Marbelle criticó la llegada de Gustavo Petro al poder y dijo que su gobierno sería “el nuevo Bronx”

La artista colombiana Marbelle es una reconocida crítica del presidente electo Gustavo Petro y normalmente es reconocida por expresar sin filtro sus opiniones en las redes sociales, razón por la que recibe críticas y apoyo de aquellos colombianos que, al igual que ella, tienen una visión política diferente a la del reciente ganador de las elecciones presidenciales.

En las últimas horas, Maureen Belky Ramírez Cardona, nombre real de la cantante de tecnocarrilera, arremetió de nuevo en contra del gobierno que tomará posesión el próximo 7 de agosto y lo comparó con la ‘olla’ que existió hasta hace unos años en Bogotá, el Bronx.

“Ahí les dieron una pequeña muestra de lo que va a ser el nuevo gobierno … El nuevo BRONX”, escribió ‘la reina de la tecnocarrilera.

Marbelle arremete contra gobierno de Gustavo Petro que inicia el 7 de agosto

La comparación que hizo la artista se debe a los abucheos que recibió el presidente Iván Duque el pasado 20 de julio en medio de la posesión de los nuevos congresistas. Para Marbelle, el comportamiento de algunos de los senadores y representantes a la cámara que llegaron apoyando a Gustavo Petro y condenando el mandato de Duque no fue la apropiada y por ello los comparó con el sitio que fue intervenido por la Alcaldía de Enrique Peñalosa en 2016.

Cabe recordar que, en medio de su discurso en el Congreso, el presidente Duque habló sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz, el manejo de la pandemia y la gestión hecha en materia de conectividad como logros que tuvo en sus cuatro años en el poder. Sin embargo, los congresistas reaccionaron gritando “mentiroso, mentiroso” y mostrando imágenes de líderes sociales asesinados.

En ese momento, el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, reaccionó señalando que si los congresistas seguían interrumpiendo el discurso de Iván Duque serían sacados del recinto. “Si esa es la forma que tienen, le pediré a la seguridad del Congreso que ponga orden. Esa no es la forma en él reciento. Les pido el favor que guarden compostura”, aseguró durante la transmisión nacional.

Sin embargo, el presidente Iván Duque no prestó mucha atención a los malos comentarios y expresó que sale de su mandato con “Tranquilidad. Esas cosas a mí no me irritan. Yo siempre creo que sería mucho mejor escucharnos en democracia” e hizo un llamado a “escuchar, argumentar y contraargumentar, como de hecho está previsto. Pero no, nosotros fuimos y le demostramos al país los hechos que son incontrovertibles”.

El trino de la cantante y actriz recibió bastantes reacciones por parte de personas que piensan igual que la cantante y pidieron respeto por el actual mandatario colombiano y que se reconozcan los logros de su Gobierno y también de otro sector de ciudadanos que le cuestionaban a la mujer si finalmente abandonará el país por la llegada de Petro al poder.

La cantante felicitó a Polo Polo por quedarse con la curul en la Cámara de Representantes. Fotos: Instagram - @miguelpolopolo / @marbelle.oficial

A pesar de esta situación y de la llegada a la Presidencia de la República del candidato menos favorito de la famosa colombiana. Marbelle todavía tiene su fe puesta en algunas personas que representan su vivión política, como es el caso de Miguel Polo Polo.

En su momento, la artista felicitó, con un corto mensaje, a Polo Polo y celebró la decisión por parte del CNE de ratificar la elección del congresista de la Cámara de Representantes por la circunscripción afro en representación del Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo: “AMIGO ! Felicidades!”, escribió Marbelle.

Por su parte, Miguel Polo Polo se mostró muy feliz por la decisión y señaló que será parte de la oposición en contra del gobierno entrante de Gustavo Petro. “DIOS nos dio esta curul y solo ÉL puede quitarla. Se unió la izquierda con las mafias parapolíticas para intentar robarnos lo q nos ganamos, pero el BIEN triunfó y nos posesionaremos en el Congreso. Desde ya, mi futuro partido político y yo, nos declaramos en oposición RADICAL”, afirmó el ahora representante a la Cámara.

