iván Lalinde está en ‘La Voz Kids’, cuyo nueva temporada se estrenó el pasado 18 de julio. “Es un formato tan especial que estoy muy agradecido, siento que es un regalo, un premio de la vida y un espaldarazo del canal para mí”, también expresó en la reciente entrevista con Semana.

“Pasé por el parto de los hombres”, Iván Lalinde tras complicaciones de salud por las que atravesó:

Durante los primeros días de julio y desde sus redes sociales, Iván Lalinde sacó un espacio para hablarle a su público sobre unos inconvenientes que tuvo en su momento con su salud. El presentador publicó un video con el que narró todas las complicaciones que tuvo por cuenta de unos cálculos renales. Con un poco de humor el paisa expresó que el dolor lo hizo caminar por las paredes e incluso tuvo que someterse a una cirugía. Definió esta dolorosa experiencia como “el parto de los hombres”.

Por otro lado, aparte de los matutinos y realities nombrados en los que ha trabajado, el paisa también se ha desenvuelto como presentador en noticieros y otros programas como ‘El precio es correcto’ y ‘Primera Hora’. Respecto de su proyecto actual, ‘La Voz Kids’, el programa de telerrealidad ha liderado el rating entre las primeras diez producciones con una sintonía de mayor relevancia en el país.

Laura Acuña también ejerce como presentadora en la producción.

