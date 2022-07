La Feria de las Flores regresa a Medellín con el 100 % de presencialidad e importantes artistas

Feria de las Flores regresa con el 100 % de presencialidad a Medellín.

La pandemia provocada por el COVID-19 generó diferentes restricciones en relación a la realización de eventos, pues tanto ferias como carnavales, fueron cancelados con el fin de evitar la propagación del virus. No obstante, la normalidad ha regresado paulatinamente y ante esto, Medellín se prepara para recibir la Feria de las Flores 2022 con grandes sorpresas y una completa presencialidad.

Este evento se llevará a cabo desde el 5 hasta el 15 de agosto con la presencia de más de 3.000 artistas, además del tradicional Desfile de Silleteros, el cual protagonizarán 520 silleteros que acudirán desde diferentes puntos de la región. La administración local indicó que todos los ciudadanos podrán arribar a las graderías que se ubicaran sobre la Avenida del Río, para presenciar este magno evento.

Cabe resaltar que la realización de conciertos y eventos será de carácter público y privado, por lo tanto, tanto turistas como ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir según su gusto y posibilidad. La Alcaldía de Medellín destacó la presentación de varios artistas como: “Wilfrido Vargas, Reykon, Los Hermanos Aicardi, Adriana Lucía, Karen Lizarazo, Miranda, Andy Rivera, Peter Manjarrés, Muerdo, Totó La Momposina, Andy Montañez, Rikarena, Kevin Johansen y Chocquibtown”.

La alcaldesa encargada María Camila Villamizar explicó:

“Vamos a tener más de 3.000 artistas, más de 100 eventos entre públicos y privados por toda la ciudad. Porque esta ha sido la directriz del alcalde, tener una Feria descentralizada, una feria en las comunas y los barrios. Vamos a tener entre 2.800 y 3.000 personas diarias llegando a la ciudad, esto quiere decir que serán más de 30.000 personas visitando Medellín. Los invitamos a que hagan parte de esta gran fiesta, esta feria llena de color, vida y flores”.

Desde la final del fútbol profesional colombiano fue evidente la asistencia de turistas a la ‘Capital de la Montaña’, situación que fue confirmada por el secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Arias, quien destacó que la ciudad se encuentra por encima de la tasa de ocupación hotelera en el país, incluso, sobrepasando ciudades como Cartagena y Bogotá.

Alejandro Arias sostuvo:

“Hasta el momento, Medellín es la ciudad con mayor ocupación hotelera de Colombia, por encima de otras como Cartagena y Bogotá. Vamos a recibir más de un millón de visitantes no residentes, siete conexiones internacionales directas. Todo para seguir promocionando la ciudad, sus marcas y todo con un mismo objetivo. Esto no se detiene porque en Medellín todo florece.

Este espacio cultural se proyecta a generar al menos 6.000 empleo, que se dividirían en 2.000 directos y 4.000 indirectos. La administración de Daniel Quintero resaltó que la tasa de desempleo ha disminuido y se ubica en el 10.7 %, cifra que esperan mejorar con el desarrollo de la presente feria. Además, se busca impactar con un contexto inclusivo en donde también se resalte el componente rural.

El secretario de Cultura Ciudadana, Álvaro Narváez Díaz señaló: “la feria no para y no será solo urbana, pues también es rural, de las cosas más lindas que tiene la cultura silletera es que no es solo el silletero que desfila en Medellín, sino que hay toda una familia alrededor que te da el apoyo y pone el granito de arena para que se haga una silleta muy buena”.

