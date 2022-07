Juan Daniel Oviedo dice que quiere ser alcalde de Bogotá

El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Juan Daniel Oviedo, el director saliente del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), confesó que le gustaría en algún momento ser el alcalde de Bogotá.

El pasado viernes 22 de julio, Juan Daniel contó en el programa de Cómo amaneció Bogotá, de Tropicana, “soñar es algo que me parece importante hacer en este momento y sí, si se dieran las cosas, podría ser una oportunidad muy bonita de servir a la ciudad”, confirmó. Sin embargo, aseguró que por ahora es muy temprano para eso, pero no descartó que en algún momento sí le gustaría serlo.

Además, Oviedo relató cómo manejaría las protestas en la ciudad, el directivo respondió que, " la propuesta es reconocer que la manifestación social es un ejercicio de la democracia y se deben dar la garantías para que sea segura”.

Cabe mencionar que, el pasado domingo 17 de julio, Juan Daniel Oviedo anunció que dejará de ser el director del DANE desde el próximo siete de agosto, día en que Gustavo Petro se posesione como presidente de Colombia.

De acuerdo con el diario El Tiempo, el economista de 45 años tomó la decisión luego de recibir un mensaje el sábado por parte de Daniel Rojas, jefe programático del líder progresista, en el que le pide tener una posición diferente a la que él ha manejado en la institución que encabeza desde 2018.

“Como veo posiciones diferentes con respecto a una política que he liderado, prefiero que alguien más esté al frente de ella”, indicó al diario citado. Pero si bien ya no ejercerá como cabeza de esta entidad durante el gobierno Petro, no descarta que haga parte de su gobierno en otra institución; empero, recientemente no ha hablado con él para definir su futuro en el siguiente mandato.

Al respecto, según el medio citado Oviedo tiene intenciones de continuar con su vida académica —actualmente es profesor de la Universidad del Rosario— y ello incluye cumplir su deseo de estudiar historia del arte en Florencia, Italia. Por otra parte, el presidente electo no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que en los próximos días tome una decisión con respecto al sucesor del bogotano.

Algo que inquieta al saliente director del Dane es que el empalme con el nuevo gobierno se detectó que en la administración del presidente electo, Gustavo Petro, estarían interesados en hacer ajustes a la política que hasta ahora ha adelantado en la entidad y que involucran temas delicados como la tierra, su uso, valorización y vocación.

Además son transversales con asuntos que se conectan con la producción, seguridad alimentaria, impuestos, paz, finanzas territoriales (por el cobro del predial), legalidad, justicia, para mencionar solo unos cuantos tópicos. El economista declaró en una entrevista para El Tiempo que el gobierno se enfrentará ante la búsqueda de financiación para levantar la información catastral en el país pues las alcaldías no cuentan con los recursos suficientes.

A juicio de Oviedo, lo que se pretende hacer sería un retroceso y, según expresó, “no quiero ser yo el protagonista de retroceder frente a los ajustes que institucionalmente y de forma transparente hemos desarrollado en materia de la política de catastro multipropósito”.

Vale mencionar que, el directivo en su gestión, hizo un recambio importante en la recolección de datos en Colombia. Además, durante la pandemia de covid-19, hizo que el Dane llevara un registro detallado de lo que estaba sucediendo en el país.

