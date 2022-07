Premios Juventud 2022: estos son los artistas colombianos más galardonados

Camilo, Karol G y J Balvin son algunos de los colombianos con mayor nominaciones en los Premios Juventud 2022. (Captura: @jbalvin, @camilo, @karolg / Instagram)

Ya se han empezado a reunir los grandes exponentes de la música latina en San Juan, Puerto Rico, para conocer a los ganadores en las diferentes categorías en la entrega anual de los Premios Juventud 2022.

Entre ellos destacan intérpretes colombianos como los máximos exponentes del género urbano como J Balvin, quien actuará en la ceremonia y recibirá un reconocimiento por parte de la academia como lo mejor del talento, también están Karol G, Goyo –integrante de Choquibtown, que se estrenó como solista recientemente–, Maluma, Camilo y Evaluna, se reúnen en el Coliseo José Miguel Agrelot de la capital de la isla del encanto.

Al final de la noche se entregaron los premios a Álbum del Año, premio con el que se quedó Karol G con la entrega de KG0516, que debutó a mediados de 2021 como número uno en el listado Hot Latin Song de Billboard. Además, la colombiana se alzó con 6 premios de las 11 nominaciones a las que estaba postulada, al llevarse también el reconocimiento a La Más Trendy.

Maluma se llevó el reconocimiento a Mejor Fusión Regional Mexicana que interpretó junto a la agrupación Grupo Firme con la canción Cada Quién, el video musical fue grabado en las inmediaciones de Medellín en Colombia, lugar de donde es originario Maluma. En este se ve a los músicos envolverse en una fiesta llena de baile y bebidas.

Para el audiovisual se recreó una cantina estilo película western. Esta llevó por nombre “Fonda de Juancho”, sobrenombre con el cual también se conoce a Maluma. Mientras los integrantes de Grupo Firme tocaban sus instrumentos, Edwin y la estrella del reguetón demostraron su naciente amistad al compartir dos botellas de tequila.

Karol G volvió a ser una de las protagonistas de la noche al llevarse el premio como Social Dance Challenge con su canción Don’t be shy que interpretó en compañía de DJ Tiësto, lo que convirtió a la Bichota como una de las grandes vencedoras de la noche. el tema fue estrenado el pasado 12 de agosto de 2021 y fue la primera interpretación de la paisa, en inglés.

Goyo también hizo presencia en el escenario con sus mañas reciente sencillo Agüita e coco en su nueva faceta como solista y puso a bailar a los asistentes con ritmos caribeños y el flow que tiene la cantante, proveniente del Chocó.

Luego de las diferentes apariciones de agrupaciones mexicanas en el escenario, llegó el turno para conocer un nuevo ganador en la categoría Video con el mensaje más poderoso, en la que compitió el paisa J Balvin y se llevó el premio a casa con la canción Niño soñador, la cual estrenó después de la polémica que protagonizó junto a Residente de Calle 13.

Posteriormente a esta majestuosa presentación de los boricuas, llegó el turno de seguir entregando premiaciones a los nominados y fue el turno nuevamente para Karol G y Becky G, que se llevaron el galardón en la categoría Girl power con la canción MAMIII. La Bichota también se llevó el reconocimiento en la categoría Quiero más, una categoría que está dedicada a esos artistas de los que sus seguidores quieren seguir escuchando sus canciones que se ubican en los primeros lugares de los listados.

Pero no solamente los colombianos brillaron durante la gala de los Premios Juventud con las nominaciones, pues en medio de la ceremonia se rindió un homenaje a los reguetoneros Wisin y Yandel conocidos como El duo de la historia, y el paisa fue el encargado de entregar este reconocimiento a la tradicional pareja de artistas quienes han puesto a bailar a millones de personas en el mundo con temas como Pam pam, Me estás tentando, Algo me gusta, entre otras.

“Desde Medellín, Colombia, que rico estar acá, la juventud les agradece, nosotros los artistas les agradecemos porque de no ser por ustedes no habría un camino y lo que estamos viviendo hoy en día es gracias a ustedes”, allí, el colombiano agregó que en una de la visita del duo a su tierra natal, se metió a llevarlos a conocer la ciudad y destacó que “son agentes de cambio”.

Al igual que su compatriota Karol G, el paisa y productor de La Bichota, Ovy On the Drums, se llevó el galardón en la categoría Mejores Beatmakers al participar en las producciones de la antioqueña que la han llevado al estrellato desde su aparición en Tusa, junto a Nicki Minaj.

En la categoría de Mi Artista Favorito de Streaming la ganadora fue Karol G, quien se llevó el reconocimiento de parte de sus seguidores gracias a los millones de reproducciones de sus canciones en las diferentes plataformas digitales como YouTube con sus canciones MAMIII, El Makinon, Provenza, entre otras.

Los primeros en ser galardonados fueron Camilo y Evaluna, quienes se llevaron el premio en la categoría a Mejor Canción en Pareja, con la canción Índigo, composición musical en honor a su primera hija, que lleva el mismo nombre.

Otro de los colombianos que ya se llevó un galardón fue el colombiano Ryan Castro, pues el nacido en Montería estaba nominado en la categoría La Nueva Generación - Masculina compitiendo contra otros artistas que empiezan su camino en la música.

