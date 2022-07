Iván Cepeda celebró la llegada de Iván Velásquez al Ministerio de Defensa: “El cambio histórico ya llegó”

El congresista celebró la decisión del presidente electo Gustavo Petro de designar al exmagistrado como nuevo ministro de Defensa. Fotos: Colprensa

Un gran revolcón en la política colombiana generó la designación del exmagistrado Iván Velásquez Gómez como nuevo ministro de Defensa. El presidente electo Gustavo Petro confirmó que el jurista ahora estará a cargo de las fuerzas públicas y como era de esperarse, el Centro Democrático y algunos de sus miembros cuestionaron y rechazaron esta decisión a la que llamaron una “amenaza en contra el partido”, como lo manifestó la congresista Paloma Valencia.

Gustavo Petro, quien tomará posesión oficial de la presidencia el próximo 7 de agosto, reveló el nombramiento a través de su cuenta de Twitter y allí aseguró que, “nuestro ministro de defensa será el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema responsable de la investigación judicial contra la parapolítica y ex comisionado de la ONU responsable de la comisión contra la corrupción y la impunidad en Guatemala: Dr Iván Velásquez Gómez”.

Tras conocer la designación, Velásquez Gómez envió un mensaje al presidente electo en el que le agradeció por la confianza y reiteró que quiere ayudarse a construir la Colombia con la que tanto han soñado. “Agradezco al presidente Gustavo Petro la muy honrosa designación que me ha hecho como ministro de defensa. Haré cuanto esté a mi alcance por corresponder a su confianza y ayudarle a construir ese país con el que tanto hemos soñado. Por la vida, por la paz, por la democracia”,

También puede leer: Gustavo Petro anunció que el exmagistrado Iván Velásquez Gómez será su ministro de Defensa

Iván Velásquez Gómez, nuevo ministro de Defensa designado por Petro. Foto: Colprensa.

“El presidente Gustavo Petro ha hecho una gran elección”

El congresista del Pacto Histórico, Iván Cepeda, celebró la decisión tomada por el presidente electo Gustavo Petro al nombrar al exmagistrado como nuevo ministro de Defensa. Para el senador, esta decisión es acertada y afirmó que no le cabe duda que Iván Velásquez, “tejerá una relación constructiva y armónica” con la fuerza pública y destacó que, “el cambio histórico ya empezó”.

“En todos los cargos que ha desempeñado en su vida pública el exmagistrado Iván Velásquez ha demostrado ser una persona proba, de una alta eficiencia y de una gran calidad profesional. Así que me parece que de nuevo el presidente Gustavo Petro ha hecho una gran elección al designarlo como ministro de Defensa, no me cabe duda que el Dr. Velásquez tejerá una relación constructiva, armónica, pero también muy exigente con la fuerza pública, todo para buscar que, las fuerzas militares y de policía se ciñan a la Constitución y avancen por el camino de las reformas que son necesarios, respetando por supuesto, la dignidad y los derechos de los miembros de estas instituciones”, afirmó Cepeda.

Esto le puede interesar: Nombramiento de Iván Velásquez Gómez como ministro de Defensa: las reacciones del mundo político colombiano

El senador destacó que el "cambio histórico ya está acá" tras designación del nuevo ministro de Defensa. Foto Colprensa

El senador del Pacto Histórico, quien ha aplaudido varios de los nombramientos del presidente electo en lo que será gabinete, también destacó en sus redes sociales que, “llegó el día en Colombia en que uno de los más destacados juristas y defensores de derechos humanos del país, esté a cargo de las fuerzas militares y de policía. El cambio histórico ya comenzó”.

Iván Cepeda, quien se posesionó de su curul como congresista el pasado 20 de julio, también cuestionó algunas de las recientes decisiones que ha tomado el gobierno de Iván Duque y recientemente criticó la postura de algunos miembros del gabinete del actual gobierno en el proceso de empalme que se viene desarrollando desde hace varios días. El senador afirmó que, “Los ministros y el presidente del gobierno saliente, en vez de estar dando consejos al nuevo gobierno sobre los problemas que ellos fueron incapaces de resolver, deberían pedir perdón al país por la situación desastrosa que dejan luego de años de manejos incompetentes y corruptos”

SEGUIR LEYENDO: