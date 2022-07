Corte de agua en Medellín y su área metropolitana: estas serán las zonas afectadas y los sitios de abastecimiento

Trabajos en el embalse La FE por parte de EPM.

La capital antioqueña se prepara para un hecho sin precedentes en relación al suministro de agua, pues durante este fin de semana EPM (Empresas Públicas de Medellín) interrumpirá el servicio en gran parte de la ciudad, específicamente en la zona norte del área metropolitana. Serán más dos millones de ciudadanos los que se verán afectados por esta medida que aplicará entre sábado y domingo.

EPM explicó que la restricción del servicio se da por una inspección subacuática que se realizará en el embalse La Fe, precisamente en el túnel que lleva el agua hasta la plata de tratamiento La Ayurá en Envigado, pues esta se encarga de tratar el liquido de al menos el 50 % de todo el Valle de Aburrá.

La extensión del túnel que será inspeccionado es de 9 kilómetros y será trabajado con el fin de mejorar los aspectos de infraestructura para prestar un mejor servicio a la ciudadanía, además todo va de la mano con un proceso de modernización que implementa EPM.

Los cortes empezarán desde las 10 de la mañana de este sábado 23 de julio, no obstante, todo se realizará de manera paulatina por sectores y líneas de conexión. Dentro del censo de afectación, serán 499.055 espacios los que tendrán cortes de agua, específicamente 464.425 residenciales y 34.810 no residenciales. La ausencia del servicio se extenderá en algunas zonas hasta por 36 horas.

Horarios y rangos

ENVIGADO: Desde el sábado 23 a las 10:00 a. m. hasta el domingo 23 a las 8:00 p. m.

ITAGÜI: Desde el sábado 23 a las 10:00 a. m. hasta el domingo 23 a las 4:00 p. m.

LA ESTRELLA: Desde el sábado 23 a las 11:00 a. m. hasta el domingo 23 a las 6:00 p. m.

MEDELLÍN (Sur/Centro Occidente): Desde el sábado 23 a las 10:00 a. m. hasta el domingo 23 a las 8:00 p. m.

MEDELLÍN (Sur/Centro Oriente): Desde el sábado 23 a las 10:00 a. m. hasta el domingo 23 a las 10:00 p. m.

MEDELLÍN (Norte/Centro Occidente): Desde el sábado 23 a las 4:00 p. m. hasta el domingo 23 a las 6:00 a. m.

MEDELLÍN (Norte/Centro Oriente): Desde el sábado 23 a las 6:00 p. m. hasta el domingo 23 a las 4:00 a. m.

SABANETA: Desde el sábado 23 a las 11:00 a. m. hasta el domingo 23 a las 6:00 p. m.

Afectaciones por zonas

ENVIGADO: Alcalá; Alto de Misael; Bosques de Zúñiga; Bucarest; El Chinguí; El Dorado; El Esmeraldal; El Portal; El Salado; El Trianon; Jardines; La Inmaculada; La Magnolia; La Mina; La Paz; La Sebastiana; Las Antillas; Las Flores; Las Orquídeas; Loma de Las Brujas; Loma del Atravesado; Loma Del Barro; Los Naranjos; Mesa; Milán Vallejuelos; Obrero; Pontevedra; Primavera; San José; San Lucas; San Marcos; San Rafael; Uribe Ángel; Villa Grande; Zona Centro; Zúñiga; La Pradera; Las Casitas; Las Vegas ZI.

ITAGÜI: Santa Cruz; Zona Industrial 2; San José; Las Mercedes; Los Naranjos; Satexco; Centro; Playa Rica; Asturias; La Gloria; Zona Industrial 1; Araucaria; Fátima; El Rosario; Artex; Villa Paula; Zona Industrial 3; Las Acacias; El Tablazo; Las Américas; Simón Bolívar; La Palma; Monte Verde; Pq. Cementerio Jardín Montesacro; Las Brisas; Glorieta Pilsen; San Isidro; San Juan Bautista; La Independencia; Camparola; San Pio X; La Unión; Santa María La Nueva; San Javier; Calatrava; Terranova; Santa María 2; La Aldea; Santa María 1; Ferrara; Balcones de Sevilla; El Progreso; Loma Linda; Santa María 3; Ditaires; Triana; San Francisco; San Gabriel; 19 De Abril; Santa Catalina; ; San Antonio.

LA ESTRELLA: Bellavista; San Andrés; Centro; La Ferrería; Horizontes; Quebrada Grande; El Pedrero; Chile; La Chinca; Las Brisas; Caquetá; Ancón San Martin; Camilo Torres; El Dorado; Primavera; San Cayetano; Escobar; San Vicente; Zona Industrial; San Agustín; Monterrey.

MEDELLÍN (Sur/Centro Occidente): Las Mercedes; Los Alpes; La Palma; Las Violetas; La Loma de Los Bernal; Altavista; La Gloria; San Bernardo; Las Playas; Diego Echavarría; Belén; El Rincón; Santa Rosa De Lima; Juan XXIII - La Quiebra; Calasanz Parte Alta; Nuevos Conquistadores; El Salado; Campo Alegre; Santa Mónica; Betania; Las Independencias; Belencito; Antonio Nariño; El Socorro; La Pradera; Santa Teresita; San Javier No. 1; Veinte de Julio; San Javier No. 2; Barrio Cristóbal; La Castellana; Las Mercedes; Simón Bolívar; Nueva Villa de Aburra; El Rincón; La Colina; La Hondonada; La Mota; El Rodeo; La Colina; La Hondonada; Diego Echavarría; La Loma de Los Bernal; Parque Juan Pablo II.

MEDELLÍN (Sur/Centro Oriente): El Salvador; La Asomadera No. 1; Loreto; La Asomadera No. 2; San Diego; La Asomadera No. 3; Las Playas; Diego Echavarría; Campo Amor; Patio Bonito; Lalinde; Noel; Manila; La Mota; El Poblado; El Rodeo; Astorga; Cristo Rey; La Florida; El Castillo; Santa María de Los Ángeles; El Diamante No. 2; Barrio Colombia; Los Balsos No. 2; Guayabal; Alejandría; Castropol; Simesa; Santa Fe ;Villa Carlota; Shellmar; Parque Juan Pablo II; La Colina; La Aguacatala; El Tesoro; Los Balsos No. 1; Los Naranjos; San Lucas; Altos del Poblado; El Tesoro; Las Lomas No. 2; Bombona No. 2; Barrios de Jesús; Cataluña; Los Cerros - El Vergel.

MEDELLÍN (Norte/Centro Occidente): Aures No. 2; Picacho; Aures No. 1; Monteclaro (San Cristóbal); Santa Margarita; Olaya Herrera; Juan XXIII - La Quiebra; Cucaracho; Nazareth (San Cristóbal); Monteclaro (San Cristóbal); Pajarito (San Cristóbal); Palenque; La Pradera; Betania; El Corazón; Nuevos Conquistadores; Las Independencias; Veinte De Julio; El Corazón; Nuevos Conquistadores; Las Independencias; El Salado; Eduardo Santos (San Cristóbal); Antonio Nariño; Veinte De Julio.

MEDELLÍN (Norte/Centro Oriente): Brasilia; San Isidro; Palermo; La Rosa; Miranda; Aranjuez; Bermejal - Los Álamos; La Piñuela; Moravia; Villa Hermosa; Manrique Oriental; El Raizal; Santa Inés; La Salle; Versalles No. 1; San José La Cima No. 2 S.E.; Las Granjas; Oriente (Sta. Elena).

SABANETA: Aliadas del Sur; Ancón Sur; Betania; Calle del Banco; Calle Larga; El Carmelo II; Entreamigos; Holanda; La Barquereña; La Florida; Lagos de La Doctora; Las Casitas; Los Alcázares; Los Arias; Manuel Restrepo; María Auxiliadora; Nuestra Señora de Los Dolores; Paso Ancho; Playas de María; Prados de Sabaneta; Promisión; Restrepo Naranjo; Sabaneta Real; San Joaquín; San Rafael; Santa Ana; Tres Esquinas; Vegas de La Doctora; Vegas de San José; Villas del Carmen; Virgen del Carmen.

De igual forma, la administración dispondrá de 57 rutas dentro de las zonas afectadas para llevar agua a la comunidad, pues mediante carrotanques y tanques fijos, se busca suplir la necesidad de las personas que estarán restringidas del servicio. De igual forma, mediante el Puesto de Mando Unificado que se instaló durante el periodo de corte, la ciudanía podrá consultar información a través de la página web de EPM y la línea de atención (604) 44 44 115.

Zonas de abastecimiento

Sur Occidente de Medellín: Altavista, El Rodeo, El Rincón, Campestre, Los Parras, El Tesoro y la Asomadera

Occidente de Medellín: Belencito

Nor Oriente de Medellín: Versalles

Centro Oriente de Medellín: Miraflores y La Pastora

Itagüi: Manzanillo, Ajizal, Salvatorianos, Centro

Envigado: San Rafael, Ayurá, El Dorado, Las Brujas

Sabaneta, La Estrella y la zona hotelera dentro de Medellín, también tendrán rutas en especifico. Para conocer las direcciones las rutas especificas, podrá consultar mediante la línea de EPM y su página web.

