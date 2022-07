La millonada que gana Aída Cortés por su contenido en Onlyfans

Aida Cortés es la modelo mejor pagada de OnlyFans en Colombia

Aída Cortés es una de las modelos más reconocidas por los colombianos en redes sociales, pues luego de lanzarse a la fama con un cover de la canción ‘Sin pijama’ (Becky G y Natti Natasha), debutó con gran éxito en la plataforma de contenido erótico conocida como Onlyfans.

De hecho, en una reciente entrevista que brindó a Aída Victoria Merlano, otra conocida figura entre el público internauta, la santandereana contó que algunos medios de comunicación se han dado a la tarea de dar a conocer, aproximadamente, cuánto es que ella gana por los desnudos que publica en internet. Sin embargo, en la actualidad manejan cifras muy por debajo de las reales.

De acuerdo con lo expuesto por la joven, luego de haber generado más de 120 millones de pesos durante el 2021, en el primer mes del 2022 (enero) logró echarse al bolsillo la cantidad de 10.000 dólares, lo que en pesos colombianos representa más de 43 millones de pesos al cambio de hoy. No obstante, la cifra ha aumentado con el pasar del tiempo, por lo cual se presume que sea de unos 50 millones al mes.

Así entonces, tras dar a conocer que sus ingresos mensuales en Onlyfans superan, inclusive, al salario de un congresista en Colombia (34,4 millones de pesos), Aída Cortés también le contó a Merlano que, debido a su profesión, no ha podido una relación estable que le dure más de cinco meses, pues advierte que los hombres con quienes ha estado terminan ahuyentados por el contenido que comparte con sus suscriptores. Además, mencionó que aunque no tendría una novia, si ha tenido relaciones intimas con mujeres.

Por último, la estrella erótica concluyó en su charla con Aída Victoria que no se considera una modelo webcam, sino toda una empresaria. Inclusive, dice que se le puede catalogar como una trabajadora sexual virtual.

Cabe mencionar que además de darle gusto a sus seguidores con candentes fotografías y videos, Cortés optó por comercializar hace poco una réplica exacta de sus partes íntimas, lo cual fue todo un éxito si se tiene en cuenta que las primeras unidades se vendieron en muy poco tiempo.

El secreto detrás del éxito de Aída Cortés en Onlyfans

Mas allá de lo que tiene que ver con su éxito económico, la modelo reveló que ella no trabaja sola, sino que existe un hombre llamado Martín Robledo detrás de su auge en redes sociales, y no es precisamente un actor porno.

Resulta que esta persona trabaja con la empresa Up the Network, encargada de crear contenido digital “generando valor con propuestas creativas” como lo dice su slogan. Pues, Aida Cortés es clienta de esta compañía y, de hecho, hay varios videos de esta agencia donde Cortés participa generando contenido para redes sociales.

Pero Up the Network no solo se encarga de hacer esto, sino también de hacer varias tareas para monetizar el contenido de sus clientes como Aida; de ahí su éxito con OnlyFans. De igual manera. trabajan con otras figuras nacionales de internet como ‘La abuela’ y ‘El Sebastucho’.

Y es que ella no es la única colombiana que tiene cuenta en OnlyFans. Actrices como Aura Cristina Geithner también decidieron crear una cuneta en esta aplicación, en parte por la crisis generada por la pandemia y las prolongadas cuarentenas.