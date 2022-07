Prosperidad Social aclaró si terceros pueden reclamar los subsidios del programa Colombia Mayor

Ante los rumores que señalaban que el mecanismo se había eliminado, la entidad aseguró que eso no cambiará hasta nuevo aviso.

El programa de Protección Social al Adulto Mayor, es una ayuda para las personas de la tercera edad que se encuentran en vulnerabilidad económica, la estrategia liderada por Prosperidad Social pretende beneficiar a 1.650.000 colombianos, este año. En su último ciclo de pagos, el sexto que se giró desde el 1 de julio, hasta el día 15 del mismo mes, entregó 80 mil pesos, que se podían reclamar a través de los puntos SuRed y aliados. Pero, muchos de estos abuelitos, por su condición de edad, o dificultad para movilizarse, no han podido solicitar los recursos por lo que se le delegaba la labor a un tercero; No obstante, se empezó a rumorar que esto ya no se podía hacer.

Desde Prosperidad Social reseñaron:

“Para aquellos beneficiarios del programa Colombia Mayor que se encuentren en estado crítico de salud y no puedan desplazarse al punto de pago, podrán solicitar un aval a terceros mediante formato emitido por Prosperidad Social, en la cual exponga el consentimiento para la entrega de la transferencia”.

Precisamente por esto sacaron un comunicado para desmentir los rumores que sugerían que ya no se podría reclamar ese dinero a través de terceros. La entidad explicó que se encontró una circular falsa donde decían que el mecanismo se había eliminado. Aclaran que esto no es cierto.

Por el contrario, manifiestan que se están buscando las formas para que los adultos mayores que no pueden reclamar el beneficio, logren recibir el dinero:

“Las medidas transitorias establecidas en su momento por el Ministerio de Trabajo a través de la Circular No. 025 de 2020 finalizaron a partir del 30 de junio, conforme con la resolución No. 666 de 2022 del Ministerio de Salud, Prosperidad Social se encuentra evaluando nuevos mecanismos para garantizar que los adultos mayores del programa Colombia Mayor continúen recibiendo su pago de manera oportuna y eficiente”.

Prosperidad Social enfatiza en el punto de que el mecanismo no se va a eliminar o modificar, hasta nuevo aviso, en caso de algún cambio lo comunicarán a través de los canales oficiales de la entidad. Agregan que siempre se busca actuar en favor de los beneficiarios, mejorando los mecanismos de protección.

Si usted es una de las personas que tiene que hacer el proceso, deberá tener en cuenta que, para recibir el pago a través de un tercero, se tendrá que hacer un poder, el cual tendrá que autenticarse a través de un juez o notario, si en su ciudad o municipio no se cuenta con lo anterior tendrá que remitirse a la alcaldía donde se indicará cuál es el proceso.

En algunas ocasiones tendrá que sustentar la razón por la que el adulto mayor no puede recibir personalmente el dinero, por lo que le podrán solicitar la historia clínica actualizada, además de adjuntar una foto que evidencie la condición por la cual no se puede acercar a los puntos de pago.

Luego, las autoridades entrarán a verificar que los beneficiarios estén registrados en el listado de pagos, el cual genera y distribuye Prosperidad Social, si todos esto se cumple la persona delegada se podrá dirigir ante el operador de pago, puntos SuRed y aliados; allí tendrán que presentar:

- Cédula de ciudadanía original y la del beneficiario inscrito en el programa.

- Fotocopia del documento de identidad del beneficiario.

- Entregar el poder, o autorización original. Es importante que el documento tenga una vigencia no mayor a 30 días, los cuales se cuentan a partir de la fecha de autenticación o firma.

