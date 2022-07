Cerca de 5.900 contratistas le deben 1,5 billones de pesos al Estado: Dian

A partir de la fecha se comenzará con la recuperación de esta cartera.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, reveló que cerca de 5.900 contratistas del Estado tienen pendientes pagos por obligaciones tributarias, cuya cartera rondaría por los 1,5 billones de pesos. A partir de la fecha, realizarán jornadas de cobro y fiscalización con dichas empresas para recaudar el dinero, resaltando el hecho que dichas compañías tienen acuerdos con la nación, en su mayoría vigentes.

“En cumplimiento de las acciones del Plan de Cobro y Fiscalización, en el marco de las jornadas “Al día con la DIAN le cumplo al país” la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales enfocará dichas labores en el mes de julio, a la recuperación de cartera de los contribuyentes con contratos vigentes con el Estado. Así, a partir de la revisión de las diferentes fuentes de información, la entidad, basada en los procesos de analítica de datos, identificó cerca de 5.900 contratistas que tienen pendiente el pago de sus obligaciones tributarias, con una cartera cercana a los $1,5 billones”, destaca la DIAN en un comunicado.

La entidad revela que la mayoría de las empresas que tienen deuda con el Estado se dedican a actividades financieras y de seguros, seguidas por compañías de información y comunicaciones, comercio al por mayor y al por menor, junto con las que se dedican a la reparación de vehículos automotores y motocicletas.

Cabe destacar, que la cantidad de contratistas morosos es tal, que ni la DIAN es capaz de tener una cifra exacta de los involucrados y del dinero que se adeuda; para lograr tener los números precisos, aseguran que realizarán jornadas en diferentes ciudades para obtener el conglomerado definitivo:

“En cuanto a las acciones de fiscalización, se determinó un universo de contribuyentes, que según el análisis de datos presenta indicios de inexactitud. En consecuencia, se adelantará una jornada de control en diferentes ciudades del país, encaminada especialmente a la verificación de esta y el cumplimiento de las demás obligaciones formales y sustanciales, específicamente de facturación, reporte de información y presentación de declaraciones”.

Como dato adicional, la DIAN asegura que mayormente los contratistas deudores, que corresponden a la categoría de grandes contribuyentes, casi en su totalidad, el 99 %, se concentran en Medellín y Bogotá.

Desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales señalan que esto hace parte del “plan de choque contra la evasión”, estrategia que pretende acabar esta práctica, junto con el contrabando, manifestando que en lo corrido del año se han logrado recaudar 15,7 billones de pesos, de los cuales, casi 3 son producto de los procesos de fiscalización, que demuestra un aumento del 42,6 %, si se compara con el primer semestre del año 2021.

Desde la entidad hacen un llamado para todos los contribuyentes, teniendo en cuenta que ya comenzó el calendario tributario, para que se pongan al día con las obligaciones, con total transparencia, entregando la totalidad de la información solicitada.

Agregan que en los próximos días se comunicarán con los morosos o quienes se encuentren adelantando algún proceso de pagos, con el fin de orientarlos en el proceso para que puedan quedar a ‘paz y salvo’.

No obstante, les recuerda que en caso de no pagar los impuestos correspondientes el contribuyente puede ser sometido a consecuencias fiscales, como: denuncia penal por omisión de agente retenedor, por no cobro o recaudo del Impuesto Sobre el Valor Añadido, IVA y desconocimiento de costos y gastos por no pago de seguridad social:

“Es así como la no consignación de las sumas recaudadas o retenidas por concepto de retención en la fuente, IVA e Impuesto Nacional al Consumo, dentro de los dos meses siguientes al plazo establecido por el Gobierno nacional, constituye el delito de omisión de agente retenedor, el cual consagra pena de prisión de entre 48 y 108 meses y multa equivalente al doble de lo no consignado sin que supere el equivalente a 1´020.000 UVT”.

