El abogado Abelardo de la Espriella anunció su retiro del Derecho: “He conseguido todo lo que un día soñé”

Abogado de la Espriella anuncia su retiro del Derecho.

El abogado Abelardo de la Espriella anunció que, tras más de 20 años ejerciendo el Derecho en Colombia, se retirará de esta profesión, para dedicarse a otros proyectos.

El anunció lo dio en 6AM de Caracol Radio: “yo debo reconocer aquí en estos micrófonos, y a modo de Chiva que mis días en el derecho están contados (...) yo el próximo domingo cumplo 44 años, de los cuáles he pasado casi 23 ejerciendo el Derecho más de la mitad de mi vida”.

De la Espriella afirmó que afortunadamente se ha dedicado a otros ámbitos en su vida y que seguirá “los anhelos de su corazón” en otros proyectos.

“Soy un tipo que le he desarrollado en otras áreas comerciales, intelectuales, porque escribo, además, me gusta la música, tengo pendiente muchos proyectos como el ron que próximamente saldrá, el vino que ya está en el mercado”, dijo el litigante.

Abelardo afirmó que tras más de dos décadas en el Derecho él siente la necesidad de estar reinventándose, “yo creo que he cumplido un ciclo en el derecho y que he hecho las cosas”.

Sobre el futuro de la firma de Derecho que fundó considera que esta puede seguir gracias a sus socios, ya que son muy competentes y la marca está consolidada:

“He fundado una gran empresa, abogados, tengo unos socios maravillosos que pueden seguir ese legado y considero que tengo que darle más tiempo a mi familia, a las cosas que me enriquecen el espíritu como mi nueva bebe, Francheska, que tiene apenas un mes y medio, y estoy pensando desde hace rato en eso porque es una decisión que vengo aplazando hace varios años”, señaló el abogado.

De la Espriella dice que quiere llenar su vida de anhelos y satisfacciones personales: “quiero lograr nuevas nuevas cosas en mi vida porque lo debo decir con toda la humildad del caso. Yo en el derecho he conseguido todo lo que un día soñé cuando apenas era un niño y creo que llegó el momento de emprender nuevos viajes, asumir nuevos retos e iniciar nuevas aventuras en esta en esta maravilla de historia que es la vida”.

“Estoy supremamente emocionado con con mi empresa de vinos. (...) ahorita lanzamos una colección de ropa próximamente, estoy en 50 proyectos diferentes, por qué no, también cantar”, dijo el abogado que ya ha grabado varios covers de algunas canciones reconocidas en italiano.

Afirmó que en el caso de la defensa de el expresidente Álvaro Uribe Vélez en contra de algunas aseveraciones que se hicieron en la serie web sobre el exjefe de Estado ha sido una enorme satisfacción y también un deber profesional.

“Me siento muy honrado con que el presidente Álvaro Uribe haya considerado mi nombre para defenderlo. En los estrados judiciales”, dijo el abogado sobre quien considera como “el gran colombiano”.

Abelardo descarto enfáticamente la posibilidad de trabajar en la política, en vez de esto prefiere dedicarse a sus negocios y a su pasión que es la músico y el canto.

“Soy demasiado inteligente para meterme en política, yo necesito otras cosas que enriquezcan el espíritu, es que a mí la política no me mueve la aguja, ni el espíritu (...) Bueno es que para hacer política yo creo que hay que tener una condición diferente y yo soy un tipo que necesita cosas que enriquezcan el espíritu que enriquezcan el alma. La política me gusta, pero la política de las ideas. No la política de las votaciones”, enfatizó de la Espriella.

